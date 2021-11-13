Ngày Nay số 454-455-456-457-458-459

Ngôi nhà chung của hơn 15.100 hội viên Nhiệm kỳ VI (2020-2025) đánh dấu những bước phát triển quan trọng của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, đưa các hoạt động UNESCO phi chính phủ ngày càng đi sâu, gắn kết với đời sống xã hội hơn. Liên hiệp luôn tích cực tạo điều kiện hỗ trợ quần chúng tham gia các hoạt động UNESCO nhằm phát triển phong trào, khuyến khích các nhân tố mới có năng lực tham gia hoạt động của tổ chức. Số lượng hội viên của Liên hiệp tính đến tháng 11/2025 là 15.178 hội viên. Riêng nhiệm kỳ VI đã kết nạp thêm 1.881 hội viên mới. Trong 5 năm qua, số lượng các đơn vị được thành lập mới là 16 đơn vị. Tổng số lượng các đơn vị thành viên hiện tại là 120 đơn vị, hoạt động trên cả 4 lĩnh vực thẩm quyền của UNESCO là văn hóa, giáo dục, khoa học và thông tin truyền thông. Mặc dù suy thoái kinh tế 2020 – 2025, do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng hoạt động của đơn vị và quần chúng ủng hộ những tiêu chí của UNESCO vẫn phát triển với nhiều nội dung và hình thức tổ chức mới, đầy sáng tạo. Các hoạt động với quy mô vừa phải nhưng cho thấy năng lực tổ chức của các đơn vị khá tốt, ổn định và được đánh giá cao về năng lực chuyên môn, thu hút đông đảo quần chúng có nguyện vọng được tham gia làm hội viên. Một số hoạt động gây tiếng vang như: Trung tâm UNESCO Văn hoá và Thông tin truyền thông hàng nămtổ chức Chương trình Kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội hàng năm đều tổ chức thành công Liên hoan Ca Múa Nhạc chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 và Ngày Di sản văn hoá Việt Nam… Đặc biệt là Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hiệp hội Độ xây dựng thành bộ phim truyện “Vườn tình yêu” lấy từ cảm hứng và tư liệu cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp bảo tồn văn hóa dân tộc của nghệ sĩ Chu Bảo Quế. Đặc biệt, năm 2025, Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã làm bộ phim tài liệumang tên“Người Giữ hồn Di sản”của đạo diễn LêThanh Lịch và Đặng Minh Hùng nói về cuộc đời và cống hiến của nghệ sĩ Chu Bảo Quế cho sự nghiệp bảo tồn di sản dân tộc. Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 tổ chức từ 21-25/11/2025 mới đây, cùng với bộ phim “Mưa Đỏ” – một tác phẩm điện ảnh nổi tiếng và gây bão trong năm 2025, bộ phim tài liệu “Người giữ hồn di sản” về Nghệ sĩ Chu UNESCO thành phố Hà Nội ngày 10/11/2024 có sự tham gia của hơn 1 ngàn hội viên và các nghệ sĩ; Đoàn Nghệ thuật Dân gian UNESCO Việt Nam tham gia thành công “Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Canada”, chương trình Nghệ thuật “Ngày ấy trở về Quê hương” II và III, chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ tại Ấn Độ (2024), chương trình giao lưu văn hóa Việt – Nhật tại Nhật Bản (2025). RiêngNghệ sĩ ChuBảo Quế, nguyên trưởng đoàn đã phát hành cuốn sách công bố 736 bài dân ca Quan họ cổ do nghệ sĩ Chu Bảo Quế sưu tầm và biên soạn, được giới chuyên môn đánh giá cao. Năm 2024, nghệ sĩ Chu Bảo Quế đã được Tổ chức Kỷ lục Thế giới phong danh hiệu Giáo sư - Tiến sĩ Danh dự, được Ấn Độ phong tặng danh hiệu Đại sứ kết nối văn hóa Việt Nam - Ấn Độ, được Tổ chức Kỷ lục Thế giới viết cuốn sách mang tên “Người bảo tồn di sản” giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của nghệ sĩ Chu Bảo Quế phát hành rộng rãi quốc tế, được hãng phim Bolyhood của Ấn LIÊNHIỆPCÁCHỘI UNESCOVIỆTNAM: Kết nối cộng đồng bằng những hoạt động hiệu quả, đa lĩnh vực Giai đoạn 2020 - 2025 là thời kỳ đầy biến động và thách thức đối với toàn thế giới. Nhưng tại Việt Nam, công tác UNESCO vẫn tiếp tục thể hiện rõ vai trò làmột công tác quan trọng của ngoại giao đa phương, làmột trụ cột của ngoại giao văn hóa, nằm trong chiến lược đối ngoại của Đảng và Nhà nước thúc đẩy hội nhập quốc tế, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế. Hội nghị Ban chấphành Liênhiệp các Hội UNESCO Thếgiới lần thứ43diễn ra tronghai ngày 5-6.8 tại Thành phốHạ Long. HỒNG DƯƠNG NGAYNAY.VN 4 CHUYÊNĐỀ Sốđặcbiệt

Bảo Quế đã vinh dự đoạt Giải thưởng“Bông Sen Vàng”. Ngoài ra còn rất nhiều hoạt động khác phong phú và đầy màu sắc sinh động do các Trung tâm, đơn vị trực thuộc Liên hiệp tổ chức thực hiện. Trong năm qua, Liên hiệp đã tiếp nhận 80% giá trị Bảo tàng Nghệ thuật Kính màu từ nhà sáng lập như một món quà hiến tặng cho cộng đồng thông qua sự bảo trợ, trực tiếp quản lý và vận hành của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam với mục đích góp phần nâng cao dân trí và kiến thức cho cộng đồng theo tiêu chí của UNESCO. Đưa hoạt động UNESCO phi chính phủ đi sâu vào đời sống Nhiệm kỳ năm qua, Liên hiệp đã hoàn thành xuất sắc việc đăng cai tổ chức chuỗi Hội nghị quốc tế được các Bộ, Ban ngành Trung ương, Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới, các quốc gia tham dự đánh giá cao. Tháng 10/2022, Liên hiệp