Hé lộ đầu tiên huyền thoại Golf tại Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm

Sản phẩm của “trái tim” ngành công nghiệp ô tô Đức – Nhà máy Wolfsburg

6 phiên bản Golf phân phối tại Việt Nam được sản xuất tại Wolfsburg – nhà máy đầu não và biểu tượng lịch sử của Volkswagen tại Đức. Wolfsburg không chỉ là một trong những nhà máy ô tô lớn nhất thế giới mà còn là nơi khai sinh và phát triển Golf suốt hơn nửa thế kỷ qua. Với dây chuyền sản xuất hiện đại, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và đội ngũ kỹ sư dày dạn kinh nghiệm, Wolfsburg đã tạo nên hơn 48 triệu xe - nhiều hơn bất kỳ nhà máy ô tô nào khác trên thế giới. Và với sản lượng hơn 20 triệu xe, Golf là mẫu xe được sản xuất nhiều nhất tại nhà máy này, biến mẫu xe này thành dòng hot hatch bán chạy nhất thế giới với con số ấn tượng hơn 37 triệu xe.

Golf – 50 năm, một di sản toàn cầu

Ra đời từ năm 1974, Golf đã trở thành biểu tượng của sự kết hợp giữa thiết kế tinh gọn, khả năng vận hành vượt trội và công nghệ tiên tiến. Trải qua 8 thế hệ, Golf không ngừng cải tiến, duy trì vị thế dẫn đầu trong phân khúc hot hatch, là lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm một chiếc xe mang chất Đức, hiệu suất mạnh mẽ và trải nghiệm lái phấn khích.

Mới đây nhất, Golf GTI và R đã được vinh danh với giải thưởng “The 2026 MotorTrend's Car of the Year”, là một trong những giải thưởng danh giá và lâu đời nhất trong ngành công nghiệp ô tô, được tổ chức bởi tạp chí ô tô nổi tiếng MotorTrend (Mỹ).

Sự xuất hiện của Golf tại Việt Nam lần này không chỉ là một màn chào sân đáng mong chờ, mà còn là cột mốc mở đầu cho hành trình mới của Volkswagen tại thị trường Việt Nam. Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được công bố trong sự kiện ra mắt diễn ra vào cuối tháng 10. Golf tại Việt Nam có đến 6 phiên bản hứa hẹn nhiều cung bật trải nghiệm khi cầm lái những cỗ máy khác nhau.