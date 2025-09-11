Skoda Việt Nam chính thức ra mắt Slavia - Mẫu sedan hạng B hoàn toàn mới

Niềm tự hào chung của Skoda tại Việt Nam

Trong những ngày tháng 9 mang dư âm hào hùng của cả dân tộc khi vừa đi qua đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Cùng chung vui với đất nước, Skoda Việt Nam cũng rất vinh dự khi đã tổ chức thành công chuyến hành trình “Từ Độc lập tới Thống Nhất”, một chuyến đi đầy cảm xúc giúp cho thương hiệu và sản phẩm Skoda trở nên gần gũi hơn với đông đảo người quan tâm tại Việt Nam. Gần 2.500 km vượt mọi địa hình, mọi điều kiện thời tiết liên tục trong 7 ngày, đó không chỉ là niềm tự hào khi được chứng kiến sự phát triển của Đất nước qua từng điểm đến, đó còn là hành trình tự tin vượt thử thách của các mẫu xe Skoda tại Việt Nam trong đó có bộ đôi chiến lược được sản xuất tại Việt Nam là Kushaq và Slavia.

Tháng 9 năm 2025 cũng là thời điểm thương hiệu Skoda trên toàn cầu trân trọng kỷ niệm 130 năm thành lập. Là một thương hiệu ô tô lớn của Châu Âu đến từ Cộng hòa Séc, Skoda mang trong mình niềm tự hào riêng bởi những giá trị di sản Châu Âu được hãng kế thừa và giữ gìn, đồng thời cũng thể hiện được sức phát triển mạnh mẽ khi trở thành thương hiệu thuộc Tập đoàn ô tô hàng đầu của nước Đức là Volkswagen.

Tại Việt Nam, kể từ tháng 09 năm 2022 đến nay, tròn 3 năm Tập đoàn Thành Công (TC Group) chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Skoda Auto, đặt nền móng để Việt Nam trở thành điểm đến trong hành trình vươn ra thế giới của thương hiệu Skoda. Sau 3 năm Skoda đã từng bước trở thành thương hiệu được biết đến và ngày càng nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng tại Việt Nam. Hơn nữa chúng tôi còn tự hào là một trong những thương hiệu góp phần tô thắm thêm cho mối quan hệ truyền thống hữu nghị được gìn giữ suốt 75 năm qua giữa 2 nước Việt Nam và Cộng hòa Séc.

Sự hình thành và đi vào hoạt động chính thức của nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng (TCVH) tại Quảng Ninh do TC Group đầu tư, có công suất thiết kế đạt 120.000 xe/năm từ ngày 26/03/2025, không chỉ là cầu nối cho mối quan hệ trên, mà đó còn là minh chứng rõ ràng cho sự đầu tư nghiêm túc, sự quyết tâm mạnh mẽ và cam kết phát triển lâu dài của Skoda tại Việt Nam.

Nỗ lực của Skoda Việt Nam minh chứng qua bộ đôi Kushaq và Slavia

Thành quả đầu tiên cho những nỗ lực không ngừng nghỉ đó của TC Group nói chung và Skoda Việt Nam nói riêng chính là mẫu xe Skoda Kushaq - mẫu xe đầu tiên được sản xuất tại nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng ra mắt ngày 28/06/2025. Những chiếc xe Kushaq đầu tiên đã được đón nhận tích cực với hàng nghìn lượt lái thử, thể hiện được sự vận hành vượt trội, an toàn hàng đầu và đảm bảo tiện nghi trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, mang lại sự tự tin trong mọi hành trình.

Trong sự kiện ngày hôm nay, mẫu xe tiếp theo được sản xuất tại Việt Nam là Skoda Slavia chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Đây là mẫu xe Sedan vượt trội toàn diện trong phân khúc, thu hút được sự quan tâm và đánh giá rất cao khi đã hoàn thành hành trình xuyên Việt “Từ Độc lập tới Thống nhất” vừa qua. Trước khi chính thức ra mắt tại Việt Nam, những chiếc xe Slavia đầu tiên tham gia hành trình này cũng chính là những chiếc xe đã vượt qua bài thử nghiệm rất dài tại Việt Nam với tổng quãng đường lên đến 70.000 km.

“At Skoda, We are Sedan Masters” - “Tại Skoda, chúng tôi tự hào là những chuyên gia về phát triển và sản xuất các mẫu xe sedan”. Không nằm ngoài dòng chảy đó, mẫu xe Skoda Slavia ra mắt chứa đựng thông điệp “Khác biệt trong từng chuyển động” với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam một lựa chọn hoàn hảo về một chiếc sedan chuẩn chất Âu, vượt trội hoàn toàn trong phân khúc, tin cậy, bền bỉ nhưng với mức chi phí sử dụng và bảo dưỡng thấp.

