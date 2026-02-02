Chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện”: Khách hàng 3 miền ồ ạt xuống tiền chốt xe máy điện VinFast

Ba miền cùng “nóng” với ngày hội xe điện

Trong hai ngày cuối tuần 31/01 và 01/02, dòng người liên tục đổ về các điểm tổ chức chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh”, tạo nên không khí sôi động ở cả ba miền.

Tại Hà Nội, Công viên Thanh Xuân trở thành tâm điểm khi khu vực trưng bày và lái thử xe luôn kín khách. Ở TP.HCM, các điểm như Aeon Bình Tân, Emart Phan Văn Trị hay Trung tâm thương mại Bà Rịa cũng ghi nhận lượng người tham dự đông đảo từ sáng sớm. Tại các tỉnh Hưng Yên, Thanh Hóa, Khánh Hòa và Đồng Nai, sự kiện cũng thu hút nhiều gia đình tranh thủ cuối tuần đến tìm hiểu và trải nghiệm.

Không chỉ dừng ở việc tham quan, phần lớn khách tham dự đều trực tiếp đăng ký lái thử các mẫu xe máy điện VinFast đang được quan tâm như Flazz, Zgoo, Evo Grand, Feliz 2025 hay Vero X.

Anh Mạnh Hà (phường Hoàn Kiếm) tham dự sự kiện tại Công viên Thanh Xuân, cho biết ban đầu anh chỉ định ghé xem vì tò mò, nhưng khi tự mình lái thử chiếc Feliz 2025 trong khuôn viên sự kiện, anh rất bất ngờ.

“Xe chạy êm, phản hồi ga nhanh, không có tiếng động cơ ồn ào như xe xăng. Đúng là phải trực tiếp trải nghiệm mới cảm nhận rõ được sự khác biệt”, anh Hà kể lại.

Sau khi cân nhắc giữa chiếc Wave Alpha đã sử dụng nhiều năm và phương án “lên đời” sang xe điện, anh Mạnh Hà quyết định hoàn tất thủ tục ngay tại chỗ. Với sự hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật viên, chiếc xe xăng được kiểm tra, định giá và thu mua nhanh chóng.

Còn tại AEON Bình Tân (TP.HCM), trải nghiệm tích cực với mẫu Vero X khi lái thử đã khiến chị Thúy Ngọc (phường An Lạc) quyết định “chốt đơn” ngay trong buổi sáng. “Xe chạy rất đầm, mượt và dễ làm quen, chuyển từ xe xăng sang không hề bỡ ngỡ”, chị Thúy Ngọc nói và nhấn mạnh yếu tố tiện dụng đến từ pin phụ có thể tháo lắp linh hoạt.

Theo ghi nhận, nhiều khách hàng đã hoàn tất toàn bộ quy trình - từ lái thử, thẩm định xe cũ đến ký hợp đồng nhận xe mới - chỉ trong vài giờ. Không khí tại các điểm tổ chức vì thế luôn nóng và khẩn trương, phản ánh rõ sức hút của mô hình trải nghiệm thực tế kết hợp thu đổi trực tiếp.

“Ưu đãi chồng ưu đãi” tạo cú hích chốt đơn ngay lập tức

Diễn ra ngay trước thềm Tết Nguyên đán - thời điểm nhu cầu thay mới phương tiện tăng cao - người dân tham gia sự kiện cũng có cơ hội mua được những mẫu xe điện ưng ý với mức giá tối ưu nhất.

Anh Nguyễn Văn Tài (phường Nha Trang) cho biết, anh đã chọn mẫu Evo Grand tại sự kiện tổ chức ở siêu thị GO! Nha Trang sau khi cân nhắc đủ các yếu tố và thấy những ưu đãi thực sự thuyết phục.

“Khi cộng tất cả hỗ trợ lại và tính chi phí sử dụng lâu dài, tôi thấy đây là thời điểm hợp lý nhất để đổi xe, lại kịp nhận xe mới trước Tết”, anh vui vẻ chia sẻ sau khi đã làm xong các thủ tục nhận xe.

Hiện nay, khách hàng mua xe đang được hưởng đồng thời nhiều hỗ trợ như ưu đãi 6% giá trị xe theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, chính sách mua xe 0 đồng vốn với lãi suất ưu đãi, cùng đặc quyền miễn phí sạc đến hết tháng 5/2027.

Không chỉ có vậy, bắt đầu từ ngày 1/2, VinFast cũng triển khai chương trình “Nhân đôi lộc Tết - Mua xe trúng xe” dành cho tất cả khách hàng mua xe máy điện đến ngày 31/03/2026. Khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng 26 ô tô điện VF 3 và 1.000 xe máy điện Evo Grand, với tổng trị giá lên tới hơn 30 tỷ đồng.

Được tổ chức liên tục tại nhiều tỉnh, thành, chuỗi “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” ngày càng cho thấy sức hút nhờ mô hình trải nghiệm tất cả trong một. Bằng chứng là đã có tới cả nghìn lượt chốt cọc xe điện VinFast chỉ trong 2 ngày cuối tuần và dự kiến sẽ gấp nhiều lần trong những tuần tiếp theo.

PV