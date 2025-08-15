Trang chủ
TC Group thông báo kết quả bán hàng Hyundai tháng 7/2025

(Ngày Nay) - Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) thông báo kết quả bán hàng tháng 7/2025. Theo đó, tổng doanh số xe Hyundai tháng 7 đạt 3.601 xe.

Hyundai Tucson là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 7 với 508 xe đến tay khách hàng. Hyundai Accent đứng ở vị trí thứ 2 với 504 xe bán ra. Hyundai Creta ghi nhận doanh số 414 xe, đứng ở vị trí thứ 3.

TC Group thông báo kết quả bán hàng Hyundai tháng 7/2025 ảnh 1

Xếp ở vị trí tiếp theo về doanh số trong tháng 7 gồm Hyundai Santa Fe với doanh số 280 xe, Hyundai Grand i10 với 263 xe đứng ở vị trí thứ 5. Hyundai Stargazer với 198 xe, đứng ở vị trí thứ 6.

Hyundai Venue đạt doanh số 169 xe đứng ở vị trí thứ 7. Hyundai Custin với 118 xe đứng ở vị trí thứ 8. Hyundai Palisade với doanh số 105 xe và Hyundai Elantra với doanh số 51 xe lần lượt đứng ở 2 vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng các mẫu xe du lịch bán ra thị trường của Hyundai Thành Công. Các mẫu xe thương mại Hyundai đạt doanh số 978 xe bán ra trong tháng.

TC Group thông báo kết quả bán hàng Hyundai tháng 7/2025 ảnh 2

Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 7/2025 (Đơn vị: Xe)

TC Group thông báo kết quả bán hàng Hyundai tháng 7/2025 ảnh 3