tổ chức thành công Hội nghị quốc tế “Vai trò của nền kinh tế xanh trong bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên” tại Hà Nội, được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá bổ ích, có ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt trong bối cảnh các tài nguyên văn hóa và thiên nhiên thế giới đang đối mặt với nguy cơ bị tác động tiêu cực và khai thác cạn kiệt để phục vụ cho lợi ích kinh tế. Tháng 10/2023 Liên hiệp long trọng tổ chức Hội nghị quốc tế kỷ niệm 30 năm thành lập Liên hiệp (19932023). Đây là sự kiện đánh dấu mốc son quan trọng trong hành trình không ngừng lớn mạnh và phát triển của Liên hiệp. Ngày 5/8/2024 tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Liên hiệp tổ chức thành công Hội nghị quốc tế “Vai trò và đóng góp của Phong trào UNESCO đối với Công nghiệpVăn hóa”. Hội nghị được các chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá cao về ý nghĩa, tính học thuật và thực tiễn. Từ ngày 4-7/8/2024, cũng tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Liên hiệp đăng cai tổ chức thành công rực rỡ Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp UNESCO Thế giới lần thứ 43. Tại Hội nghị, Liên hiệp UNESCO Việt Nam đã đề xuất BCH WFUCA thông qua bản Tuyên ngôn Hạ Long về “Kinh tế sáng tạo - Kết nối Văn hoá vì Hoà bình và Phát triển bền vững” và được 100% thành viên BCH WFUCA thông qua và ký tên vào Tuyên ngôn. Ngoài ra, phải kể đến các hoạt động bảo trợ cho các chương trình có ý nghĩa thiết thực do các đơn vị tổ chức như: Chương trinh “Lễ biểu dương Doanh nghiệp, Doanh nhân, Trí thức tiêu biểu năm2021”(13/11/2021); Tọa đàm“Báo chí vì bức tranh tương lai có trẻ em gái” (ngày 16/6/2022); Chương trình “Ngày hội Di sản văn hóa Việt Nam” các năm 2022, 2023... Liên hiệp cũng đã bảo trợ cho một số di tích, công trình có giá trị lịch sử, văn hóa nhằm góp phần giúp các địa phương nâng cao ý nghĩa giáo dục truyền thống nhân văn tốt đẹp và nâng cao kết quả công tác bảo tồn di tích tại một số địa phương. Thúc đẩy công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế Liên hiệp duy trì tốt quan hệ với mạng lưới UNESCO phi chính phủ Thế giới và khu vực trên tinh thần luôn chủ động tham gia, phối hợp, hỗ trợ, hợp tác hoạt động với WFUCA, AFUCA, tổ chức UNESCO và một số Liên hiệp UNESCO quốc gia thành viên, các tổ chức quốc tế liên quan khác… Tại Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp UNESCO Châu Á - Thái Bình Dương diễn ra vào tháng 4/2023, với uy tín và sự tín nhiệm cao, đại diện Liên hiệp là ông Trần Văn Mạnh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Liên hiệp AFUCA với sốphiếu tuyệt đối, thểhiện uy tín và vị thế của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam với quốc tế. Các Câu lạc bộ UNESCO, Trung tâm UNESCO đã thường xuyên hợp tác với các tổ chức nước ngoài cũng được đẩy mạnh với nhiều nội dung và hình thức đa dạng. Năng lực hoạt động của các đơn vị được nâng cao mở rộng một số lĩnh vực trong hợp tác quốc tế. Một số đơn vị chức năng của Liên hiệp đã tổ chức thành công nhiều đoàn cho lãnh đạo và hội viên tham dự các chương trình Hội nghị quốc tế các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của các tổ chức bạn. Liên hiệp cũng đã đón nhiều đoàn đại biểu của một số Liên hiệp UNESCO quốc gia trong khu vực và thế giới và từ một số tổ chức phi chính phủ nhằm trao đổi kinh nghiệm hoạt động. Các năm 2022, 2023, 2024, Liên hiệp đã vinh dự được Ban đối ngoại Trung ương trao tặng Bằng khen cho Liên hiệp là tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và các tổ chức thành viên đã không ngừng nỗ lực và phấn đấu vượt qua, tiếp tục đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, đóng góp một cách hiệu quả trong việc truyền bá các mục tiêu lý tưởng của UNESCO, vào công tác đối ngoại nhân dân và ngoại giao văn hóa của Đảng và Nhà nước, thông qua đó đóng góp thiết thực vào sự nghiệp nâng cao dân trí, phát triển và bảo vệ đất nước, tăng cường hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc, các quốc gia, bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới. Nhiệm kỳ sắp tới (20252030), Liên hiệp sẽ tập trung thực hiện một số hoạt động trọng tâm như sau: Phát triển mạng lưới hội viên, ưu tiên phát triển hội viên trẻ một cách bền vững nhằm nâng cao chất lượng tham gia của quần chúng vào các hoạt động UNESCO phi chính phủ, đồng thời góp phần nâng cao tính hiệu quả của công tác tuyên truyền lý tưởng UNESCO trong nhân dân; Tập trung nâng cao năng lực hoạt động cho Liên hiệp và các đơn vị cơ sở thông qua sáng kiến hoạt động, xây dựng ngân sách, đầu tư cơ sở vật chất một cách hợp lý; Chú trọng đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền UNESCO, đặc biệt vận động các đơn vị tham gia và đóng góp vào công tác bảo tồn di sản và giáo dục vì phát triển bền vững; Tham gia, phối hợp, hỗ trợ, hợp tác hoạt động với WFUCA, AFUCA, UNESCO, các Liên hiệp UNESCO quốc gia thành viên, các tổ chức quốc tế nhằm phát huy vai trò, uy tín và tạo vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế và đóng góp phong trào chung của Liên hiệp UNESCOThế giới... n Hìnhảnhnhàngoại giao NguyễnXuânThắng - Chủ tịchLiên hiệp cácHội UNESCOViệt Namvà các lãnhđạo cấp cao xuất hiện trong khônggianbiểu tượng củaRoomII tại trụ sởUNESCOởParis. Chủ tịchNguyễnXuânThắng tại Hội nghị quốc tếVai tròvàđónggóp củaPhong tràoUNESCOđối với CôngnghiệpVănhóa. Số lượnghội viên củaLiênhiệp tính đến tháng11/2025 là15.178hội viên. RiêngnhiệmkỳVI đãkết nạp thêm 1.881hội viênmới. NGAYNAY.VN 5 CHUYÊNĐỀ Sốđặcbiệt

