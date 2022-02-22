Ngày Nay số 460-465

SỐĐẶCBIỆT TẠP CHÍ W W W . N G AY N AY. V N MIỄN PHÍ CƠQUAN NGÔN LUẬN CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI UNESCOVIỆT NAM ORGAN OF VIETNAM NATIONAL FEDERATION OF ASSOCIATIONS FOR UNESCO Hành trình định hình một đô thị công nghiệp văn hóa Ảnh: Lê Thanh

NGAYNAY.VN 2 CÔNGNGHIỆPVĂNHÓA Sốđặcbiệt Tiên phong trong phát triển công nghiệp văn hóa Chỉ trong vòng vài ngày giữa tháng 12/2025, người dânThủđôHàNội vàdukhách đã được trải nghiệm liên tiếp nhiềuhoạt động vănhóa - giải trí hấp dẫn, nhiều giá trị. Với những người yêu mến điện ảnh, “Liên hoan phim Nhật Bản tạiViệt Nam2025”bắt đầu từ ngày 12/12 là sự kiện khó có thể bỏ qua. Các thực khách yêu mến các món ăn thủ đô có thể trải nghiệm“Lễ hội Văn hóaẩmthựcHàNội 2025”diễn ra từ 19 - 22/12 với không gian khám phá, thưởng thức ẩm thực độc đáo. Cùng thời điểm kể trên, “Hội sách Giáng sinh 2025” diễnra tại BảotàngPhụnữViệt Nam thu hút nhiều độc giả với thông điệp “Đọc nhiều hơn, trao tặng nhiều hơn”. “Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025”diễn ra ngày 12/12/2025 tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phường Tây Hồ) dành cho những ai yêu mến văn hóa cổ truyền, tạo điều kiệngặpgỡ với các nghệnhân nức tiếng Hà thành. Ngày 13/12, liveshow“See the Light”của ca sĩ MỹTâmthu hút 40.000 khán giả tới cổ vũ tại sân vận động Mỹ Đình. Đó là còn chưa kể đến sự kiện âm nhạc Y-Concert của Yeah1 tổ chức tại OceanCity (HưngYên) thu hút nhiều khán giả từ thủ đô trong số 95.000 lượt khách tới tham gia chương trình ngày 20/12. Ngay cả với những người trẻ đam mê bộ môn eSports (thể thao điện tử) cũng có sân chơi riêng, khi sự kiện“VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Ful-filled” đưa đội tuyển Liên minh huyền thoại T1 tới Việt Nam. Sự kiện thu Điều này phản ánh đúng tinh thần của Đảng và Nhà nước khi xem việc phát triển Công nghiệp Văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn của thời đạimới. Ngày14/11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2486/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm2045. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm và đóng góp 7% GDP của đất nước; hút 10.000 người hâm mộ tới xem trực tiếp tại Trung tâm Triển lãmQuốcgia (VEC) và1,3 triệu người xem cùng lúc qua livestream. Tổng cộng có đến 15 triệu lượt xemchương trình trên các nền tảng trực tiếp FPT Play, fanpageVPBank! Các sự kiện đa dạng, phong phú kể trên chỉ là một phần trong nhiều sự kiện liên quan tới văn hóa được tổ chức tại thủ đô trong thời gian qua. Nhìn từ các lựa chọn phù hợp với nhiều đối tượng du khách kể trên, có thể thấy đời sống văn hóa của Hà Nội đang vận hành theo logic của một đô thị công nghiệp văn hóa, với các hoạt động sáng tạo không diễn ra theo cách rời rạc mà được kết nối với nhau thành dòng chảy liên tục, đa tầng, đa đối tượng công chúng. Văn hóa truyền thống, điện ảnh, ẩm thực, sách, thể thao điện tử và âm nhạc… là những lĩnh vực tưởng chừng rất khác nhau nhưng lại cùng xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn, cùng chia sẻ một khônggianđô thị vàcùng hướng tới trải nghiệm của người dân, giúp thưởng thức văn hóa trở thành nhịp sống thường nhật của thủ đô thay vì chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt. Hànhtrìnhđịnhhìnhmộtđôthị LÝQUỐCTHỊNH Với tầm nhìn chính sách nhất quán, nền tảng di sản đồ sộ và hệ sinh thái sáng tạo đang hình thành, Thủ đô sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi trong việc đưa văn hóa trở thành nguồn lực kinh tế quan trọng. Liveshow“See the Light” của ca sĩMỹ Tâmthuhút 40.000 khángiả.

