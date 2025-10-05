Volkswagen Viloran được vinh danh 'Xe Gia Đình Của Năm hạng 2-5 tỷ đồng' tại Car Choice Awards 2025.

Sự kiện được tổ chức vào ngày 03.10.2025 tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức. Giải thưởng Better Choice Award là nơi ghi nhận và tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững và chất lượng sống của người Việt.

Vượt qua nhiều đối thủ mạnh trong cùng phân khúc như BMW X5, Mercedes-Benz GLC, Toyota Land Cruiser Prado và Toyota Alphard, Volkswagen Viloran đã khẳng định vị thế với gần 4.000 xe bán ra trong vòng gần 2 năm kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam. Đây là minh chứng rõ nét cho sự tin tưởng và đồng hành từ khách hàng trên hành trình phát triển của Volkswagen.

Được định vị là dòng xe MPV cao cấp đến từ Đức, Volkswagen Viloran được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp hạng thương gia, thiết kế hiện đại, hệ thống vận hành và tiêu chuẩn an toàn vượt trội, phù hợp với đa dạng nhu cầu khách hàng tại Việt Nam.

Tâm điểm của Viloran chính là hàng ghế “hạng thương gia” - nơi quy tụ loạt trang bị đẳng cấp như:

Ghế chỉnh điện với tựa lưng ngả 70 độ.

Hệ thống massage 3 chế độ, đệm hơi lưng chỉnh 4 hướng.

Chức năng sưởi ấm và làm mát ghế.

Tựa đầu điều chỉnh độ ôm, bệ đỡ chân.

Cụm điều khiển riêng để chỉnh ghế hành khách phía trước.

Ngăn để ly nước, sách báo, điện thoại và cổng sạc USB tiện lợi.

Không dừng lại ở sự tiện nghi, Volkswagen Viloran còn mang đến trải nghiệm vận hành mạnh mẽ, an toàn. Hệ thống vận hành và khung gầm xe an toàn cao.

Khung gầm của Volkswagen Viloran được cung cấp tỉ lệ lớn lên đến 77% thép có độ bền và khả năng chịu lực cao, trong đó thép tạo hình nóng chiếm 24%. Không chỉ tối ưu trọng lượng mà còn làm tăng độ cứng vững và độ bền của thân xe. Đồng thời nâng cao cảm giác lái, sự êm ái cho hành khách và tiết kiệm nhiên liệu.

Bên cạnh đó, Volkswagen Viloran còn cung cấp nhiều hệ thống hỗ trợ người lái tối ưu như: kiểm soát hành trình thích ứng ACC, cảnh báo tiền va chạm FCW và hỗ trợ phanh khẩn cấp AEB, hỗ trợ chuyển làn đường...

Volkswagen Viloran có động cơ 2.0 TSI, công suất tối đa 220 Hp/ 4900-6700 rpm, mô men xoắn tối đa 350 Nm/ 1600-4300 rpm. Hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp thế hệ mới mang đến khả năng sang số cực nhanh 0.2 giây, phối hợp với động cơ hiệu quả, đáp ứng chân ga nhanh giúp tăng tốc xe đúng theo ý muốn của người lái.

Volkswagen Viloran đang được phân phối chính hãng với 2 phiên bản Viloran Premium có giá 2,088 tỷ đồng và Viloran Luxury có giá 2,288 tỷ đồng.