Cột mốc quan trọng của hoạt động đối ngoại văn hóa TuyênngônHạLongđược thông qua ngày 5/8/2024 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 43 của Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới. Đây là một dấu mốc đáng chú ý trong hoạt động đối ngoại văn hóa của Liênhiệp cácHội UNESCO Việt Nam, bởi lần đầu tiên một văn kiện định hướng toàn cầu về kinh tế sáng tạo, giao lưu văn hóa và giáo dục được thống nhất tại Việt Nam trong khuôn khổ phong trào UNESCO. Thành phố Hạ Long, địa điểm vốn quen thuộc với vị thế di sản thiên nhiên thế giới, từ đây mang thêm một ý nghĩa mới khi trở thành nơi khởi nguồn một tuyên ngôn góp phần định hình xu thế hợp tác quốc tế. Tuyên ngôn Hạ Long nhấn mạnh các giá trị phổ quát của UNESCO, đề cao tinh thần tôn trọng, sẻ chia và đoàn kết giữa các dân tộc. Năm trọng tâm cam kết được thống nhất gồm: Thúc đẩy giao lưu văn hóa và giáo dục toàn cầu thông qua thế hệ trẻ; Bảo vệ và bảo tồn di sản văn hóa gắn với khuyến khích chuyển hóa di sản thành nguồn lực phát triển; Khẳng định đa dạng văn hóa là nền tảng của hòa bình và thịnh vượng; Thúc đẩy các mô hình kinh tế công bằng và bền vững; Kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hành động để hiện thực hóa những nguyên tắc này trong bối cảnh thế giới nhiều đổi thay. Việc văn kiện được thông qua cũng thể hiện bước trưởng thành của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trong mạng lưới các liên hiệp UNESCO thế giới. Nhiều quốc gia thành viên ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc đề xuất các sáng kiến có tầm bao quát toàn cầu. Vai trò này được củng cố khi đại diện của Liên hiệp tiếp tục tham dự các diễn đàn quốc tế nổi bật trong năm 2025 như: Diễn đàn Thanh niên Thế giới Global Youth Forum, Đại hội các Nhà lãnh đạo Tôn giáo Thế giới và Truyền thống lần thứ XIII… phần nào đóng góp tiếng nói của Việt Nam vào thảo luận về bảo tồn di sản, ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững. Những hoạt động trên cho thấy tinh thần của Tuyên Theo đó, lần đầu tiên Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế tại không gian biểu tượng của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại số 7 Place de Fontenoy, thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp. Hội nghị đã trở thành điểm nhấn đặc biệt khi các đoàn đại biểu đa quốc gia cùng nhìn lại những chuyển động lớn của văn hóa và sáng tạo trong bối cảnh thế giới biến đổi nhanh chóng. Những chủ đề then chốt được đặt lên bàn thảo ngôn Hạ Long không dừng ở một văn kiện mang tính biểu trưng mà đang được chuyển thành hành động, lan tỏa trong nhiều không gian đối thoại quốc tế và góp phần định hướng các ưu tiên hợp tác trong giai đoạnmới. Chuỗi sự kiện quốc tế năm 2025 Tinh thần Tuyên ngôn Hạ Long tiếp tục được mở rộng trong chuỗi hoạt động, sự kiện của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam giai đoạn 2024 đến 2025, đặc biệt tại hai hội nghị có tầm quan trọng đặc biệt là Hội nghị quốc tế “Bảo tồn di sản và phát triển công nghiệp văn hóa” diễn ra vào ngày 22/8 tại trụ sở UNESCO Paris, Cộng hòa Pháp và Hội nghị quốc tế “Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững” diễn ra ngày 17/10 tại Tokyo, Nhật Bản. Đây là sự kiện hợp tác giữa Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam với Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới và Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản, diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập UNESCO. Tuyên ngôn Hạ Long - hợp tác quốc tế trong kỷ XUÂN ĐẠT Tuyên ngôn Hạ Long đánh dấu bước tiến mới của phong trào UNESCO tại Việt Nam khi từ những thảo luận quen thuộc đã hình thành một văn kiện có khả năng tác động tới xu hướng hợp tác quốc tế về văn hóa và sáng tạo. Tầm nhìn thống nhất tại Hạ Long đang xuất hiện ngày một rõ trong các diễn đàn toàn cầu năm 2025, qua đó củng cố vị trí của Việt Nam trong mạng lưới các liên hiệp UNESCO thế giới. Hội nghị quốc tế “Bảo tồndi sảnvàphát triển côngnghiệpvănhóa” diễn ra tại CộnghòaPháp. Chuyến thămvà làmviệc với Chủ tịch Liênhiệp cácHội UNESCOThếgiới tại Kazakhstan. NGAYNAY.VN 6 CHUYÊNĐỀ Sốđặcbiệt

