Ford Việt Nam Chính Thức Ra Mắt Đại Lý Ford Huế Theo Tiêu Chuẩn Đại Lý Mới Toàn Cầu, Tiên Phong Nâng Tầm Trải Nghiệm Khách Hàng

Huế Ford được đặt tại Phường Thanh Thuỷ, Huế là một vị trí quan trọng kết nối giữa các phường phía Nam với khu vực trung tâm của thành phố. Trên tổng diện tích gần 4.000 m², đại lý được xây dựng theo chuẩn nhận diện Ford Signature 2.0, lấy khách hàng làm trung tâm, kết hợp thiết kế hiện đại, công nghệ và dịch vụ để mang đến trải nghiệm liền mạch từ trưng bày, tư vấn, lái thử, giao xe đến hậu mãi.

Tiên Phong Theo Tiêu Chuẩn Đại Lý Toàn Cầu, Lấy Khách Hàng Làm Trung Tâm

Ford Signature 2.0 là tiêu chuẩn đại lý mới của Ford trên toàn cầu, được phát triển cùng mạng lưới đại lý quốc tế nhằm đáp ứng hành trình mua xe ngày càng linh hoạt, cá nhân hóa và liền mạch giữa trực tuyến và trực tiếp. Tiên phong áp dụng tiêu chuẩn này, Huế Ford mở ra một mô hình trải nghiệm đại lý mới tại Việt Nam.

Tiêu chuẩn Ford Signature 2.0 được xây dựng trên bốn nguyên tắc cốt lõi: Hiếu khách là ưu tiên hàng đầu – Bán hàng mọi nơi – Vận hành hiệu quả – Khám phá Ford, định hình đồng bộ từ thiết kế không gian đến quy trình vận hành và dịch vụ.

Theo đó, Huế Ford mang đến không gian trưng bày mở, hiện đại và thân thiện, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và trải nghiệm các dòng xe Ford như Ranger, Everest, Territory, và Transit…, cùng dịch vụ tư vấn linh hoạt, đồng hành xuyên suốt quá trình mua xe.

Xưởng dịch vụ của Huế Ford được đầu tư đồng bộ với thiết bị chẩn đoán, sửa chữa hiện đại theo tiêu chuẩn toàn cầu, quy trình tối ưu nhằm rút ngắn thời gian chờ và nâng cao tiện lợi cho khách hàng. Đội ngũ kỹ thuật viên và cố vấn dịch vụ được đào tạo bài bản, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chuyên môn, an toàn và chất lượng, hướng đến mối quan hệ bền vững với khách hàng trong suốt vòng đời sử dụng xe.

Việc Huế Ford trở thành đại lý Ford Signature 2.0 đầu tiên trong khu vực khẳng định cam kết đầu tư dài hạn của Ford tại Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của thị trường Việt Nam trong chiến lược phát triển của Ford. Đây cũng là bước khởi đầu cho lộ trình nâng cấp hệ thống đại lý Ford trên toàn quốc theo tiêu chuẩn mới.

“Với sự ra mắt của Huế Ford, Ford Việt Nam tiếp tục khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng đổi mới để mang đến những trải nghiệm ngày càng tốt hơn. Huế Ford được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến tin cậy cho khách hàng tại Huế và khu vực Bắc miền Trung, nơi mỗi hành trình cùng Ford bắt đầu bằng sự thấu hiểu và được đồng hành bằng những giá trị bền vững.” Ông Ruchik Shah, Tổng Giám Đốc Ford Việt Nam chia sẻ.