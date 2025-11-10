Geely Việt Nam triển khai chương trình tri ân đặc biệt "You Enjoy, We Care" dành riêng cho khách hàng mua xe Geely Monjaro với hàng loạt đặc quyền chăm sóc

Chương trình tri ân đặc biệt này được thiết kế giúp khách hàng Việt dễ dàng hơn trong quá trình trải nghiệm và ra quyết định sở hữu Geely Monjaro - mẫu xe SUV đa dụng sở hữu nhiều công nghệ, tiện nghi và chất lượng hoàn thiện cao. Lấy khách hàng làm trọng tâm, Tasco Auto mong muốn kiến tạo một hành trình trải nghiệm trọn an tâm, nhiều tiện lợi và thêm cảm hứng.. Theo đó, với hàng loạt chính sách chăm sóc độc quyền, khách hàng của Geely Monjaro hoàn toàn an tâm về bảo dưỡng, dịch vụ, được phục vụ hoàn toàn miễn phí khi gặp sự cố, và tận hưởng phong cách sống hiện đại với nhiều đặc quyền khác vươn khỏi phạm vi di chuyển đến từ hệ sinh thái của Tasco Auto. Chi tiết loạt ưu đãi Đặc quyền sau dành cho khách hàng đặt mua Geely Monjaro phiên bản Premium và Flagship, gồm:

1. TRỌN TIỆN LỢI:

“Bạn bay, tôi đón” - 2 năm Miễn phí đưa đón sân bay

Quý khách liên hệ đặt xe qua hotline trước 12 giờ tính đến thời điểm cất cách, Geely Vietnam sẽ liên hệ lại sắp xếp xe phục vụ tại 3 điểm thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà nẵng (trong bán kính không quá 50km kể từ sân bay).

Trong 2 năm, quý khách sẽ có 12 lần đặt xe không giới hạn cho bản thân hay bạn bè, đồng nghiệp,....

Quyền lợi có giá trị cộng dồn, tích lũy và hết hạn khi điều kiện nào đến trước.

“Bạn lái, tôi sửa” - Hỗ trợ mượn xe / chi phí di chuyển nếu xe phải nằm xưởng

Để hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng khi xe phải nằm lại xưởng lâu hơn thời gian quy định, Geely Việt Nam thực hiện chính sách Mượn xe thay thế hoặc hỗ trợ chi phí di chuyển cho khách hàng. Mọi thông tin chi tiết xem tại https://cskh.geelyauto.vn/ hoặc liên hệ hotline.

“Bạn đi, tôi trả” - 1 năm Miễn phí qua trạm BOT.

Tặng ngay 1 triệu điểm VETC tương đương 1 triệu VNĐ sử dụng qua trạm BOT theo chương trình khách hàng thân thiết của Tasco tại https://loyalty.vetc.com.vn/. Quý khách được sử dụng cho đến khi hết điểm trong tài khoản.

2. TRỌN AN TÂM:

“Bạn uống, tôi lái” - 1 năm Miễn phí “BUTL - Bạn Uống Tôi Lái”

Chương trình kết hợp cùng APP BUTL tại https://butl.vn/ . Quý khách sẽ nhận được mã code dành riêng cho mình. Trong trường hợp uống Rượu bia không thể lái xe về nhà, bạn hoàn toàn tự tin đặt ngay dịch vụ BUTL, tài xế sẽ tới lái xe đưa bạn về nhà, yên tâm, an toàn, tiện lợi.

Trong 1 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp mã số, quý khách sẽ có 12 lần đặt xe miễn phí với giá trị 300k / lần. Quyền lợi tích lũy cộng dồn và sẽ hết hạn khi điều kiện nào đến trước.