luận như xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, gắn sáng tạo với phát triển bền vững, mở rộng hợp tác nhằm bảo vệ di sản và củng cố năng lực cho các cộng đồng bản địa. Nhiều đại biểu quốc tế đánh giá cao những mô hình đang được thúc đẩy bởi Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, đặc biệt trong đó là những nỗ lực đặc biệt của Trung tâmThông tin UNESCO (UNET) khi kết hợp nghiên cứu, bảo tồn với đổi mới sáng tạo, nhằm mang đến các giá trị có thể chia sẻ trong khu vực. Những trao đổi chuyên sâu đặt nền tảng từ hệ thống văn kiện UNESCO được nối tiếp, đặc biệt là việc vận dụng tinh thần của các công ước về di sản và đa dạng văn hóa vào các sáng kiến mới. Một số tham luận từ phía các chuyên gia và nhà thực hành văn hóa tại Việt Nam nhận được sự quan tâm quốc tế vì cho thấy cách tiếp cận cân bằng giữa gìn giữ giá trị truyền thống và thúc đẩy công nghiệp sáng tạo theo tiêu chí phát triển bền vững. Trong khi đó, hội nghị quốc tế tại Tokyo đã tạo dựng một không gian đối thoại đầy chiều sâu về công nghiệp văn hóa, nhấn mạnh mối liên kết giữa bảo tồn di sản và đổi mới sáng tạo. Từ góc nhìn quốc tế, các tham luận đã minh chứng rằng văn hóa không chỉ là tài sản biểu tượng mà còn là nguồn lực kinh tế mang lại giá trị gia tăng, thúc đẩy chuyển đổi số và gia tăng kết nối giữa các cộng đồng, đúng theo tinh thần của Tuyên ngôn Hạ Long. Bối cảnh này đã được thể hiện rõ qua phần trình bày của các nghệ sĩ, đạo diễn danh tiếng đến từ Việt Nam, cùng đại diện các nhóm cộng đồng đang gìn giữ di sản phi vật thể. Đồng thời, hội nghị tại Nhật Bản cũng được nhắc tới như một trường hợp tham chiếu khu vực, khi Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản tham gia tích cực và thảo luận sâu về vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo trong phát triển bền vững với trọng tâm là tăng cường mạng lưới phối hợp giữa các Liên hiệp UNESCO trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sau hội nghị Tokyo, đoàn Việt Nam tiếp tục tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ 81 của Hiệp hội UNESCO Nhật Bản tại Kanazawa, mở rộng đối thoại sang các lĩnh vực giao lưu âm nhạc, triển lãm và giáo dục cộng đồng. Đây là các hoạt động đẩy mạnh gắn kết văn hóa xuyên biên giới, một trong các mục tiêu trung tâm mà Tuyên ngôn Hạ Long hướng tới. Đóng góp của Việt Nam trong phong trào UNESCO toàn cầu Tầm ảnh hưởng của Việt Nam trong phong trào UNESCO tiếp tục được khẳng định rõ ràng hơn trong cuộc gặp giữa đoàn công tác của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và ông Bolat Akchulakov, Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới vào ngày 15/9 tại thủ đô Astana, Kazakhstan. Đây là cuộc gặp có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay sau thành công của hội nghị quốc tế tại thủ đô nước Pháp, nơi Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam lần đầu đảm nhiệm vai trò đồng tổ chức một sự kiện quốc tế quy mô lớn. Tại buổi làm việc, ông Akchulakov đánh giá cao kết quả của hội nghị, coi đây là sự kiện kịp thời để thúc đẩy hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản và phát triển công nghiệp văn hóa. Ông nhấn mạnh vai trò của các ngành công nghiệp sáng tạo trong đổi mới và phát triển bền vững, đồng thời kỳ vọng các quốc gia sẽ duy trì những quan hệ đối tác lâu dài từ nền tảng đối thoại này. Điểm đáng chú ý hơn cả là sự ghi nhận của ông Akchulakov đối với Tuyên ngôn Hạ Long. Ông nhận Nền tảng nguyên kinh tế sáng tạo Chủ tịchLiênhiệpcácHội UNESCOThế giới nhậnđịnh rằngLiênhiệpcácHội UNESCOViệtNamđãđónggópmột sángkiếnmang tínhhìnhmẫucho phong tràoUNESCOtoàncầu, thểhiện năng lựcđềxuất chính sáchvàxâydựng tầmnhìn. Việc vănkiệnđược thôngqua tạimột hội nghị quốc tế có sự thamgia củanhiềuquốcgia cho thấy tiếngnói củaViệtNamngày càngcó sứcnặng, đặcbiệt trongcác lĩnhvựcgắnvới giáo dục, vănhóavàbảo tồndi sản. định rằng Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã đóng góp một sáng kiến mang tính hình mẫu cho phong trào UNESCO toàn cầu, thể hiện năng lực đề xuất chính sách và xây dựng tầm nhìn. Việc văn kiện được thông qua tại một hội nghị quốc tế có sự tham gia của nhiều quốc gia cho thấy tiếng nói của Việt Nam ngày càng có sức nặng, đặc biệt trong các lĩnh vực gắn với giáo dục, văn hóa và bảo tồn di sản. Cuộc gặp cũng mở rộng thảo luận về vai trò của phong trào UNESCO phi chính phủ trong tăng cường hợp tác quốc tế. Theo chia sẻ của Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới, các trung tâm hợp tác tại Kazakhstan cũng như châu Âu đang thúc đẩy mạnh mẽ đối thoại giữa các nền văn hóa, trong đó Việt Nam là một đối tác quan trọng. Việc khuyến khích trao đổi kinh nghiệm giáo dục, du lịch văn hóa và sáng tạo được xem là hướng đi tương thích với mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. n Vai trò của các ngành công nghiệp sáng tạo trong đổi mới và phát triển bền vững, đồng thời kỳ vọng các quốc gia sẽ duy trì những quan hệ đối tác lâu dài từ nền tảng đối thoại này. Ông Akchulakov Hội nghị quốc tế “Côngnghiệpvănhóa–Động lực chiến lược trongphát triểnbềnvững” diễn ra tại Nhật Bản. NGAYNAY.VN 7 CHUYÊNĐỀ Sốđặcbiệt

