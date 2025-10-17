Ứng dụng Ford kết nối thông minh, trải nghiệm Ford theo cách của bạn

Ứng dụng Ford, trước đây là FordPass, là một ứng dụng thông minh dành cho mọi chủ xe Ford. Việc đổi tên này nằm trong chiến lược toàn cầu của Ford, nhằm đơn giản hóa cách người dùng nhận diện và sử dụng ứng dụng.

Cập nhật sẽ được triển khai tự động đến người dùng từ giữa tháng 10, mà không yêu cầu tải lại ứng dụng hay đăng nhập lại tài khoản. Toàn bộ dữ liệu, lịch sử xe, cấu hình cá nhân và cài đặt bảo mật sẽ được giữ nguyên. Ford dự kiến hoàn tất việc đồng bộ nhận diện mới trên website và các nền tảng số toàn cầu trong quý I/2026.

Giao Diện Mới – Hiện Đại, Trực Quan Và Thân Thiện Hơn

Ứng dụng Ford mang đến diện mạo hoàn toàn mới, được phát triển với thiết kế đơn giản, hiệu quả và tập trung vào người dùng. Giao diện được làm phẳng và hiện đại hơn, bố cục được tinh gọn giúp khách hàng dễ dàng truy cập và điều khiển các tính năng chỉ trong vài thao tác chạm.

Ngay từ màn hình chính, người dùng có thể theo dõi đầy đủ thông tin về chiếc xe của mình từ tình trạng nhiên liệu, dầu động cơ, áp suất lốp, quãng đường đã di chuyển, cho đến các cảnh báo kỹ thuật nếu có.

Bảng điều khiển trung tâm (Dashboard) được thiết kế lại với khả năng hiển thị thông tin rõ ràng và mạch lạc, giúp chủ xe chủ động hơn trong việc theo dõi và bảo dưỡng phương tiện. Các biểu tượng được tinh chỉnh đồng bộ với ngôn ngữ thiết kế toàn cầu của Ford, mang lại cảm giác kết nối liền mạch giữa xe và ứng dụng.

Nâng Cấp Trải Nghiệm, Quản Lý Thông Minh

Bên cạnh giao diện mới, Ứng dụng Ford được tăng cường các tính năng dành riêng cho các dòng xe điện (EV), đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về kết nối và điều khiển thông minh.

Mục Năng lượng (Energy) được cập nhật với thiết kế trực quan, hiển thị mức pin sạc hiện tại, thời gian sạc còn lại và mức sạc mục tiêu mà người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh. Ứng dụng cũng cung cấp thông tin chi tiết giúp người lái nắm bắt tốc độ sạc, công suất tiêu thụ và hiệu suất sử dụng cụ thể.

Tính năng Điều chỉnh điều hoà từ xa (Remote Climate Control) được nâng cấp cho phép người dùng điều chỉnh nhiệt độ cabin, bật sưởi ghế, làm mát hoặc kích hoạt điều hòa trước khi lên xe giúp đảm bảo không gian thoải mái và tiết kiệm thời gian.

Hệ thống cảnh báo thông minh tự động gửi cảnh báo khi quá trình sạc bị gián đoạn hoặc hoàn tất, giúp chủ xe chủ động hơn trong việc quản lý năng lượng và lịch trình di chuyển.

Cùng với đó là lệnh điều khiển từ xa, chế độ giao diện tối và widget iOS cho phép bạn tuỳ biến trải nghiệm ứng dụng Ford ngay từ đồng hồ thông minh.

Chìa Khóa Kết Nối Đến Nhiều Tiện Ích Vượt Trội

Với ứng dụng Ford, việc điều khiển và giám sát xe trở nên đơn giản và liền mạch, tạo ra trải nghiệm kết nối trọn vẹn giữa người dùng, công nghệ và chiếc xe.

Người dùng có thể khởi động và tắt máy từ xa; khóa và mở cửa xe từ xa để đảm bảo an toàn trong mọi tình huống; định vị xe trong bãi đỗ hoặc khu vực đông người; và kiểm tra tình trạng xe bao gồm mức nhiên liệu, dầu, áp suất lốp cùng các cảnh báo kỹ thuật.

Tất cả những tính năng này đều được cung cấp miễn phí thông qua modem của xe tích hợp eSIM, cho phép xe duy trì kết nối ổn định mà không cần thiết bị hay gói thuê bao bổ sung. Việc Ứng dụng Ford giữ nguyên toàn bộ tính năng của FordPass và nâng cấp thêm một số tính năng không chỉ khẳng định sự kế thừa công nghệ, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Ford trong việc mang lại giá trị thực tế và sự an tâm cho người dùng Việt Nam.

Ứng dụng Ford là minh chứng cho nỗ lực của Ford trong việc ứng dụng công nghệ để phục vụ cuộc sống, mang lại cho chủ sở hữu sự chủ động ở bất kỳ đâu. Thông qua Ứng dụng Ford, mỗi chiếc xe Ford không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là người bạn đồng hành kỹ thuật số trong cuộc sống và trên mọi hành trình di chuyển.