Trải nghiệm xe Skoda tại ngày hội 'Gia đình chill Feel chất Skoda'

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động ngoại giao, Skoda Việt Nam tiếp tục sứ mệnh chinh phục khách hàng đại chúng bằng chuỗi sự kiện trưng bày và lái thử quy mô lớn, diễn ra từ ngày 31/10 đến 02/11/2025 tại Sảnh Tây, Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên, Hà Nội.

Với chủ đề "Gia đình Chill & Feel chất Skoda", sự kiện nhắm đến mục tiêu cốt lõi là gắn kết các thành viên trong gia đình và tăng cường trải nghiệm thực tế của khách hàng với thương hiệu Skoda, đặc biệt là bộ đôi Skoda Kushaq và Skoda Slavia (2 mẫu xe vừa ra mắt trong năm 2025).

Được tổ chức tại Aeon Mall Long Biên – điểm đến yêu thích của các gia đình tại Hà Nội vào dịp cuối tuần, Skoda Việt Nam mong muốn tạo cơ hội tối đa để khách hàng trực tiếp trải nghiệm chất lượng lái và cảm giác vận hành khác biệt của một chiếc xe chuẩn Âu. Đây cũng là hoạt động chiến lược của thương hiệu trong dịp cuối năm.

Sôi động hoạt động gắn kết gia đình

Skoda Việt Nam khẳng định, sự kiện tại Aeon Mall Long Biên không chỉ là một hoạt động trưng bày và lái thử xe thông thường, mà được xây dựng như một "ngày hội của cả gia đình". Thương hiệu mang đến một không gian đa trải nghiệm, nơi mỗi thành viên trong gia đình đều có thể tìm thấy niềm vui và sự gắn kết.

Các hoạt động đặc sắc tại sự kiện bao gồm:

Trưng bày và Lái thử: Khách hàng được trực tiếp chiêm ngưỡng hai mẫu xe chủ lực Skoda Kushaq và Skoda Slavia và đăng ký lái thử toàn bộ dải sản phẩm bao gồm 4 mẫu xe của Skoda Việt Nam trong cung đường thử được thiết kế chuyên biệt.

Hoạt động tương tác: Sân khấu sôi động với ban nhạc biểu diễn, các trò chơi tương tác như cuộc thi tìm hiểu về sản phẩm và thương hiệu Skoda, hay khu vực chụp hình check-in 360 độ hiện đại để cả gia đình lưu giữ khoảnh khắc.

Không gian sáng tạo cho bé: Một khu vực riêng được thiết kế dành cho các em nhỏ với hoạt động vẽ tranh, tô màu và tạo hình bóng bay nghệ thuật để gắn kết cả gia đình trong ngày cuối tuần

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng tham gia chương trình

Trong khuôn khổ chương trình, mọi khách hàng khi đến tham quan và tham gia hoạt động trải nghiệm tại khu vực của Skoda Việt Nam đều có cơ hội nhận về rất nhiều phần quà ý nghĩa.

Tiếp tục nhịp khuyến mãi của Tháng 10, khách hàng khi lựa chọn và đặt cọc xe Skoda sẽ nhận được phần quà tặng đặc biệt lên đến 5 triệu đồng, bên cạnh loạt ưu đãi hấp dẫn bao gồm:

Ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ và miễn phí bảo dưỡng lần đầu mốc 7500km + 1 năm bảo hiểm vật chất dành cho Skoda Kushaq, giá chỉ từ 569 triệu đồng

Khách hàng sở hữu Skoda Slavia sẽ nhận được ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ và miễn phí mốc bảo dưỡng lần đầu, giá chỉ từ 421 triệu đồng

Với 2 mẫu xe nhập khẩu, ưu đãi dành riêng cho Skoda Kodiaq (Vin 2024) tương đương 50% lệ phí trước bạ và khách hàng mua xe Skoda Karoq sẽ được nhận khuyến mãi 10 triệu đồng, giá chỉ từ 999 triệu đồng

Bà Trần Ngọc Mai, giám đốc Marketing & Truyền thông Skoda Việt Nam cho biết: "Chúng tôi hiểu rằng với các gia đình trẻ, xe hơi không chỉ là tài sản, mà là không gian an toàn để sẻ chia và kết nối. Với sự kiện “Gia đình Chill & Feel chất Skoda” tại Aeon Mall Long Biên, Skoda Việt Nam mong muốn tạo ra một điểm chạm cảm xúc cho cả bố mẹ và các bé trong gia đình. Đó chính là tinh thần 'Simply Clever' của Skoda – mang đến những giải pháp thông minh và thiết thực cho cả gia đình."

Chuỗi sự kiện trong tuần lễ cuối tháng 10 một lần nữa khẳng định chiến lược tiếp cận toàn diện của Skoda Việt Nam: vừa trân trọng giá trị di sản lâu đời, vừa nỗ lực thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng tại Việt Nam.