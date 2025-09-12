VETC đồng hành cùng người dân hoàn tất chuyển đổi tài khoản giao thông trước 01/10/2025

Định danh & Liên kết phương tiện thanh toán: Hành động thiết thực vì một giao thông hiện đại

Theo quy định của Nghị định 119, sau ngày 01/10/2025, chỉ những chủ xe ô tô thực hiện định danh và liên kết phương tiện thanh toán hợp lệ mới được phép nạp tiền sử dụng làn thu phí không dừng (ETC). Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc về mặt pháp lý, mà còn là một bước đi quan trọng trong tiến trình số hóa giao thông quốc gia.

Tài khoản giao thông đã định danh được ví như "chìa khóa vạn năng", không chỉ phục vụ việc đi qua trạm thu phí, mà còn giúp kết nối đến các dịch vụ thiết yếu như thanh toán bãi đỗ xe, vé nội đô, xăng dầu và các tiện ích đô thị. Một tài khoản hợp lệ sẽ giúp người dùng tận hưởng hành trình liền mạch, minh bạch và không dừng trong mọi trải nghiệm di chuyển.

Chuyển đổi đúng hạn - Hành trình thông suốt sau 01/10

Chặng nước rút chuyển đổi đang bước vào giai đoạn quyết định.Tính đến đầu tháng 9/2025, đã có gần 1,8 triệu người dùng VETC hoàn tất chuyển đổi tài khoản giao thông. Riêng trong tháng 8, VETC ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục, với số lượng liên kết ngân hàng tăng gấp 5 lần so với tháng 7. Dự kiến, từ nay đến thời hạn 01/10, số lượng phương tiện hoàn tất chuyển đổi sẽ tiếp tục tăng mạnh, khi người dân dần nhận thức rõ quyền lợi được bảo đảm và trách nhiệm tuân thủ quy định bắt buộc sau thời điểm này.

Việc chậm trễ trong chuyển đổi sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy như: phương tiện bị từ chối qua trạm ETC, gây chậm trễ và ách tắc; không thể tra cứu giao dịch khi cần khiếu nại; hoặc bị gián đoạn khi sử dụng các dịch vụ mở rộng trong tương lai.

Ngược lại, những người dùng đã chuyển đổi đúng hạn sẽ được đảm bảo đầy đủ quyền lợi: qua trạm nhanh chóng không cần dừng lại, giao dịch an toàn với dữ liệu minh bạch, đồng thời tích lũy ưu đãi qua nhiều chương trình khuyến khích như hoạt động tặng điểm thưởng trực tiếp trên ứng dụng VETC đang triển khai hiện nay.

VETC tăng tốc hỗ trợ người dân chuyển đổi đúng hạn

Là đơn vị tiên phong triển khai hệ thống thu phí không dừng tại Việt Nam, VETC hiện đang đẩy mạnh đồng loạt các giải pháp hỗ trợ người dân chuyển đổi tài khoản giao thông trên toàn quốc. Doanh nghiệp đã phát hành hướng dẫn chuyển đổi đơn giản, dễ hiểu trên ứng dụng VETC và các kênh truyền thông chính thức, đồng thời mở rộng mạng lưới hỗ trợ trực tiếp tại các trạm thu phí, cao tốc trọng điểm, trung tâm đăng kiểm và hệ thống showroom ô tô điểm dịch vụ VETC trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, Tổng đài 1900 6010 hoạt động 24/7 liên tục để tiếp nhận, giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến định danh tài khoản và thanh toán không dừng. Song song với hạ tầng hỗ trợ, VETC cũng triển khai mạnh mẽ các hoạt động truyền thông đại chúng như video hướng dẫn, livestream tương tác, infographic và bài viết phổ biến chính sách, nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và thực hiện chuyển đổi đúng hạn.

Giải đáp những thắc mắc thường gặp của người dùng

Trong quá trình triển khai chuyển đổi tài khoản giao thông, VETC ghi nhận nhiều câu hỏi phổ biến từ người dùng và sẵn sàng giải đáp một cách minh bạch, dễ hiểu.

Một trong những thắc mắc lớn nhất là vì sao không thể trích tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng khi qua trạm thu phí. Thực tế, hệ thống ETC yêu cầu xử lý giao dịch trong thời gian siêu ngắn dưới 200 mili giây và hiện nay chỉ có Ví điện tử VETC, với thiết kế chuyên biệt, mới có thể đáp ứng tốc độ này một cách ổn định, bảo mật và không gây lỗi giao dịch.

Cũng có không ít người dùng băn khoăn rằng tài khoản giao thông sau khi chuyển đổi có chứa tiền hay không. Theo quy định tại Nghị định 119/2024/NĐ-CP, tài khoản giao thông sau chuyển đổi sẽ chỉ dùng để lưu trữ thông tin định danh cá nhân, phương tiện, và không có chức năng chứa tiền. Mọi chức năng thanh toán sẽ được thực hiện thông qua phương tiện liên kết thanh toán không dùng tiền mặt cụ thể trong hệ thống của VETC chính là Ví điện tử VETC, đóng vai trò giữ tiền và thanh toán khi phương tiện đi qua trạm thu phí.

Về vấn đề số dư còn lại trong tài khoản thu phí, VETC khẳng định người dùng hoàn toàn có thể rút về Ví VETC hoặc tiếp tục sử dụng cho các giao dịch tiếp theo. Tất cả giao dịch đều được ghi nhận minh bạch, có thể tra cứu bất kỳ lúc nào thông qua ứng dụng.

Liên quan đến bảo mật, Ví VETC là trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép, với cơ chế quản lý tiền theo đúng quy định. Hệ thống vận hành của VETC tuân thủ nghiêm ngặt Luật An toàn thông tin mạng, Nghị định 13/2023 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025, đảm bảo tiêu chuẩn bảo mật cao nhất cho người dùng.

VETC hoàn toàn tự tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giao thông, nhờ nền tảng công nghệ hiện đại và năng lực vận hành được kiểm chứng. Doanh nghiệp hiện đang làm chủ toàn bộ hệ thống kỹ thuật, sẵn sàng mở rộng quy mô và tích hợp thêm nhiều loại hình dịch vụ giao thông số, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp 24/7 trên toàn quốc.

Chuyển đổi ngay hôm nay - Chuẩn bị cho hành trình an tâm cuối năm

Tháng 9/2025 là thời điểm then chốt trước khi chính sách chính thức được áp dụng. Đây cũng là giai đoạn cao điểm của các dịp mua sắm cuối năm và gia tăng nhu cầu di chuyển đường dài. VETC kêu gọi người dân chủ động chuyển đổi ngay hôm nay bằng cách tải App VETC, thực hiện định danh theo hướng dẫn, hoặc đến các điểm hỗ trợ gần nhất để được tư vấn trực tiếp.

Việc chuyển đổi không chỉ là tuân thủ quy định, mà còn là hành động thiết thực để mỗi hành trình đều diễn ra suôn sẻ, an toàn, thông suốt và văn minh hơn.