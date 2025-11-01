Ford Việt Nam và hệ thống đại lý tri ân khách hàng với chương trình 'thời điểm vàng mua xe ford' với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 7 tỷ đồng

Cơ Hội Nhận Giải Vàng Và Nhiều Quà Tặng Hấp Dẫn Với Tổng Giá Trị Hơn 7 Tỷ Đồng

Từ ngày 01/11/2025 đến 15:00 ngày 22/11/2025, tất cả các khách hàng ký hợp đồng mua xe Ford sẽ nhận được 01 phiếu bốc thăm trúng thưởng của chương trình "Thời điểm Vàng mua xe Ford". Từ 15:30 đến 18:00 ngày 22 tháng 11 năm 2025, sự kiện bốc thăm trúng thưởng sẽ được diễn ra tại các Đại lý Ủy quyền của Ford Việt Nam trên toàn quốc.

Chương trình “Thời điểm Vàng mua xe Ford” mang đến cho khách hàng hơn một ngàn giải vàng là Phiếu mua vàng và trang sức và nhiều quà tặng hấp dẫn, với tổng giá trị giải thưởng hơn 7 tỷ đồng.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 03 Giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 75.000.000 VNĐ; 50 Giải Nhất, mỗi giải là trị giá 30.000.000 VNĐ; 50 Giải Nhì, mỗi giải trị giá 15.000.000 VNĐ; và 250 Giải Ba, mỗi giải là trị giá 7.500.000 VNĐ. Bên cạnh đó là 750 giải thưởng khác, trị giá 3.000.000 VNĐ và 1.500.000 VNĐ. Các khách hàng mua xe trong thời gian diễn ra chương trình nhưng không trúng giải vàng sẽ nhận được Phiếu mua nhiên liệu trị giá 500,000VNĐ.

Để nhận được quà, khách hàng phải hoàn thành việc mua xe (thanh toán 100% giá trị xe chậm nhất vào ngày 30 tháng 11 năm 2025). Chương trình áp dụng với mọi dòng xe của Ford.

Bên cạnh đó, chương trình ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ tiếp tục được nối dài. Từ ngày 1/11 đến 30/11/2025, khách hàng khi mua xe Ford tại hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc sẽ nhận được mức hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 100%, cùng nhiều quà tặng giá trị khác tuỳ theo từng dòng xe.

Cụ thể, Ford Ranger được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho phiên bản XL và 100% lệ phí trước bạ cho các phiên bản Stormtrak, Wildtrak, Raptor và Ranger XLS (XLS 4x2 / XLS 4x4). Với Ford Everest, khách hàng sẽ nhận được 2 năm bảo hiểm vật chất và camera hành trình Mozhu S3 với tổng trị giá đến 34 triệu đồng cho bản Titanium 4x4 và 30 triệu đồng cho bản Titanium 4x2, hoặc gói dán phim cách nhiệt 3M cao cấp Ford Advanced trị giá 10 triệu đồng dành cho bản Ambient, Sport và Sport Special Edition. Trong khi đó, Transit Trend và Transit Premium 16 chỗ cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, giúp khách hàng tối ưu chi phí đầu tư ban đầu.

Hỗ trợ Lệ phí trước bạ được đóng góp bởi Ford Việt Nam và hệ thống đại lý, căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và lệ phí trước bạ 6% cho xe bán tải, 2% cho xe du lịch, áp dụng chung cho tất cả các tỉnh thành.

Xem thông tin chi tiết về chương trình “Thời Điểm Vàng Mua Xe Ford” tại: https://www.ford.com.vn/about/news-events/2025/chuong-trinh-khuyen-mai-thang-11-thoi- diem-vang-mua-xe-ford/

Với “Thời Điểm Vàng Mua Xe Ford”, Ford Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đặt khách hàng làm trọng tâm, mang đến những chương trình thiết thực và mang xe Ford đến gần hơn với khách hàng. Mỗi chiếc xe được bàn giao trong dịp này không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là biểu tượng của sự khởi đầu mới nơi khách hàng và Ford cùng đồng hành trong những hành trình đầy cảm hứng.