Nhân dịp dấu mốc tám thập kỷ, Ngày Nay, cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, thực hiện cuộc phỏng vấn với ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, nhằm làm rõ hơn hành trình ấy và những giá trị bền vững mà UNESCO đã đem lại cho nhân loại. Nơi chuyển hóa giá trị chung thành hành động thực tiễn Phóng viên: Thưa ông, ông đánh giá thế nào về vai trò lịch sử của UNESCO trong việc thúc đẩy hòa bình và phát triển bềnvững? Ông Jonathan Wallace Baker: Từ nguyên tắc sáng lập rằng vì chiến tranh bắt nguồn từ tư tưởng của con người nên chính trong tư tưởng của con người cần xây dựng những thành lũy củahòabình, UNESCO đã giữ vai trò đặc thù trong việc định hình nền tảng đạo đức và trí tuệ cho hòa bình. Trong 80 năm qua, UNESCO đã đồng hành cùng các quốc gia xây dựng những điều kiện thúc đẩy hòa bình và phát triển bền vững, như giáo dục có chất lượng cho mọi người, bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên, thúc đẩy khoa học vì khả năng phục hồi, và bảo đảm tự do ngôn luận cùngquyền tiếpcận thông tin. Ngày nay, khi thế giới đối diện với xung đột, mất lòng tin, bất ổn khí hậu và cuộc cáchmạng công nghệ thông qua sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI), UNESCO tiếp tục dẫn dắt các khuôn khổ chuẩn mực toàn cầu, trong đó có Khuyến nghị đầu tiên trên thế giới về đạo đức AI. Có thể nói, UNESCO luôn giữ vai trò là diễn đàn tin cậy, nơi các quốc gia chuyển hóa giá trị chung thành hành động thực tiễn. Vai trò của UNESCO bền vững qua thời gian vì tổ chức nuôi dưỡng hòa bình không phải bằng những hành động mang tính chính trị, mà bằng những thực hành thường nhật Việt Nam - Đối tác có trách nhiệm và tầm nhìn UNESCO và đặc biệt là Văn phòng UNESCO tại Việt Nam đang thích ứng thế nào trong một thế giới đa cực đầy biến độngnhưng cũngđầy cơhội? - UNESCO đang điều chỉnh bằng cách trở nên linh hoạt hơn, liên ngành hơn và hướng tới tương lai nhiều hơn. Tổ chức đặt trọng tâm vào các lĩnh vực mới nổi có ảnh hưởng sâu rộng như đạo đức AI, chuyển đổi số, tăng cường khả năng chống chịu khí hậu, kinh tế sáng tạo và trao quyền cho thanh niên, phụ nữ, đồng thời giữ vững sứ mệnh thúc đẩy hòa bình thông qua giáo dục, khoa học và văn hóa. Tại Việt Nam, Văn phòng UNESCO đang chuyển từ hỗ trợ dự án truyền thống sang hợp tác dựa trên hệ sinh thái chiến lược. Điều này phù hợp với Chiến lược Quốc gia mới của UNESCO giai đoạn 2026 – 2030, nhấn mạnh giải pháp liên ngành, chính sách dựa trên bằng chứng và đổi thông qua giáo dục, văn hóa, khoa học trong một xã hội được thông tin đầy đủ. Từ góc nhìn quốc tế, theo ông, những thành tựu nổi bật nhất củaUNESCOtrong80năm qua làgì? - Những thành tựu bền vững nhất của UNESCO chính là các hệ thống toàn cầu được xây dựng để bảo vệ tri thức, di sản và tương lai chung của nhân loại. Trong giáo dục, UNESCO đã dẫn dắt nỗ lực toàn cầu nhằm mở rộng tiếp cận học tập và thúc đẩy tầm nhìn học tập suốt đời. Mạng lưới Thành phố Học tập Toàn cầu hiện có hơn ba trăm thành viên, tạo không gian đối thoại, học tập chia sẻ và huy động nguồn lực. UNESCO cũng thiết lập hệ thống bảo vệ di sản toàn diện nhất thế giới, với hơn 1.200 Di sản thế giới và hơn 700 thực hành thuộc Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể. Trong khoa học, UNESCO tiên phong thúc đẩy hợp tác khoa học toàn cầu thông qua Chương trình Con người và Sinh quyển, Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu và Chương trình Thủy văn Quốc tế, kết nối hàng nghìn địa điểm nơi khoa học và cộng đồng cùng hợp tác vì phát triển bền vững. UNESCO cũng là tổ chức dẫn dắt việc xây dựng chuẩn mực toàn cầu đầu tiên về đạo đức AI. Trong lĩnh vực thông tin, UNESCO củng cố tự do biểu đạt và hỗ trợ phát triển báo chí. 80NĂMTHÀNHLẬPUNESCO: Việt Namthể hiện vai trò giữa thế giới nhiều biến NGUYỆT LINH Từ nguyên tắc sáng lập đến các chuẩn mực mới, UNESCO đang điều chỉnh để thích ứng với một thế giới bất định. Trong bức tranh đó, Việt Namđược nhìn nhận như quốc gia gắn kết tri thức, di sản và phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào tương lai chung của thế giới. Ông Jonathan Wallace Baker, TrưởngĐại diệnVănphòng UNESCOtại Việt Nam. Ông JonathanWallace Baker vàBộ trưởngBộKhoahọc vàCôngnghệNguyễnMạnhHùng. NGAYNAY.VN 8 CHUYÊNĐỀ Sốđặcbiệt

mới sáng tạo có nền tảng địa phương. UNESCO hợp tác không chỉ với Chính phủ mà còn với trường đại học, các thành phố, khu vực tư nhân, mạng lưới thanh niên, các thiết chế văn hóa và khoa học cùng cộng đồng, nhằm hỗ trợ Việt Nam chuyển hóa chuẩn mực toàn cầu thành hành động quốc gia vì lợi ích của người dân. Những hình thức hợp tác mới như quan hệ hợp tác dài hạn giữa UNESCO và Sovico được thiết lập trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Trụ sở UNESCO năm 2024 cho thấy xu thế hợp tác sâu rộng và đa dạng hơn. Trong bối cảnh đa cực, Văn phòngUNESCO tại Hà Nội đồng hành cùng khát vọng của Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập cao dựa trên tri thức và khả năng phục hồi, bảo đảm phát triển lấy con người