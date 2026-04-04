Hyundai Thành Công triển khai chương trình 'Vui thống nhất - Nhận quà chất' - Ưu đãi đến 220 triệu đồng

Tiếp nối đà tăng trưởng tích cực của thị trường trong Quý I/2026, các mẫu xe Hyundai tiếp tục ghi dấu ấn nhờ thiết kế hiện đại, khả năng vận hành ổn định và danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng. Từ những mẫu sedan linh hoạt cho đô thị, MPV tiện nghi cho gia đình đến SUV mạnh mẽ cho các hành trình dài, Hyundai tiếp tục củng cố vị thế là lựa chọn đáng tin cậy của khách hàng Việt Nam.

Bước vào tháng 4 – thời điểm gắn liền với kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 và mở đầu mùa du lịch hè, nhu cầu di chuyển cá nhân và gia đình tăng cao rõ rệt. Đây vừa là cơ hội để mọi người được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, vừa là dịp để các gia đình cùng nhau trải nghiệm những hành trình ý nghĩa.

Đồng thời, thời tiết nắng nóng dự báo đến sớm trong năm 2026 cũng góp phần thúc đẩy xu hướng lựa chọn phương tiện di chuyển riêng, nhằm đảm bảo sự thoải mái, an toàn và chủ động trong mọi tình huống. Một chiếc xe với không gian rộng rãi, hệ thống điều hòa hiệu quả và trang bị tiện nghi đầy đủ chắc chắn sẽ trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho mùa hè.

Nhằm kịp thời đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn cao điểm này, Hyundai Thành Công Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi tháng 4 với thông điệp “Vui Thống Nhất - Nhận quà chất”, mang đến cơ hội sở hữu xe Hyundai dễ dàng hơn, đồng thời gia tăng giá trị sử dụng lâu dài.

Theo đó, khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất giao dịch trong tháng 4/2026 sẽ được áp dụng đồng thời các chính sách ưu đãi, cụ thể:

Chính sách gia hạn bảo hành lên đến 8 năm hoặc 120.000 km tiếp tục là điểm nhấn quan trọng của chương trình, mang lại sự an tâm dài hạn cho khách hàng trong quá trình sử dụng xe, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu di chuyển tăng cao trong mùa hè. Đây cũng là minh chứng cho cam kết của HTV về chất lượng sản phẩm, độ bền bỉ và hệ thống dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Chia sẻ về chương trình ưu đãi, đại diện HTV cho biết:

“Tháng 4 là thời điểm nhu cầu di chuyển tăng cao khi cận kề mùa hè cũng như kỳ nghỉ lễ kéo dài. Thông qua chương trình ưu đãi lần này, Hyundai Thành Công Việt Nam mong muốn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, mang đến người bạn đồng hành an toàn, tiện nghi và tiết kiệm, sẵn sàng mang đến cho khách hàng một mùa hè sôi động và kỳ nghỉ lễ vui vẻ bên người thân và gia đình.”

Chương trình được áp dụng tại tất cả các Đại lý ủy quyền Hyundai 3S trên toàn quốc.

