TC Group thông báo kết quả bán hàng Hyundai tháng 9/2025

Hyundai Tucson là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 9 với 952 xe đến tay khách hàng, tăng trưởng 54% so với tháng 8. Hyundai Creta đứng ở vị trí thứ 2 với 915 xe bán ra, tăng trưởng 52,5% so với tháng trước đó. Hyundai Accent ghi nhận doanh số 406 xe, đứng ở vị trí thứ 3, tăng trưởng 22,3% so với tháng 8.

Xếp ở vị trí thứ 4 về doanh số trong tháng 9 gồm Hyundai Grand i10 với doanh số 224 xe, Hyundai Stargazer với 220 xe đứng ở vị trí thứ 5. Hyundai Santa Fe với 202 xe, đứng ở vị trí thứ 6.

Hyundai Venue đạt doanh số 140 xe đứng ở vị trí thứ 7. Hyundai Palisade với 120 xe đứng ở vị trí thứ 8. Hyundai Custin với doanh số 106 xe và Hyundai Elantra với doanh số 44 xe lần lượt đứng ở 2 vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng các mẫu xe du lịch bán ra thị trường của Hyundai Thành Công. Các mẫu xe thương mại Hyundai đạt doanh số 956 xe bán ra trong tháng, bao gồm 115 xe bán ra thị trường quốc tế.

Tổng kết 3 quý bán hàng của năm 2025, Hyundai Thành Công đạt doanh số 35.802 xe bán ra. Bước sang Quý IV/2025, Hyundai Thành Công triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn nhằm thúc đẩy doanh số trong giai đoạn cao điểm cuối năm, bao gồm: chính sách bảo hành mở rộng 8 năm/120.000km (tùy điều kiện nào đến trước), ưu đãi giá bán lên đến 200 triệu đồng và hỗ trợ lãi suất từ 0%.