“Bạn sự cố, tôi có mặt” - 10 năm Miễn phí Cứu hộ VETC 24/7 với mọi lý do

Miễn phí mọi chi phí liên quan tới bảo dưỡng định kỳ từ tiền công, tiền thay thế vật liệu tiêu hao, phụ tùng tiêu hao theo đúng danh mục bảo dưỡng định kỳ mà Geely Việt Nam khuyến cáo. Mọi chi tiết theo dõi tại https://cskh.geelyauto.vn/ . (Lưu ý: các hạng mục bảo dưỡng, chi phí có thể thay đổi theo tình hình thực tế tại xưởng dịch vụ hậu mãi của Geely Việt Nam tại thời điểm Quý khách sử dụng dịch vụ)

“Bạn lái, tôi trả” - Tích 1% điểm VETC khi làm dịch vụ tại xưởng:

Quý khách sẽ được tích điểm tương đương 1% giá trị sửa chữa, thay thế phụ tùng cho xe khi sử dụng tại hệ thống xưởng dịch vụ chính hãng, chi tiết xem tại https://loyalty.vetc.com.vn/ .

3. TRỌN CẢM HỨNG:

“Bạn nghỉ, tôi phục vụ” - 01 kỳ nghỉ 5 sao tại Ana Mandara Resort Đà Lạt.

Voucher kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại một trong những Resort cao cấp nhất và đẹp nhất tại Đà lạt dành cho bạn nằm trong hệ sinh thái của Tasco. Voucher có giá trị trong 1 năm.

“Bạn làm, tôi phục vụ” - Miễn phí sử dụng Co-working Space tại hệ thống Showroom Tasco Auto.

Chi tiết xem tại https://loyalty.vetc.com.vn/ dành cho chương trình khách hàng thân thiết của Tasco Auto.

“Bạn đọc, tôi tặng” - Quà tặng của Tri thức - Nhận bộ sách đặc biệt từ Tasco Auto.

Quý khách sẽ nhận được những cuốn sách mang lại tri thức đáng quý mà Tasco Auto phát hành, nhắm tới tri ân cho những khách hàng thân thiết, khởi đầu với cuốn sách Geely - Tăng trưởng phi tuyến tính với thông tin chi tiết tại đây.

Chương trình tri ân đặc quyền “You Enjoy, We Care” áp dụng từ ngày 01/11/2025 tới ngày 31/01/2026 dành cho tất cả khách hàng đặt cọc và ký hợp đồng thành công mua Geely Monjaro phiên bản Premium và Flagship.

Bên cạnh đó, khách hàng mua xe Geely Monjaro trong tháng 11/2025 còn được hưởng thêm tổng mức ưu đãi hấp dẫn lên tới 115 triệu đồng, xem chi tiết tại đây.

Đây là chương trình tri ân ý nghĩa và độc đáo với nhiều đặc quyền chăm sóc ấn tượng, đem tới trải nghiệm xứng tầm với chủ xe Monjaro. Không đơn giản chỉ là phương tiện di chuyển, chúng tôi luôn quan tâm tới quá trình sử dụng xe của khách hàng, đem đến sự Thoải mái & An tâm, hỗ trợ quý khách trên mọi nẻo đường và cùng nhau tận hưởng phong cách sống hiện đại.

Về Geely Monjaro, đây là mẫu SUV cỡ D sang trọng của Geely với hàng loạt công nghệ nội trội, tiện nghi thoải mái và sự an toàn. Xe sở hữu nền tảng CMA (Compact Modular Architecture) danh tiếng mang lại cấu trúc vững chắc, độ cân bằng tối ưu và khả năng vận hành ấn tượng. Hệ động lực gồm động cơ 2.0L tăng áp Drive-E mạnh mẽ 238 mã lực kết hợp hộp số tự động 8 cấp Aisin và hệ dẫn động AWD. Nội thất cao cấp với da Vinyl, màn hình kép và hệ thống an toàn ADAS thế hệ mới mang lại trải nghiệm sang trọng, thông minh và an toàn hàng đầu phân khúc – khẳng định bước tiến chiến lược của Geely tại thị trường Việt Nam. Monjaro là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV đô thị đa dụng, cao cấp và mang tới trải nghiệm mới lạ.

* Giá bán lẻ khuyến nghị (đã bao gồm VAT):