công nghiệp văn hóa Trongphát biểungày 4/11 khi nhậnnhiệm vụmới theophân công củaBộChính trị, Bí thưThànhủyHàNội NguyễnDuyNgọc đã camkết sẽ làmhết sứcmìnhvì Thủđô. Vănhóa làmột trong nhữngkhía cạnhđược ông chú trọng vớimục tiêu “quan tâmhơnnữa đếnđời sống vật chất và tinh thần củaNhân dân, chămlo cho thế hệ trẻ, giữgìn, phát huy giá trị vănhóangàn nămvănhiến”. lực lượng lao động trong các ngành công nghiệp văn hóa bình quân tăng 10%/năm, chiếm tỷ trọng 6% trong tổng lực lượng lao động của nền kinh tế; tốc độ tăng trưởng về số lượng các cơ sở kinh tế hoạt động trong các ngành công nghiệp văn hóa bình quân đạt 10%/năm; phấn đấu tốc độ tăng trưởng về giá trị xuất khẩu của các ngành công nghiệp văn hóa bình quân đạt 7%/năm. Nhữngmục tiêuthiết thực kể trên cũng chính là những gì thủ đô Hà Nội hướng đến. Năm 2022, Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành nghị quyết riêng về phát triển công nghiệp văn hóa với Nghị quyết số 09-NQ/ TUngày 22/2/2022 củaThành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầmnhìn đến năm 2045. Điểmđángchúý củaNghị quyết không chỉ nằm ở mục tiêu, mà ở cách tiếp cận khi coi văn hóa là nguồn lực phát triển, là “đầu vào” của kinh tế. Trong cách tiếp cận ấy, Hà Nội không tách rời công nghiệp văn hóa khỏi không gian đô thị. Ngược lại, thành phố chủ trương đưa văn hóa đi sâu vào đời sống: Từ các khu di tích lịch sử, bảo tàng, nhà hát, phố đi bộ, không gian sáng tạo, đến các khu triển lãm, trung tâm biểu diễn,…đều là nơi mọi người dân có thể giao lưu, trải nghiệm không gian văn hóa. Sự kiện eSports với sự góp mặt của nhà vô địch thế giới T1 cũng cho thấy sự cởi mở của thành phố với các xu hướng tất yếu của thời đại. Hàng triệu lượt xem và tương tác trực tuyến trên các nền tảng truyền thông, mạng xã hội… cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của sự kiện. Sự thành công của chương trình cho thấy Hà Nội đang tích cực mở rộng biên độ của công nghiệp văn hóa, sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân đồng hành trong phát triển công nghiệp văn hóa và mở rộng vòng tay đón nhậnnhữnghình thức văn hóa giải trí đương đại gắn với công nghệ, giới trẻ. Vẫn còn nhiều dư địa Trên bản đồ công nghiệp văn hóa quốc gia, Hà Nội có vị thế đặc biệt. Thủ đô ngàn nămvăn hiến là nơi tập trung hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú bậc nhất cả nước, trong đó nhiều di sản không chỉ có giá trị quốc gia mà còn được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Bên cạnh chiều sâu văn hóa, thành phố còn có điều kiện tự nhiên đa dạng, cảnh quan giàu sức hấp dẫn, hội tụ tinh hoa văn hóa đồng bằng Bắc Bộ và có sức lan tỏa mạnh mẽ ra khu vực. Đây là nguồn “tài nguyên văn hóa” đồ sộ, hiếm có, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển các ngành công nghiệp văn hóa gắn với di sản, lịch sử và bản sắc. Không chỉ có bề dày lịch sử, Hà Nội còn là trung tâm tập trung đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà sáng tạo, doanh nghiệp văn hóa lớn nhất miền Bắc; là nơi quy tụ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, cộng đồng sáng tạo trẻ đông đảo, có trình độ học vấn và khả năng tiếp cận côngnghệ cao. Cùng với đó là hệ thống hạ tầng đô thị, giao thông, truyền thông, thiết chế văn hóa tương đối hoàn chỉnh…, những điều kiện cần thiết để hình thành thị trường công nghiệp văn hóa có quy mô và sức cạnh tranh. Chính từ những nền tảng đó, có thể tin rằng những gì Hà Nội đang có hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu của một hành trình dài hơi hơn trong phát triển công nghiệp văn hóa. Kho tàng di sản đồ sộ, lực lượng sáng tạo đông đảo và thị trường công chúng lớn mới chỉ được khai thác một phần giá trị. Dư địa phát triển vì thế vẫn còn rất rộng, cả về chiều sâunội dung lẫnquymô thị trường. Ở chiều sâu, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của Thủđô vẫnđang chờđược tái hiện bằng ngôn ngữ đương đại, gắn với công nghệ, thiết kế và các hình thức trải nghiệm mới như công nghệ thực tế ảo, 3D-mapping. Về mặt quy mô, thị trường công nghiệp văn hóa của Thủ đô còn nhiều tiềm năng để mở rộng. Không chỉ phục vụ người dân và du khách trong nước, Hà Nội hoàn toàn có khả năng trở thành điểmđến sáng tạo của khu vực, nơi hội