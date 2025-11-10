VinFast hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng mưa lũ tại khu vực từ Huế đến Đắk Lắk

Thấu hiểu những khó khăn mà khách hàng đang đối mặt, VinFast triển khai chính sách hỗ trợ đặc biệt nhằm san sẻ thiệt hại và tiếp sức cho hành trình phục hồi của đồng bào miền Trung:

Theo đó, từ 07/11/2025 đến hết ngày 12/11/2025, VinFast hỗ trợ cứu hộ chủ xe xăng và xe điện.

Ưu tiên điều phối dịch vụ cứu hộ tại các khu vực bị ảnh hưởng; Chấp nhận chi phí cứu hộ bên ngoài trong trường hợp VinFast chưa thể điều xe kịp thời (trừ trường hợp Khách hàng tự kéo xe lệch vùng)

Hỗ trợ chi phí phát sinh khi kéo xe lệch vùng, nếu có điều phối từ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng

Ngoài ra, VinFast cũng hỗ trợ sửa chữa xe bị thiệt hại do mưa bão tại Xưởng dịch vụ VinFast.

Đối với Khách hàng không có bảo hiểm vật chất: VinFast hỗ trợ 30% chi phí phụ tùng thay thế. Đại lý có thể xem xét hỗ trợ thêm 10% trên tổng hóa đơn, tùy theo tình hình thực tế.

Đối với Khách hàng có bảo hiểm vật chất: VinFast hỗ trợ phí miễn thường bảo hiểm: 500.000 VNĐ/sự vụ.

VinFast phối hợp đẩy nhanh thủ tục với đơn vị bảo hiểm để rút ngắn thời gian xử lý.

Thời gian áp dụng: từ 07/11/2025 đến hết ngày 22/11/2025

Đối tượng áp dụng: Khách hàng VinFast tại các khu vực bị ảnh hưởng của bão 13 gồm Huế, Đà Nẵng cũ, Quảng Nam cũ, Quảng Ngãi cũ, Bình Định cũ, Phú Yên cũ.