làm trung tâm, bao trùm, sáng tạo và gắn với hòa bình. Với cương vị Trưởng Đại diệnUNESCO, ông đánh giá thế nào về đóng góp của Việt Nam đối với các chương trình của UNESCO? - Việt Nam là một trong những quốc gia thành viên năng động, có trách nhiệm và có tầm nhìn xa. Từ một nước nhận hỗ trợ trong thập niên 1990, Việt Nam đã trở thành quốc gia đóng góp quan trọng cho quản trị toàn cầu và hiện đảm nhiệm đồng thời nhiều cơ chế điều hành trọng yếu của UNESCO. Việt Nam vừa tái đắc cử làm Phó Chủ tịch kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng UNESCO. Trong giáo dục, Việt Nam thể hiện vai trò dẫn dắt thông qua các cải cách phù hợp với Chương trình Nghị sự về Giáo dục 2030. Nghị quyết 71-NQ/TW đặt mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non và trung học vào năm 2030, xây dựng đại học đẳng cấp quốc tế vào năm 2045 và duy trì mức chi giáo dục ở mức 20% ngân sách nhà nước. Luật Nhà giáo mới, mô hình trường học hạnh phúc và việc tham gia Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu cho thấy cam kết mạnh mẽ về tính bao trùm và học tập suốt đời. Trong khoa học, Việt Nam hiện có 11 Khu dự trữ sinh quyển, 4 Công viên Địa chất Toàn cầu và hai trung tâm hạng hai của UNESCO trong lĩnh vực toán học và vật lý. Việt Nam cũng tổ chức nhiều sự kiện khoa học khu vực quan trọng. Báo cáo Đánh giá mức độ Sẵn sàng của Việt Nam trong Đạo đức AI được công bố theo Khuyến nghị của UNESCO về đạo đức AI là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số nhân văn. Trong văn hóa, Việt Nam nổi bật trong khu vực về bảo tồn di sản và sáng tạo văn hóa, với 9 Di sản thế giới, 16 Di sản văn hoá phi vật thể và 4 Thành phố Sáng tạo. Việt Nam thể hiện năng lực quản trị văn hóa hiệu quả cùng các mô hình cộng đồng tiêu biểu như ở Quần thể danh thắng Tràng An. Việc Đại hội đồng UNESCO thông qua dự thảo nghị quyết của Việt Nam về “Thậpkỷquốc tế vềVănhóa vì Phát triển bền vững”cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong định hình chương trình văn hóa ở cấp quốc gia và toàn cầu. UNESCO nhìn nhận Việt Nam là quốc gia đầu tư cho con người, bảo vệ di sản và đóng góp vào các giải pháp toàn cầu. Cách tiếp cận cân bằngnày khiếnViệt Namngày càng được công nhận như một đối tác có trách nhiệm và tầmnhìn. Sau kỷ niệm tám thập kỷ thành lập UNESCO, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam sẽ ưu tiên những định hướng nào để thúc đẩy hơnnữa các giá trị UNESCO trên toànquốc? - Trong thời gian tới, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội sẽ tập trung vào các chương trình có tác động dài hạn và mang tính hệ thống. Thứ nhất, tiếp tục đồng hành cùng các nỗ lực cải cách giáo dục của Việt Nam, chú trọnghệ sinh thái học tập suốt đời, phát triển đội ngũ giáo viên, chính sách bao trùm và nhạy cảmgiới, môi trườnghọc đường hạnh phúc, kỹ năng số và kỹ năng xanh, cùngđổi mới phương pháp dạy và học. Thứ hai, mở rộng khoa học vì phát triển bền vững thông qua quản lý hệ sinh thái nước và biển, tăng cường vai trò của các khu dự trữ nổi bật động sinh quyển và công viên địa chất trong thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời thúc đẩy khoa học, kỹ thuật, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển xanh và có khả năng chống chịu. Thứba, củng cố vai trò của văn hóa như động lực phát triển bền vững bằng cách hỗ trợ công nghiệp văn hóa sáng tạo, nâng cao quản lý di sản theo chuẩn quốc tế và thúc đẩy du lịch bền vững dựa vào cộng đồng tại các khu di sản. UNESCO cũng chú trọng mở rộng các mạng lưới nhưMạng lưới Thành phố Sáng tạo và tăng cường sự tham gia của thanh niên, phụ nữ trong phát triển văn hóa. Thứ tư, phát triển khoa học xã hội và nhân văn nhằm thúc đẩy phát triển bao trùm dựa trên quyền và có tầm nhìn dài hạn, bao gồm đối thoại chính sách về chuyển đổi xã hội, thực thi Khuyến nghị của UNESCO về đạo đức AI, thúc đẩy suy tư đạo đức về biến đổi khí hậu và đổi mới công nghệ, cùng mở rộng sự tham gia của thanh niên và tư duy tương lai trong chính sách quốc gia. Thứ năm, thúc đẩy giáo dục truyền thông – thông tin, kỹ năng số và xây dựng môi trường thông tin an toàn và bao trùm. Cuối cùng, mở rộng quan hệ đối tác giữa Chính phủ, doanh nghiệp, mạng lưới thanh niên, giới học thuật và cộng đồng nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện tầm nhìn trở thành quốc gia thu nhập cao, sáng tạo, bao trùm và có khả năng chống chịu. UNESCO sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam và người dân Việt Nam trong hành trình này Xin cámơnông! Các quốc gia thành viên đang bước vào một giai đoạn đầy biến động, nơi xung đột, bất bình đẳng, áp lực khí hậu và tốc độ chuyển đổi công nghệ gia tăng khiến tiến trình hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững chậm lại…Để ứng phó, UNESCO đang củng cố vai trò phòng thí nghiệm ý tưởng và thiết chế xây dựng chuẩn mực toàn cầu, tạo ra các khuôn khổ đạo đức, công ước và hướng dẫn chính sách mà các quốc gia cần trong bối cảnh biến đổi nhanh. Tổ chức thúc đẩy cách tiếp cận liên ngành, kết nối giáo dục, văn hóa, khoa học và thông tin, bởi các vấn đề hiện nay gắn bó chặt chẽ và không thể giải quyết một cách tách biệt. Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam ĐoànViệt Namtại kỳ họpghi danhQuần thểdi tíchvàdanh thắng YênTử - VĩnhNghiêm- CônSơn, KiếpBạc làDi sảnVănhóaThếgiới. Lá cờUNESCO tungbay cùng quốc kỳ củahơn 50quốc gia tại Lễhội Vănhóa Thếgiới lần thứ nhất tại HàNội. NGAYNAY.VN 9 CHUYÊNĐỀ Sốđặcbiệt

