VinFast biến “đổi xăng sang điện” thành chuyện dễ như mua sắm cuối tuần

Trong hai ngày 9-10/8, không khí ở TTTM Aeon Mall Bình Dương Canary (phường Thuận Giao, TP.HCM) nhộn nhịp hơn hẳn bởi đây là một trong nhiều địa điểm trên khắp ba miền diễn ra chuỗi sự kiện “Ngày hội thu xăng đổi điện - Vì Việt Nam xanh” do VinFast phối hợp cùng Green Future (GF) tổ chức. Đến với sự kiện, những chủ sở hữu ô tô, xe máy xăng có nhu cầu đổi sang phương tiện thuần điện có cơ hội thực hiện thủ tục một cách nhanh gọn nhất và được hỗ trợ về tài chính.

“Tôi biết chương trình của VinFast từ lâu nhưng đến nay mới sắp xếp được thời gian để tham dự”, anh Bùi Minh Kha (TP.HCM), khách hàng đầu tiên đổi thành công từ xe xăng sang xe điện VinFast sáng ngày 9/8 cho biết. “Thủ tục định giá diễn ra nhanh gọn, mức giá thu lại tôi thấy hợp lý nên đã đồng ý bán lại xe với giá 455 triệu đồng”.

Theo anh Kha, trước khi mang xe đến sự kiện thu xăng đổi điện của VinFast, anh đã chào bán một vài nơi nhưng mức thu mua chỉ khoảng 380-410 triệu đồng. Hơn nữa, khi bán xe cho GF, anh được hỗ trợ toàn bộ khâu giấy tờ hành chính.

Nhận thấy xe điện có nhiều ưu điểm, đặc biệt là chi phí vận hành rẻ, cảm giác lái thú vị, hợp xu hướng xanh hiện nay nên anh quyết định chuyển đổi sang chiếc VinFast VF 8 Plus giá 1,199 tỷ đồng.

Đã sử dụng qua một số mẫu như VF e34, VF 6 nên anh Kha có cảm tình với thương hiệu xe Việt. Hơn nữa, hệ thống trạm sạc rộng khắp cùng chính sách miễn phí sạc của VinFast tới hết ngày 30/6/2027 cũng tạo cho anh sự an tâm lớn hơn các hãng khác.

Theo chính sách “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần 3, anh Kha được giảm 4% trên giá niêm yết của xe. Mua VF 8 ngay tại sự kiện, anh được tặng thêm 70 triệu đồng theo chính sách “Thu xăng – Đổi điện”, chưa kể quà tặng trị giá 50 triệu đồng quy đổi sang điểm VinClub cho khách đăng ký xe tại TP.HCM. Tổng giá trị ưu đãi anh nhận khi sở hữu VF 8 đợt này khoảng 168 triệu đồng. Với mẫu xe cao cấp hơn như VF 9, tổng ưu đãi lên tới 238 triệu đồng.

Nếu xuất hóa đơn từ nay đến 20/8, khách hàng mua VF 8 như anh Kha còn được nhận 2 vé tham dự đại nhạc hội 8Wonder Summer 2025 - Moments of Wonder tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Vinhomes Global Gate), Đông Anh, Hà Nội ngày 23/8 tới.

Cũng có mặt từ sớm giữa dòng người đến tham quan, trải nghiệm các dòng xe VinFast tại “Ngày hội thu xăng đổi điện”, anh Quang Tuyến (TP.HCM) dành thời gian rất lâu bên chiếc VF 3.

“Bạn tôi nhiều người đã mua VF 3 để di chuyển trong phố. Xe rất tiện. Tôi cũng có ý định mua chiếc này cho vợ vì kích thước nhỏ, dễ lái, sạc điện miễn phí”, anh Tuyến chia sẻ. Bản thân anh đang nhắm chiếc Limo Green vừa bắt đầu tới tay khách hàng từ đầu tháng 8.

Anh Tuyến đang sử dụng một mẫu crossover chạy xăng cấu hình ghế 5+2. Xe có nhược điểm là hàng ghế thứ ba khá chật. Muốn có một chiếc xe với không gian thoải mái hơn để di chuyển cùng gia đình nên khi VinFast Limo Green ra mắt, anh xem đây là một trong những lựa chọn tốt vì biết ưu điểm nội thất rộng rãi.

Nhiều khách hàng tham gia sự kiện đã đánh giá cao tính thiết thực của các hoạt động khi tạo thuận lợi cho khách hàng muốn chuyển đổi sang xe điện để kịp đón đầu làn sóng xanh.

Ngoài điểm sự kiện TTTM Aeon Mall Bình Dương Canary, các điểm cầu ở Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương (p. Bình Dương, TP.HCM), Quảng trường Hùng Vương (Phú Thọ), TTTM Vincom Plaza Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng cả nước.

Không chỉ đem đến các hoạt động trải nghiệm, thu xăng đổi điện, các sự kiện của VinFast còn “chiêu đãi” khách tham quan nhiều tiết mục giải trí hấp dẫn. Người dùng có thể giao lưu với những chuyên gia trong ngành xe và các nghệ sĩ, KOL trẻ tuổi, tham gia bốc thăm trúng thưởng, nhận quà từ hãng và đại lý...

Chuỗi sự kiện sẽ tiếp tục ghé thăm các điểm Phú Thọ, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Cần Thơ và An Giang trong các tuần tới. Để theo dõi lịch các sự kiện tiếp theo, khách hàng truy cập website hoặc fanpage của VinFast.

PV