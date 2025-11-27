Cơ hội cuối trong tháng 11 để sở hữu VinFast VF 3 với ưu đãi gần 40 triệu đồng

Thiết kế độc đáo, dễ cá nhân hóa

VF 3 chọn cho mình một lối đi riêng với ngoại hình khối hộp (box shape) đầy nam tính và khỏe khoắn, gợi liên tưởng đến những dòng SUV việt dã. Đây là sự khác biệt rất lớn với phần còn lại trên thị trường ô tô.

Chính nhờ kiểu dáng đặc biệt này, rất nhiều chủ xe đã không ngần ngại thực hiện trang trí nội, ngoại thất theo phong cách đậm dấu ấn cá nhân. Thậm chí, sức hút của VF 3 với cộng đồng đã tạo động lực để VinFast thực hiện đến 2 cuộc thi sáng tạo phong cách, dấu ấn riêng cho dòng mini-SUV quốc dân này.

"VF 3 là chiếc xe nhỏ gọn, thực dụng, nhưng lại có rất nhiều tiềm năng để sáng tạo, từ nội thất tới ngoại thất", anh Tiến Hưng, chủ xe VF 3 tham gia cuộc thi “Sáng tạo chất riêng” cho biết.

Theo đánh giá từ kênh review xe Xế Cưng, VinFast rất tâm lý khi cung cấp dải màu ngoại thất đa dạng và độc đáo, với nhiều lựa chọn trẻ trung, sành điệu cho chủ xe thoải mái sáng tạo. “Đây là một chiếc xe mang hơi hướng chơi, sành điệu, chứ không đơn thuần là một phương tiện thông thường”, đại diện kênh Xế Cưng bổ sung thêm.

Bên cạnh thiết kế ngoại thất dạng hình hộp nổi bật, nội thất của VF 3 cũng gây ấn tượng bởi sự hiện đại, trẻ trung. Đồng thời, hãng xe Việt cũng có những chăm chút kỹ lưỡng cho chất lượng hoàn thiện và thiết kế xe hướng tới tính thẩm mỹ cao nhất.

Chi phí vận hành hợp ví

Đối với giới trẻ và những người mua xe lần đầu không có tài chính dư dả, chi phí vận hành luôn là yếu tố then chốt. Đó cũng là lý do mẫu mini-SUV của VinFast ngày càng hấp dẫn trong mắt khách hàng.

Qua trải nghiệm thực tế, nhiều chủ xe cho hay, chi phí sử dụng VF 3 thậm chí còn rẻ hơn so với một chiếc xe máy. Kênh Cartimes còn đưa ra một con số cụ thể để chứng minh: “Nếu xe xăng chỉ dừng một chỗ và mở điều hòa sẽ tốn khoảng 40.000-50.000 đồng cho một giờ nổ máy, trong khi VF 3 chỉ tiêu tốn khoảng hai số điện, tương đương 6.000-7.000 đồng”.

Cũng giống như các dòng xe điện khác của VinFast, chi phí sử dụng của VF 3 gần như 0 đồng do đang được miễn phí sạc pin đến hết tháng 6/2027.

Việc bảo dưỡng xe điện cũng đơn giản hơn nhiều so với xe xăng. Sau 1 vạn km, trong khi người đi xe xăng phải chuẩn bị số tiền lớn cho các cấp bảo dưỡng thì chủ xe VF 3 chỉ cần vào hãng để kiểm tra một số chi tiết nhỏ. “Chi phí bảo dưỡng cấp đầu tiên của VF 3 rất thấp, đâu đó khoảng 400.000 đồng”, kênh Xế Cộng cho biết.

Về vận hành, không chỉ linh hoạt và tiện lợi trong đô thị, VF 3 còn được trang bị động cơ điện dẫn động cầu sau với công suất tối đa 30 kW và mô-men xoắn cực đại 110 Nm, nên có thể dễ dàng di chuyển ở nhiều cung đường khác nhau.

Anh Duy Tân, một chủ xe VF 3, chia sẻ rằng đã “thử thách” mẫu SUV điện của VinFast qua những cung đường khó hơn và chiếc xe này cũng đáp ứng tốt. “Tôi đã băng đèo, lội suối và chiếc xe giúp mình tự tin chinh phục những cung đường khó hơn”, anh Duy Tân nói thêm.

Với nhiều lợi thế cạnh tranh, không khó để lý giải vì sao VF 3 lại là chiếc xe bán chạy nhất thị trường trong 10 tháng của năm 2025 với hơn 36.000 xe tới tay người dùng. Dự đoán, kỷ lục của VF 3 sẽ càng nối dài khi cơ hội để người dùng sở hữu “chiếc xe quốc dân” nhà VinFast đang rộng mở hơn bao giờ hết với những chương trình ưu đãi “có một không hai” của nhà sản xuất.

Cụ thể, người mua xe được giảm 4%; hỗ trợ đổi từ xe xăng sang xe điện với ưu đãi 5 triệu đồng, tặng thêm 2% trên giá trị xe nếu khách hàng đặt mua qua website vinfastauto.com. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng quà trị giá 6 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TP.HCM.

Đặc biệt, trong tháng 11, các ưu đãi còn được cộng hưởng thêm với chương trình tặng 2 năm bảo hiểm vật chất, có thể quy đổi ra tiền mặt trị giá 6,5 triệu đồng, miễn phí chọn màu nâng cao (tương đương 8 triệu đồng). Tổng cộng, người mua có thể tiết kiệm được thêm gần 40 triệu đồng khi mua VF 3.

Trong tháng 11/2025, khách hàng mua xe VinFast VF 3 và VF 5 sẽ được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi ra tiền mặt trị giá 6,5 triệu đồng đối với VF 3 và 12 triệu đồng đối với VF 5), đồng thời được miễn phí chọn màu nâng cao (tương đương 8 triệu đồng). Khách hàng mua xe VF 7 Plus, VF 8 và VF 9 sẽ được ưu đãi trực tiếp 50 triệu đồng hoặc có thể lựa chọn voucher nghỉ dưỡng tại Vinpearl với giá trị tương đương (áp dụng với VF 8 và VF 9). Ngoài ra, tất cả các dòng xe VinFast đều đang được hưởng ưu đãi 4% theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh lần 3”, ưu đãi lên tới 150 triệu đồng nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, nhận thêm 70 triệu đồng qua tài khoản VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội và TPHCM, ưu đãi thêm 2% khi mua xe qua kênh trực tuyến... Nếu mua xe trả góp, khách hàng được hỗ trợ vay tới 80% và ưu đãi lãi suất 3-4%/năm trong 3 năm đầu so với mức thị trường. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: https://vinfastauto.com/vn_vi hoặc liên hệ đại lý phân phối VinFast gần nhất.