Là một trong những cơ quan báo chí tiên phong ứng dụng các thành tựu công nghệ vào trang báo, Tạp chí Ngày Nay nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số trong việc triển khai xây dựng một cơ quan báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, đa nền tảng, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ số cũng như truyền thông thế giới. Dấu mốc 10 năm phát hành miễn phí Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, trong những năm qua, Tạp chí Ngày Nay đã đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp; cung cấp thông tin kịp thời, hiệu quả đến các hội viên và cộng đồng. Hoạt động của tạp chí cho thấy nhiều nội dung tích cực, phong phú, rộng khắp; phản ánh đa chiều hoạt động phong trào UNESCO phi chính phủ cùng vấn đề về văn hóa, giáo dục, thông tin truyền thông, khoa học, đời sống xã hội ở bình diện trong nước và quốc tế. Tháng 11/2025, Tạp chí Ngày Nay chính thức chạm mốc kỉ niệm 10 năm ngày ấn phẩmmiễnphí đầu tiên rađời. Từ tháng 3/2015, Tạp chí Ngày Nay phát hànhmỗi tháng 4 kỳ, số lượng từ 15 – 20 ngàn bản mỗi kỳ, là ấn phẩm được phát miễn phí cho cộng đồng duy nhất ở Việt Nam trong suốt 10 nămqua. Suốt hơn 10 năm hoạt động với phiênbảnphát hành miễn phí, Tạp chí Ngày Nay đã đến tận taymọi tầng lớp trong xã hội. Tạp chí phát miễn phí ở cổng trường học, khu chung cư, bến xe, nhà ga... tại Hà Nội. Mỗi ấn phẩm Ngày Nay không chỉ thu hút người đọc bởi yếu tố “miễn phí”, mà còn bởi sựnỗ lực khôngngừng tạo ra giá trị cho cộng đồng thông qua nội dung chất lượng ngày càng đổi mới, hiện đại, theo sát nhu cầu của độc giả. Ngày Nay đặc biệt chú trọng về những nội dung như khoa học, giáo dục, văn hóa, truyền thông, đổi mới sáng tạo... ngũ phóng viên Tạp chí Ngày Nay phản ánh vừa thực tế, gần gũi, vừa gây tiếng vang, lay động người đọc, vừa cung cấp thêm cho bạn đọc các nội dung có chiều sâu. Nhiều tuyến bài của Ngày Nay đã được nhận các giải thưởng như Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam”, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp văn hóa Việt Nam”, Giải Báo chí về Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương”... Trong hệ sinh thái báo chí hiện đại, nơi tốc độ lan truyền thông tin ngày càng nhanh, Tạp chí Ngày Nay nổi bật như một trường hợp đặc biệt, một mô hình báo chí phi lợi nhuận, được xây dựng trên nền tảng giá trị UNESCO và kiên trì theo đuổi mô hình truyền thông nhân văn, bền vững, sáng tạo. Không chạy theo xu hướng giật gân hay công nghiệp hóa nội dung, Ngày Nay lựa chọn cách làm báo chậm mà chắc: Lấy văn hóa làm nền tảng, tri thức làm mũi nhọn và cộng đồng làm trung tâm. Thay vì chạy theo tin tức thời sự đơn thuần, Tạp chí Ngày Nay tập trung vào các chuyên đề chuyên sâu, trong đó nổi bật là các tuyếnbài vềdi sản, nghệ thuật, giáo dục, tri thức bản địa, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ. Những tuyến bài chuyên sâu về phong trào UNESCO phi chính phủ, biến đổi khí hậu, ô nhiễmmôi trường, người lao động, trẻ tự kỷ, giáo viên vùng cao, công nghiệp văn hóa, quy hoạch Thủ đô, bảo tồn di sản, bình đẳng giới, bạo lực gia đình, người yếu thế... đã được đội TẠPCHÍ NGÀYNAY: Không ngừng ứng dụng công nghệ VIỆT ĐAN Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càngmạnhmẽ, Tạp chí Ngày Nay đã luôn tìm cách tận dụng tối đa các nền tảng công nghệ hiện đại để liên kết thông tin, cung cấp giá trị sâu sắc đến độc giả. TS. SerafinArviola Jr (áo xanh), đại diệnđoànPhilippines nhậnhai bức tranhdângianĐôngHồ từTạp chí NgàyNay. Đoànđại biểuHiệphội UNESCOPhilippines đến thămTạp chí NgàyNay. Tạp chí NgàyNay trongmột sựkiện củaHọc việnBáo chí vàTuyên truyền. Gianhàng củaTạp chí NgàyNay tại Hội báo toànquốc năm2025. NGAYNAY.VN 10 CHUYÊNĐỀ Sốđặcbiệt