Thiết kế ngoại thất mang âm hưởng nghệ thuật Châu Âu

Skoda Slavia được định vị là của một sản phẩm chiến lược của hãng với thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật chế tác pha lê tinh tế tới từng đường nét của CH Séc, thể hiện rõ nét qua cụm đèn trước/sau Skoda Crystalline. Toàn bộ phần ngoại thất tuân thủ theo triết lý “Less is more” với đường gân nổi bật sắc nét chạy dọc thân xe cùng với phần đuôi được vuốt dạng coupe-sedan, mang lại cho Slavia vẻ ngoài nổi bật, thu hút sự chú ý và tăng thêm sự sang trọng.

Không chỉ nổi bật bởi những đường nét thẩm mỹ, Slavia cũng gây ấn tượng bởi kích thước hàng đầu trong phân khúc, với thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4,541x1,958x1,487mm. Chiều dài trục cơ sở đạt 2,651mm cùng khoảng sáng gầm cao hàng đầu phân khúc với 179mm, đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt trong đô thị.

Thiết kế và trang bị nội thất tiện nghi

Thiết kế nội thất của Slavia ưu tiên không gian trải nghiệm sử dụng thoải mái nhất cho người dùng với diện tích trong khoang xe rộng rãi hàng đầu phân khúc. Khoang chứa hành lý tiêu chuẩn của xe đạt 521L và có thể mở rộng đến 1050L, đáp ứng đủ nhu cầu chứa đồ cho những chuyến đi xa của cả gia đình.

Không chỉ vậy, không gian nội thất của xe cũng được trang bị hàng loạt chi tiết hiện đại mà vô cùng tinh tế như: bộ đồng hồ trung tâm Visual Cockpit 8” và màn hình giải trí 10”; đèn sàn xe cùng đèn viền nội thất; hộc để đồ có chức năng làm mát.

Khả năng vận hành ưu việt

Skoda Slavia được định hình là một chiếc “Sedan chất Âu, định chất sống” bởi khả năng vận hành khác biệt trong phân khúc nhờ sử dụng khung gầm MQB tiên tiến với mật độ lớn của thép cường lực cao, động cơ 1.0L TSI Turbo với công suất 115PS và momen xoắn lên đến 178Nm đạt được ngay từ dải vòng tua từ 1750 - 4500rpm truyền xuống hộp số sàn hoặc số tự động 6 cấp đem lại cảm giác lái mượt mà, êm ái, cùng những tính năng hỗ trợ vận hành cao cấp hàng đầu phân khúc.

Skoda Slavia được tinh chỉnh để phù hợp với điều kiện vận hành thực tế tại Việt Nam: từ khả năng tăng tốc mượt mà đến sự ổn định thân xe khi vào cua. Hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động XDS/ XDS+ và khóa vi sai điện tử EDL được trang bị duy nhất trong phân khúc giúp xe giữ ổn định và bám đường tốt hơn trong những điều kiện địa hình khó, đặc biệt hữu ích khi vào cua nhanh hoặc leo dốc trơn trượt.

Khả năng hỗ trợ an toàn hàng đầu

Ngoài ra, Skoda cũng mang đến sự an tâm tối đa cho khách hàng khi lựa chọn sử dụng xe Slavia nhờ khả năng đáp ứng tiêu chuẩn an toàn hàng đầu với Chứng nhận Global NCAP 5 sao, trang bị bộ tính năng cân bằng điện tử nâng cao gồm Hỗ trợ vào cua chủ động, Khóa vi sai điện tử (duy nhất trong phân khúc), Làm khô má phanh, Phòng tránh va chạm thứ cấp cùng các tính năng an toàn chủ động như Cảnh bảo & hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước, Cảnh báo điểm mù với khoàng cách lên đến 70m.

Trước khi đến tay khách hàng, Skoda Slavia cũng đã trải qua hàng loạt bài thử nghiệm an toàn khắc nghiệt theo tiêu chuẩn chung của tập đoàn Volkswagen như: SoSi- Khả năng lão hóa vật liệu; Hydropulse- Độ bền và hiệu suất của các bộ phận; EWP- Thử nghiệm độ bền tổng thể. Ở một góc độ trực quan hơn, Slavia đã chứng minh sự bền bỉ vượt trội của mình thông qua hành trình xuyên Việt “Từ Độc Lập tới Thống Nhất” do Skoda Việt Nam thực hiện trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ngày 02/09 vừa rồi.

