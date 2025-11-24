VinFast VF 8 sau 46.000 km: Vẫn đầm chắc, pin nguyên 100%, sơn không xuống màu

Quá mạnh so với tầm giá, chủ xe mua liền 2 chiếc VF 8

Chị Phạm Thúy Vy là nữ khách hàng đặc biệt tại TP.HCM khi sở hữu cùng lúc 2 chiếc VF 8. Với chị, lý do lựa chọn mẫu D-SUV xuất phát từ sức mạnh “cỡ khủng” của VF 8, lên tới 402 mã lực, 620Nm - những con số không thể tìm thấy ở các mẫu xe có mức giá khoảng 1 tỷ đồng. “Tôi thích khả năng tăng tốc của xe, mỗi cú nhấn ga đều rất dính lưng và phấn khích", chị Vy chia sẻ thêm.

Không chỉ di chuyển trong phố, VF 8 cũng theo chân chị trong nhiều chuyến đi dài, thậm chí là cả hành trình xuyên Việt. Những chuyến đi ấy giúp chị nhận ra “sự lợi hại” của những công nghệ thông minh trên xe. Tính năng chị thường xuyên sử dụng là kiểm soát hành trình thích ứng giúp việc lái xe trở nên nhàn nhã hơn nhiều, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Ngoài ra, các tính năng ADAS khác như hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp… theo lời chị đã giúp các chuyến đi an toàn hơn.

Sự bền bỉ cũng là lý do khiến nhiều chủ xe gắn bó với VF 8. Chủ kênh “Xe và Công nghệ” - một trong những khách hàng tiên phong, đã có gần 3 năm sử dụng VF 8 và hơn 46.000 km di chuyển cho biết, chiếc VF 8 của anh đến giờ vẫn đầm chắc và dư sức vượt nhiều loại xe trên cao tốc. Đặc biệt, anh ấn tượng với sự bền bỉ của hệ thống pin VF 8 dù đã “cày ải” hàng vạn cây số. “Trong lần bảo dưỡng gần nhất, tôi có test lại pin và phần trăm chai pin là 0%”, reviewer này nhấn mạnh.

Nhiều chủ xe còn chia sẻ sự tâm đắc với những cập nhật của nhà sản xuất với mẫu xe này. Anh Hưng Trần sau khi trải nghiệm VF 8 phiên bản mới nhất đã không khỏi trầm trồ bởi hãng xe Việt đã lắng nghe kỹ ý kiến của người dùng để nâng cấp hệ thống treo, khả năng cách âm, hệ thống phanh.

Mua 1 hưởng 2: Trải nghiệm xe cao cấp, chi phí vận hành phổ thông

Yếu tố kinh tế cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người lựa chọn VF 8. Chị Phạm Thúy Vy cho hay, từ khi chuyển sang xe điện, chi phí nhiên liệu “bỗng dưng bằng 0” nhờ chính sách miễn phí sạc tới tháng 6/2027 của VinFast. Ngoài ra, việc bảo dưỡng cũng không còn là gánh nặng về chi phí hay thời gian. “Chi phí bảo dưỡng chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng cho mỗi lần, trong khi xe xăng gia đình tôi từng sử dụng, tiền bảo dưỡng khoảng vài triệu đồng cho một lần. Sự chênh lệch là quá lớn”, chị Vy so sánh.

Đồng quan điểm với chị Vy, anh Hưng Trần cũng tỏ ra tâm đắc với chính sách sạc miễn phí, cộng thêm mạng lưới dày đặc hơn 150.000 cổng sạc của V-Green giúp cho anh yên tâm hơn khi chạy xe. “Ngay gần nhà tôi có trụ sạc, mà lại còn là công suất lớn nên sạc rất nhanh và tiện lợi”, anh chia sẻ.

Theo phản hồi của nhiều chủ xe điện VinFast, mạng lưới trạm sạc dày đặc khiên việc sạc xe rất tiện lợi. Tại các thành phố lớn, trung bình chỉ hơn 3km đã có một trạm sạc. Nếu đi đường dài, trạm sạc đã xuất hiện ở lối ra các cao tốc, các diểm dừng nghỉ giúp chủ xe hoàn toàn yên tâm.

Đặc biệt, theo quan sát của chị Phạm Thúy Vy, hệ thống trạm sạc của V-Green hiện phần lớn là trạm sạc công suất cao. Chủ xe VF 8 như chị chỉ cần nghỉ ngơi khoảng 20 phút để có đủ pin di chuyển quãng đường dài tiếp theo. “Tôi coi thời gian sạc là thời gian để cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi sau khi lái xe, đây là một sự tiện nghi chứ không phải là nỗi lo hay phiền phức”, nữ chủ xe nói.

Đặc biệt, một yếu tố quan trọng khác khiến những chủ xe như chị Thúy Vy gắn bó với VF 8 là chính sách hậu mãi “quá tuyệt vời” của thương hiệu Việt. “VinFast chăm sóc khách hàng tốt, thường xuyên có các chương trình như voucher bảo dưỡng, quà tặng cho khách hàng. Điều này cho thấy VinFast rất nghiêm túc trong việc tạo ra giá trị xe và mang lại giá trị cho khách hàng”, chị nói thêm.

Tổng kết về VF 8, nhiều chủ xe gọi mẫu D-SUV Việt là “mua một hưởng hai”, bởi người mua có thể trải nghiệm xe cao cấp nhưng chi phí tối thiểu. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc giá trị thực, đây là lợi thế đặc biệt khiến VF 8 trở thành ngôi sao trong phân khúc, đặc biệt là với loạt ưu đãi khủng của tháng 11.

Cụ thể, mua VF 8 thời điểm hiện tại, chủ xe nhận được lợi chồng lợi với loạt chính sách hấp dẫn: ưu đãi 4% trong chương trình "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh" lần 3, hỗ trợ lên tới 70 triệu đồng khi tham gia chương trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, tặng 50 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub khi đăng ký xe ở Hà Nội hoặc TP.HCM. Ngoài ra, nếu đặt mua online trên website vinfastauto.com, khách hàng còn được ưu đãi thêm 2%. Đặc biệt, khách hàng sẽ được tặng voucher nghỉ dưỡng tại hệ thống Vinpearl trị giá 50 triệu đồng, có thể quy đổi bằng tiền mặt - ưu đãi đặc biệt này sẽ hết hạn vào ngày 30/11/2025.

Ngoài ưu đãi đặc biệt cho VF 8, trong tháng 11/2025, khách hàng mua xe VinFast VF 3 và VF 5 sẽ được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi ra tiền mặt trị giá 6,5 triệu đồng đối với VF 3 và 12 triệu đồng đối với VF 5), đồng thời được miễn phí chọn màu nâng cao (tương đương 8 triệu đồng). Khách hàng mua xe VF 7 Plus và VF 9 sẽ được ưu đãi trực tiếp 50 triệu đồng hoặc có thể lựa chọn voucher nghỉ dưỡng tại Vinpearl với giá trị tương đương (với VF 9). Ngoài ra, tất cả các dòng xe VinFast đều đang được hưởng ưu đãi 4% theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh lần 3”, ưu đãi lên tới 150 triệu đồng nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, nhận thêm 70 triệu đồng qua tài khoản VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội và TPHCM, ưu đãi thêm 2% khi mua xe qua kênh trực tuyến... Nếu mua xe trả góp, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay tới 80% và ưu đãi lãi suất 3-4%/năm trong 3 năm đầu so với lãi suất thông thường.