Chuyển đổi số đi vào trang báo Ngày Nay là một trong những cơ quan báo chí Việt Nam tiên phong thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng các thành tựu công nghệ hiện đại vào trang báo. Tiêu biểu như ấn phẩm Ngày Nay A80, xuất bản tháng 8/2025 nhân dịp kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 có phụ trương 8 trang đặc biệt. Phụ trương gồm bộ sưu tập 18 bức ảnh được nghiên cứu, phục chế màu trên tư liệu là 18 bức ảnh đen trắng do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cung cấp cho Tạp chí Ngày Nay. Bạn đọc cũng có thể quét mã QR để nghe, xem video tư liệu hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 trên Quảng trường Ba Đình. Trước đó, Tạp chí Ngày Nay đã thực hiện dự án “Đọc báo trên bưu thiếp”, gắn chip định danh cá nhân lên 500 tấm bưu thiếp chúc mừng năm mới Xuân Ất Tỵ 2025. Thông qua bưu thiếp, người dùng có thể kết nối NFC để đọc toàn bộ ấn phẩm Xuân Ất Tỵ dày 100 trang của Tạp chí Ngày Nay. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một ấn phẩm báo chí được giới thiệu với hình thức là một tấm bưu thiếp, được gắn chip định danh bằng công nghệ RFID (Radio Frequency Identification - Nhận dạng bằng sóng vô tuyến) và công nghệ chuỗi khối Blockchain, bảo đảm tính độc bản của tấm bưu thiếp trên cả không gian thực và số, được tích hợp trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) giúp bạn đọc có thêm nhiều trải nghiệm trong kỷ nguyên số. Tại ấn phẩmTết 2024, Tạp chí Ngày Nay cũng là cơ quan báo chí đầu tiên tại Việt Nam thực hiện việc gắn chip định danh số lên ấn phẩm báo chí, kết nối với thế giới số, cho phép ghi lại những câu chuyện từ chính người liên quan trực tiếp để gia tăng giá trị của phiên bản, phác thảo sự đóng góp của báo chí vào nền kinh tế số trong tương lai. Trước đó, tháng 3/2021, Tạp chí điện tử Ngày Nay chính thức ra mắt chuyên mục thu phí, với hình thức thanh toán đa dạng, tiện lợi thông qua nền tảng kết nối với Viettel Money, VNPT Pay và hơn 40 ngân hàng tại Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu Ngày Nay trở thành tạp chí điện tử đầu tiên tại Việt Nam có chuyên mục thu phí. Kể từ đó đến nay, Ngày Nay đã không ngừng khẳng định vai trò của mình trong việc lan tỏa những giá trị nhân văn và bền vững trong cộng đồng. Bên cạnh những “dấu ấn” công nghệ, nhiều ấn phẩm Ngày Nay đã gây được tiếng vang trong làng báo. Năm 2024, Tạp chí Ngày Nay xuất bản ấn phẩm đặc để đổi mới sáng tạo Tạpchí NgàyNayđã khôngngừngphấn đấuđểghi dấuấn trong làngbáo, trở thànhcái tênquen thuộc với hàng ngànđộcgiảkhắp haimiềnNam, Bắc. biệt tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát hành ngày 25/7/2024. Ấn phẩm được in hoàn toàn bằng hai màu đen trắng, được phát tận tay người dân dự lễ viếng, lễ tiễn đưa cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là ấn phẩm duy nhất được in nối bản ba lần liên tiếp chỉ trong năm ngày mà vẫn không đáp ứng được hết nhu cầu của bạn đọc. Cũng trong năm 2024, Tạp chí Ngày Nay còn có nhiều ấn phẩm đặc biệt được đông đảo bạn đọc đón nhận như ấn phẩm kỷ niệm 80 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, ấn phẩm kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam… Đồng hành cùng nhiều hoạt động ý nghĩa Là cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Tạp chí Ngày Nay đã bền bỉ hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đồng hành cùng nhiều sự kiện UNESCO phi chính phủ trong nước và quốc tế như: Hội nghị quốc tế về bảo tồn di sản và phát triển công nghiệp văn hóa tổ chức tại trụ sở UNESCO Paris (Pháp) tháng 8/2025; Hội nghị quốc tế “Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững” tại Tokyo (Nhật Bản); Hội nghị quốc tế “Vai trò của Nền kinh tế Xanh trong bảo tồn Di sản Văn hóa và Thiên nhiên” năm 2022… Tháng 8/2024, Tạp chí Ngày Nay cùng Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới lần thứ 43 diễn ra tại Hạ Long. Tạp chí Ngày Nay là một trong những đơn vị báo chí tiên phong góp phần kiến tạo không gian chính sách toàn cầu về văn hóa, trong đó “Tuyên ngôn Hạ Long” là dấu ấn nổi bật. Đây là một văn kiện có tính lịch sử được các quốc gia thành viên của Liên hiệp các Hội UNESCO thế giới đồng thuận tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới lần thứ 43. Tuyên ngôn đề cao ba trụ cột phát triển: bảo vệ quyền lợi người làm sáng tạo, giáo dục di sản công bằng và tăng tính kết nối cho hệ sinh thái công nghiệp văn hóa. Ngoài các sự kiện phong trào UNESCO phi chính phủ, Tạp chí Ngày Nay còn hiện diện trong nhiều sự kiện lớn trong nước, như: Hội Báo toàn quốc năm 2025; Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hiệp hội Dữ liệu quốc gia (tháng 3/2025); Giải thưởng Hành động vì cộng đồng (Human Act Prize) do báo Nhân dân tổ chức vào tháng 2/2025 và tháng 11/2025; Sự kiện “Ngày hội non sông” chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) do Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức; cùng hàng ngàn sự kiện văn hóa, kinh tế… của sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Tạp chí Ngày Nay đã không ngừng phấn đấu để ghi dấu ấn trong làng báo, trở thành cái tên quen thuộc với hàng ngàn độc giả khắp hai miền Nam, Bắc. Trong 5 năm tới (2025-2030), Ngày Nay định hướng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam, cũng như đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước thông qua quảng bá các tiêu chí tiến bộ và lý tưởng hòa bình của UNESCO. n Tạp chí NgàyNay đếnvới chiến sĩ ởđảoĐáThị. NgàyNay kỉ niệm50năm Giải phóngmiềnNam thốngnhất đất nước. ẤnphẩmNgàyNay kỉ niệm80nămCáchmạng thángTámvàQuốc khánh2.9. ẤnphẩmNgàyNay kỉ niệm100năm Báo chí cáchmạngViệt Nam. NGAYNAY.VN 11 CHUYÊNĐỀ Sốđặcbiệt

