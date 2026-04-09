Omoda & Jaecoo Việt Nam ra mắt Omoda C5 SHS-H: SUV Super Hybrid mạnh mẽ, ưu đãi 08 năm đổ xăng miễn phí, giá chỉ từ 599 triệu đồng

C5 SHS-H được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản Premium và Flagship, cùng 4 tùy chọn màu sắc gồm Đen Carbon, Đỏ Ruby, Trắng Diamond và Bạc Aviation. Giá bán niêm yết (đã bao gồm thuế GTGT) lần lượt là 669.000.000 VNĐ cho phiên bản Premium và 749.000.000 VNĐ cho phiên bản Flagship

Mẫu xe sở hữu kích thước tổng thể 4.447 x 1.824 x 1.588 (mm), mang đến tỷ lệ cân đối đặc trưng của dòng SUV C-Coupe, kết hợp giữa sự linh hoạt trong đô thị và dáng vẻ thể thao, năng động.

Ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng tiên phong

Từ nay đến hết ngày 30/04/2026, 99 khách hàng đầu tiên đặt cọc mẫu xe C5 SHS-H sẽ nhận được ưu đãi lên đến 8 năm đổ xăng miễn phí, tương ứng 80 triệu đồng. Theo đó, giá bán ưu đãi tương ứng của hai phiên bản là:

C5 SHS-H Premium: 599.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT) dành cho 99 khách hàng đầu tiên đặt cọc xe từ nay đến hết 30/4/2026.

C5 SHS-H Flagship: 669.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT) dành cho tất cả các khách hàng đặt cọc xe từ nay đến hết 30/4/2026.

Chương trình ưu đãi không chỉ mang lại lợi ích về chi phí ban đầu mà còn góp phần giúp khách hàng tiếp cận công nghệ super hybrid thế hệ mới một cách trực quan và dễ dàng hơn.

Super Hybrid thế hệ mới: không chỉ tiết kiệm, mà là trải nghiệm

Nếu như hybrid trước đây thường gắn với “tiết kiệm nhiên liệu”, thì C5 SHS-H đại diện cho một cách tiếp cận khác: hybrid vừa tiết kiệm nhiên liệu vừa nâng tầm trải nghiệm lái. Được định vị là SUV hiệu suất cao, mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng trẻ theo đuổi trải nghiệm lái xe đỉnh cao, thể hiện rõ tinh thần “CROSS E FUTURE” – kết hợp giữa công nghệ điện hóa và phong cách sống hiện đại.

Sự kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện không chỉ tối ưu hiệu quả năng lượng mà còn mang lại cảm giác lái mạnh mẽ, phản hồi nhanh và vận hành mượt mà như xe điện, trong khi vẫn giữ được sự linh hoạt của xe xăng trên những hành trình dài. Đây là sự hội tụ của hiệu suất, cảm xúc lái và tính tiện dụng – những yếu tố ngày càng được người dùng đô thị hiện đại quan tâm.

Hệ giá trị cốt lõi: hiệu suất – vận hành – trải nghiệm – an toàn

C5 SHS-H được phát triển dựa trên hệ giá trị cốt lõi gồm 4 trụ cột chính, tạo nên sự khác biệt trong phân khúc:

Hiệu suất vượt trội: Xe được trang bị hệ truyền động super hybrid gồm động cơ 1.5L Turbo hiệu suất cao, hộp số Super Hybrid DHT và công nghệ Super Hybrid tối ưu tiêu hao nhiên liệu ở mức khoảng 4,9L/100km, đồng thời giảm phát thải CO₂. Khả năng vận hành mạnh mẽ với tốc độ tối đa 175 km/h và tăng tốc 0–100 km/h trong khoảng 7,9 giây mang lại sự tự tin cho người lái trong mọi hành trình.

Vận hành vượt trội: Hệ thống Super Hybrid Energy Saving không chỉ giúp tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu mà còn mang lại quãng đường di chuyển hơn 1.000 km, giúp người dùng an tâm trên các hành trình dài mà không bị gián đoạn.

Trải nghiệm lái đẳng cấp: Công nghệ NVH được tối ưu giúp xe vận hành êm ái vượt trội, hệ thống treo đa điểm, với khả năng kính cách âm 2 lớp và cảm giác lái mượt mà. Xe có thể vận hành chủ yếu bằng mô-tơ điện trong nhiều điều kiện, trong khi động cơ xăng hỗ trợ linh hoạt khi cần thiết, mang lại trải nghiệm liền mạch và thoải mái.

An toàn toàn diện: C5 SHS-H được trang bị hệ thống công nghệ thông minh với màn hình kép 12.3 inch, 16 tính năng hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS), hệ thống an toàn chủ động và bị động, 7 túi khí, tiêu chuẩn, cùng công nghệ pin hybrid an toàn. Ngoài ra, hệ thống lọc không khí PM0.3 giúp nâng cao chất lượng không gian trong xe.

SUV C-Coupe: công nghệ đi cùng phong cách

Mẫu xe tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế Art in Motion, với kiểu dáng SUV C-Coupe thể thao, các đường nét khí động học cùng những chi tiết mang hơi hướng tương lai.

Thiết kế không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn phản ánh phong cách sống của nhóm khách hàng trẻ – những người đề cao sự khác biệt, cá tính và trải nghiệm.

C5 SHS-H sẽ được phân phối trên toàn hệ thống 40 nhà phân phối chính hãng của Omoda & Jaecoo Việt Nam trên toàn quốc, đảm bảo khả năng tiếp cận sản phẩm và dịch vụ hậu mãi đồng bộ.

Với sự kết hợp giữa hiệu suất mạnh mẽ, trải nghiệm lái mượt mà như xe điện và thiết kế thời trang, cùng chính sách ưu đãi dành cho những khách hàng đầu tiên, C5 SHS-H được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn nổi bật trong phân khúc SUV C-Coupe. Đây không chỉ là một mẫu xe hybrid mới, mà còn là cách Omoda & Jaecoo Việt Nam định nghĩa lại trải nghiệm di chuyển hiện đại – nơi người dùng không cần đánh đổi giữa hiệu suất, tiện dụng và phong cách sống.