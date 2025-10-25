Chủ xe VinFast VF 3: “Chiếc xe thay đổi thói quen di chuyển của cả gia đình”

Là một tín đồ ô tô với kinh nghiệm sử dụng đa dạng các dòng xe từ phổ thông đến hạng sang, anh Lê Vũ Minh Sang (TP.HCM) luôn có cái nhìn độc đáo và riêng biệt về mỗi mẫu xe. Đối với chủ xe này, VinFast VF 3 là một chiếc xe đầy thú vị.

“Thiết kế xe nhỏ nhắn, dễ thương, đi phố nhẹ nhàng rất phù hợp”, anh Sang chia sẻ. Anh nhận chiếc VF 3 màu hồng (Rose Pink) vào cuối năm 2024. Ban đầu, anh Sang mua VF 3 để vợ sử dụng là chủ yếu. Tuy nhiên, cuối cùng chính anh lại là người thường xuyên sử dụng chiếc xe này cho công việc hàng ngày, thậm chí là những chuyến đi xa cùng gia đình.

“Tôi đã lái VF 3 đến Vũng Tàu, Bảo Lộc hay Đà Lạt, những nơi xa hàng trăm km, đường đèo, núi có đủ”, vị chủ xe kể lại. Đối với gia đình anh, mỗi chuyến đi là một trải nghiệm để hiểu hơn về chiếc xe và VF 3 đã thay đổi thói quen di chuyển của gia đình.

Về khả năng vận hành, vị chủ xe này ấn tượng với cảm giác tăng tốc tốt mà động cơ điện của VF 3 mang lại. Bởi vậy, anh Sang đánh giá VF 3 là một chiếc xe thực dụng, “không có điểm nào để chê” trong tầm giá.

Đáng chú ý, hiện tại, VF 3 đang đi kèm nhiều ưu đãi rất tốt để khách hàng dễ dàng tiếp cận ô tô. Cụ thể, chủ xe được giảm ngay 4% từ giá niêm yết, đồng thời nhận thêm ưu đãi và 2 năm bảo hiểm, có thể quy đổi thành tiền mặt và chọn màu nâng cao miễn phí nếu mua xe trong tháng 10/2025.

Với khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, VinFast hỗ trợ thêm 5 triệu đồng. Khi đăng ký xe tại Hà Nội và TP.HCM, chủ xe được tặng thêm 6 triệu đồng vào tài khoản VinClub. Trường hợp mua xe trả góp, khách hàng được hỗ trợ lãi suất 3%/năm trong 3 năm đầu tiên so với mức lãi suất thị trường.

Như vậy, chi phí để sở hữu VF 3 chỉ từ khoảng 260 triệu đồng. Với mức giá chỉ tương đương 2 chiếc xe ga cao cấp, VF 3 mang lại sự an toàn, che mưa che nắng hiệu quả hơn trong mọi hành trình.

Một yếu tố quan trọng khác khiến gia đình anh Sang yên tâm lựa chọn VF 3 là hệ thống trạm sạc V-Green triển khai đã phủ khắp trên toàn quốc. Chương trình miễn phí sạc đến hết tháng 6/2027 càng tăng thêm sự tiện lợi và tiết kiệm chi phí đáng kể cho người dùng so với xe xăng.

Mức chi phí thấp cùng sự tiện dụng đã khiến anh quyết định bán bớt xe máy và chuyển sang sử dụng VF 3 làm phương tiện di chuyển chính.

Sự hài lòng với VF 3 còn là tiền đề để anh Sang bổ sung thêm một chiếc VinFast VF 9 vào bộ sưu tập của mình. Anh xem VF 9 là lựa chọn hàng đầu cho những chuyến đi xa cùng gia đình và bạn bè nhờ kích thước lớn, sự cao cấp và tiện nghi tối tân.

Với thiết kế sành điệu, linh hoạt, nhỏ gọn và được bổ trợ bởi loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn, VinFast VF 3 đã nhanh chóng chinh phục nhiều khách hàng như anh Sang ngay từ khi ra mắt. Kết thúc tháng 9/2025, VF 3 đang là mẫu ô tô ăn khách nhất tại Việt Nam với doanh số ấn tượng hơn 31.300 chiếc – đứng số 1 toàn thị trường.