Geely Việt Nam công bố bộ 3 ưu đãi trong tháng 10/2025 - sở hữu Coolray chỉ từ 499 triệu đồng

Chính sách bán hàng tháng 10 – Rinh xe về nhà - Gấp 3 ưu đãi

Bộ 3 ưu đãi của Geely Việt Nam áp dụng với toàn bộ 03 mẫu xe của Geely trên thị trường, bao gồm Coolray, Monjaro và EX5. Đây là mức ưu đãi tốt trong giai đoạn bước vào Quý 4 và là thời điểm phù hợp để khách hàng sở hữu xe mới phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp cuối năm.

GEELY COOLRAY – SUV đô thị năng động

Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản

Bản Standard: giá niêm yết 499 triệu đồng

Bản Premium: giá niêm yết 539 triệu đồng

Bản Flagship: giá niêm yết 628 triệu đồng; TẶNG 2 năm bảo hiểm thân vỏ

GEELY EX5 – SUV điện thế hệ mới

Ưu đãi 34 triệu đồng cho phiên bản Max

Ưu đãi 30 triệu đồng cho phiên bản Pro

Tặng 01 bộ sạc cầm tay 2.2kW

Tặng 01 bộ sạc treo tường 7kW

GEELY MONJARO – SUV hạng D cao cấp

Bản Premium: Ưu đãi 100 triệu đồng

Bản Flagship: Tặng 50% lệ phí trước bạ

Loạt đặc quyền hấp dẫn dành cho khách hàng Geely Việt Nam:

Tặng 1.000.000 điểm VETC cho khách hàng mua xe Geely mới và nâng hạng Hội viên hạng Bạch Kim tại chương trình VETC Loyalty cùng các đặc quyền:

Tặng gói VETC Cứu hộ toàn quốc 24/7.

Sử dụng miễn phí không gian làm việc chung (Co-working spaces) tại hệ thống Tasco Co-Club.

Ưu tiên đỗ xe tại bãi đỗ do VETC E-Parking cung cấp dịch vụ.

Ưu tiên sửa chữa, giao xe tận nhà khi sử dụng dịch vụ tại các xưởng thuộc hệ thống Tasco.

6 showroom mới – Bước tiến trong chiến lược mở rộng mạng lưới

Song song với những ưu đãi lớn dành cho khách hàng, Geely cũng liên tục mở rộng hệ thống đại lý và xưởng dịch vụ bằng việc khai trương đồng loạt 6 showroom mới tại các tỉnh, thành trọng điểm trên toàn quốc, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong chiến lược phát triển tại Việt Nam.

Các đại lý mới khai trương trong tháng 10 của Geely Việt Nam gồm:

Geely Võ Chí Công: 45 Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội Geely Hải Dương: 32 Đường An Định, Phường Thành Đông, Thành phố Hải Phòng Geely Vinh 2: Ngã tư 3/2 và Mai Lão Bạng, Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An Geely Chợ Lớn: 8A Đường Lý Thường Kiệt, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh Geely Nha Trang: 442 Lê Hồng Phong, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Geely Gia Định: 290 Phạm Văn Đồng, Phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh

Sự kiện này nâng tổng số showroom Geely trên toàn quốc lên 34 điểm, đồng thời góp phần đưa mạng lưới phân phối ô tô thuộc hệ thống Tasco Auto vượt mốc 150 điểm — khẳng định tốc độ mở rộng ấn tượng và cam kết mạnh mẽ trong việc mang đến dịch vụ chuyên nghiệp, trải nghiệm khách hàng đẳng cấp.

Mỗi showroom Geely được đầu tư hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, là không gian trưng bày và trải nghiệm trọn vẹn tinh thần Geely – nơi khách hàng có thể cảm nhận rõ nét phương châm: “Mua xe chất – Chăm xe hay – An tâm mỗi ngày.” Đây không chỉ là dấu ấn trong hành trình phát triển của Geely tại Việt Nam, mà còn là bước tiến vững chắc hướng tới sứ mệnh “Kiến tạo trải nghiệm di chuyển thông minh, nâng tầm giá trị sống” cho người tiêu dùng Việt.

Khách hàng có thể đăng ký lái thử miễn phí tại: https://geelyauto.vn