Hữu dụng & tinh tế – Trang bị tiện nghi thông minh cho nhu cầu hiện đại

Bên cạnh những ưu điểm chia sẻ chung với xe Kushaq đã ra mắt trước đó, Slavia còn được trang bị hàng loạt tính năng tiện nghi và tinh tế theo triết lý Simply Clever lần đầu xuất hiện trong phân khúc như: hàng ghế trước chỉnh điện 6 hướng kết hợp làm mát; sạc và kết nối điện thoại không dây; Lọc không khí Air Care và hệ thống 8 loa cao cấp kết hợp cùng 1 loa siêu trầm.

Đa dạng phiên bản lựa chọn

Khách hàng tại Việt Nam sẽ được lựa chọn giữa 3 phiên bản bao gồm:

Phiên bản Style: Trọn vẹn chất Âu, lựa chọn hàng đầu với nhiều trang bị lần đầu xuất hiện trong phân khúc.

Phiên bản Ambition: Cân bằng giữa khả năng vận vượt trội, tính năng an toàn và trang bị tiện nghi.

Phiên bản Active: Lựa chọn tiết kiệm, tối ưu trải nghiệm với hộp số sàn 6 cấp.

Cùng với đó 4 tùy chọn màu sắc, phù hợp với mọi cá tính và sở thích của khách hàng bao gồm: Trắng (Candy White); Đỏ (Tornado Red); Xám (Carbon Steel); và Xanh (Lava Blue).

Chính sách bảo hành và hậu mãi

Skoda là một thương hiệu mạnh của Châu Âu, có truyền thống và đang thể hiện sự vươn lên mạnh mẽ nhưng phần nào còn mới lạ với nhiều khách hàng tại Việt Nam. Nhưng cùng với đối tác lớn là Tập đoàn Thành Công (TC Group), Skoda thể hiện cam kết và quyết tâm gắn bó với thị trường Việt Nam thông qua việc đầu tư phát triển tổ hợp sản xuất, nội địa hóa và mang đến cho khách hàng tại Việt Nam cơ hội sở hữu, sử dụng các sản phẩm chuẩn chất Âu với mức giá hợp lý nhất.

Bên cạnh mức giá hấp dẫn và chính sách ưu đãi khi mua xe, Skoda Việt Nam cam kết mang đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng các mẫu xe Skoda với chính sách bảo hành rõ ràng cùng cam kết cung cấp phụ tùng và mức giá bảo dưỡng vô cùng cạnh tranh.

Cụ thể, tổng chi phí bảo dưỡng cho chiếc Slavia đến 60.000km được các chuyên gia tại Skoda Việt Nam tính toán chỉ ở mức: 24,934,000 VNĐ. Ngoài ra, hiện nay khách hàng còn được miễn phí bảo dưỡng sau 7500km đầu tiên.

Mức giá bán lẻ đề xuất

Trong tháng 9 đặc biệt với các cột mốc kỷ niệm của Skoda tại Việt Nam, khách hàng mua xe Skoda Slavia sẽ nhận được quà tặng ưu đãi lớn từ thương hiệu tương đương với 100% lệ phí trước bạ. Skoda Việt Nam cũng mong muốn những khách hàng tiên phong sẽ có cơ hội sở hữu chiếc một chiếc xe châu Âu, vượt trội trong phân khúc với mức giá bán vô cùng hấp dẫn trong phân khúc.

Theo đó, mức giá bán sau khuyến mại của các phiên bản của Skoda Slavia lần lượt là:

Phiên bản Style : 511 triệu đồng

Phiên bản Ambition: 475 triệu đồng

Phiên bản Active: 421 triệu đồng

Ưu đãi cho khách hàng lựa chọn Skoda

Trong tháng 9/2025, các khách hàng mua xe Skoda Kushaq cũng sẽ nhận được ưu đãi tương đương với 50% lệ phí trước bạ. Ngoài ra, các khách hàng đã mua xe Skoda Kushaq trước đó cũng sẽ được ưu đãi tương đương thông qua nhận thêm quà tặng bên cạnh các ưu đãi đã nhận được khi mua xe.

Skoda Việt Nam tin tưởng rằng, hai mẫu xe Skoda Kushaq và Skoda Slavia được sản xuất tại Việt Nam với giá trị vượt trội, mức giá hợp lý nhất sẽ là sự lựa chọn xứng đáng và tự tin cho các khách hàng tại Việt Nam.