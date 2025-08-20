Xe điện “quốc dân” VinFast VF 3 cho người thích sống chất mà vẫn tiết kiệm

Biểu tượng cá nhân hóa của người trẻ

Trong bối cảnh người Việt ngày càng ưu tiên phương tiện vừa kinh tế vừa thể hiện gu sống riêng, VF 3 nổi lên như một lựa chọn khiến cả giới trẻ, dân văn phòng lẫn các gia đình trẻ đều “gật đầu”.

Minh chứng là ở đợt báo cáo doanh số gần nhất (tháng 7/2025), VinFast VF 3 về đích ở vị trí số 1 toàn thị trường khi cán mốc 3.140 xe. Nếu tính từ đầu năm, VF 3 cũng là mẫu xe được ưa chuộng nhất tại Việt Nam khi đã có tổng cộng 26.223 được bán ra.

Không cần quá bóng bẩy hay hầm hố, VinFast VF 3 vẫn có thể chinh phục người dùng bằng kiểu dáng vuông vức hiện đại và tính cá nhân hóa cực cao. Với ngoại hình nhỏ gọn, gầm cao và phom dáng đầy chất “urban SUV”, chiếc xe mang đến cho người dùng cảm hứng trang trí và biến tấu theo đúng cá tính của riêng mình.

Điển hình như nữ diễn viên Quỳnh Nga, dù đã sở hữu Mercedes-Benz C-Class, vẫn quyết định tậu thêm một chiếc VF 3. Cô gọi chiếc xe mới là “Thỏ” và độ lại toàn bộ từ trong ra ngoài theo phong cách “ngoan, xinh, yêu”: màu hồng pastel, hoạ tiết hình thỏ, ghế bọc da quả trám, trần xe bầu trời sao và cả mâm xe trắng muốt. “Dù đây không phải mẫu xe đắt đỏ, nhưng VF 3 lại là chiếc xe duy nhất mang đậm dấu ấn cá nhân của tôi đến vậy”, cô chia sẻ.

Không chỉ giới nghệ sĩ, cộng đồng chủ xe VF 3 cũng ngày càng đông đảo với các phiên bản cá nhân hóa rất riêng lan toả trên các nền tảng TikTok, Facebook. Từ những chiếc VF 3 phong cách tối giản đến bản off-road cho dân đi rừng, từ màu pastel dịu mắt đến phong cách đường phố cực chất. VinFast VF 3 đang trở thành sân chơi sáng tạo không giới hạn của giới trẻ và người dùng cá tính.

Dễ mua, dễ nuôi nhờ mức giá hấp dẫn nhất thị trường

VinFast VF 3 không chỉ tạo cảm hứng để thể hiện bản thân, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận ô tô cực kỳ dễ dàng tại Việt Nam. Với mức giá khởi điểm dưới 300 triệu đồng, VF 3 hiện là mẫu ô tô điện thuộc nhóm dễ sở hữu nhất thị trường, thậm chí rẻ hơn cả nhiều mẫu xe tay ga cao cấp.

Thế nhưng điều ấn tượng hơn là chi phí sử dụng gần như bằng 0. Gia đình anh Phan Anh (Hà Tĩnh) sau khi thực hiện chuyến xuyên Việt 4.000 km bằng VF 3 đã tính toán: nhờ chính sách miễn phí sạc pin tại trạm V-Green, gia đình tiết kiệm được khoảng 20 triệu đồng so với xe xăng. “Dùng xe điện êm hơn, không mùi, bảo dưỡng cũng nhẹ nhàng. Chi phí chủ yếu là khách sạn và ăn uống thôi”, anh Phan Anh chia sẻ.

Ngoài việc không tốn tiền sạc, VinFast VF 3 còn chinh phục người dùng lâu năm bằng chi phí vận hành cực kỳ dễ chịu. Là người từng “anti” xe điện, anh Minh Phú (Hà Nội) thay đổi 180 độ sau khi mua VF 3 cho vợ. “Mỗi tháng tôi tiết kiệm được 3-5 triệu tiền xăng so với chiếc Focus. Xe lại không cần bảo dưỡng phức tạp. Không có tiếng ồn, không khí thải, đỗ xe trong nhà cũng yên tâm hơn”, anh chia sẻ lý do khiến anh “chiếm” luôn chiếc VF 3 của vợ để sử dụng hằng ngày.

Anh Phú còn độ thêm các chi tiết nội, ngoại thất cho VF 3 theo sở thích. “Giá xe rẻ rồi, ai thích thì độ thêm cho vui. Còn để nguyên bản đi chợ, đón con vẫn quá ổn”, vị khách hàng nói.

Với quãng đường đi làm trung bình 20-30 km mỗi ngày, rất nhiều người dùng cho biết VF 3 có thể sạc 2-3 ngày/lần, vừa tiện lợi lại không tốn chi phí. Nhiều chủ xe chủ động tranh thủ sạc tại trung tâm thương mại, quán cafe hoặc sạc qua đêm để tối ưu pin.

Chi phí thấp, dễ lái, dễ bảo dưỡng, lại dễ cá nhân hóa, VinFast VF 3 không chỉ là “chiếc xe quốc dân” của thời kỳ điện hóa, mà còn là biểu tượng cho một thế hệ người dùng mới: trẻ trung, năng động, muốn khác biệt nhưng vẫn thực tế và thông minh.

Khách hàng mua VF 3 thời điểm này sẽ được nhận loạt ưu đãi hấp dẫn gồm: ưu đãi 4% theo chương trình Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh lần 3; thêm ưu đãi 5 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang xe điện. Nếu đăng ký xe ở Hà Nội, TP.HCM, khách hàng nhận thêm quà tặng là 6 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub. Đặc biệt, hòa chung không khí kỉ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), VinFast tặng 100.000 bộ decal Quốc kỳ Việt Nam cho các chủ sở hữu xe VinFast trên toàn quốc. Bộ tem gồm 3 chiếc, có kích thước linh hoạt để dán trên các vị trí như cửa xe, nắp ca-pô và kính sau, biến mỗi chiếc xe VinFast trở thành một biểu tượng di động của lòng yêu nước. Chủ xe VinFast có thể nhận bộ tem tại các đại lý, nhà phân phối của VinFast trên toàn quốc từ ngày 18/8/2025.

PV