tụ các sự kiện văn hóa - nghệ thuật - giải trí mang tầm quốc tế. Vị trí trung tâm miền Bắc cùng hệ thống giao thông kết nối thuận lợi - đặc biệt khi các dự án giao thông, hạ tầng được khởi công ngày 19/12 vừa qua đi vào hoạt động - sẽ giúp các sản phẩm công nghiệp văn hóa của Hà Nội dễ dàng lan tỏa racácđịaphương lân cận, hình thành mạng lưới liên kết vùng trong phát triển văn hóa và du lịch. Sau ba năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy, Hà Nội đang bước vào giai đoạn mà tư duy phát triển công nghiệp văn hóa ngày càng rõ nét và nhất quán. Khi văn hóa được coi là nguồn lực kinh tế, các chính sách, quy hoạch và nguồn lực đầu tư sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo hướng dài hạn, bài bản hơn. Trong phát biểu ngày 4/11 khi nhận nhiệm vụ mới theo phân công của Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã cam kết sẽ làm hết sức mình vì Thủ đô. Văn hóa là một trong những khía cạnh được ông chú trọng với mục tiêu “quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, chăm lo cho thế hệ trẻ, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa ngàn năm văn hiến”. Với một tầm nhìn chính sách rõ ràng, một hệ sinh thái sáng tạo ngày càng hoàn chỉnh và đặc biệt là sự hiện diện của những con người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới…không có lý do gì để Hà Nội không vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa năng động, bản sắc và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong khu vực. n Liênhoanẩmthực vàdu lịch làngnghềphốnghềHàNội thuhút đôngđảodukháchđến thưởng thức. NGAYNAY.VN 3 CÔNGNGHIỆPVĂNHÓA Sốđặcbiệt

Lễ hội như một hệ sinh thái đang định hình Không phải ngẫu nhiên mà Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội, khởi sự từ năm 2021, ngày càng được nhắc tới như một hiện tượng vượt ra ngoài khuôn khổ của một sự kiện văn hóa. Trong bối cảnh nhiều đô thị lớn ở Đông Nam Á đang loay hoay tìm cách tái định vị trong nền kinh tế tri thức, Hà Nội lựa chọn một hướng đi vừa thận trọng vừa tham vọng. Di sản được coi là chất liệu, sáng tạo là động lực và cộng đồng là trung tâm của tiến trình này. Từ năm 2019, khi Hà Nội chính thức được UNESCO ghi danh vàoMạng lưới cácThành phố Sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực Thiết kế, trở thành thành phố sáng tạo thứ 246 trên thế giới và là thủ đô thứ 32 được công nhận, một vấn đề then chốt đã được đặt ra. Làm thế nào để danh hiệu không dừng lại ở ý nghĩa biểu trưng? Làm thế nào để sáng tạo trở thành một năng lực vận hành đô thị, thay vì chỉ là khẩu hiệu chính sách? Các mùa Lễ hội Thiết kế Sáng tạo được tổ chức tại Hà Nội có thể xem là một trong những câu trả lời mang tính thực hành cho câuhỏi đó. Qua các mùa tổ chức từ năm 2021 đến 2024, với những chủ đề khác nhau, lễ hội từng bước tạo dựng một không gian thử nghiệm hiếm hoi trong đời sống đô thị. Tại đó, di sản không bị bảo tồn theo cách “đóng băng”, mà được kích hoạt thông qua những can thiệp sáng tạo có kiểm soát. Các công trình từng bị lãng quên như Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, Tháp nước Hàng Đậu, Cung Thiếu nhi Hà Nội hay Trường Đại học Đông Dương cũ (nay là Trường Đại học Dược Hà Nội) được đưa trở lại dòng chảy đời sống bằng nghệ thuật, thiết kế và sự thamgia của cộng đồng. Điểm đáng chú ý của lễ hội không nằm ở quy mô hay số lượng hoạt động, mà ở sang tư duy chuỗi giá trị, nơi sáng tạogắnvới sinhkế, với thị trường và với chất lượng sống của đô thị. Bản sắc trong thành phố sáng tạo Bản sắc đô thị là một khái niệm thường xuyên được nhắc tới, nhưng không dễ để định nghĩa bằng hành động cụ thể. Với Hà Nội, thách thức càng lớn khi thành phố mang trong mình nhiều lớp lịch sử, nhiều không gian văn hóa chồng xếp và không ít mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển. Lễ hội Thiết kế Sáng tạo, qua bốn kỳ tổ chức, đã cho thấy một cách tiếp cận khác. Không tìm cách đóng băng bản sắc, mà đặt nó vào trạng thái đối thoại liên tục với hiện tại. Các không gian phố nghề, chợ truyền thống, làng nghề hay công trình công nghiệp cũ được tiếp cận như những cách sự kiện từng bước hình thànhmột mạng lưới quan hệ mới. Nơi nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế, nghệ nhân làng nghề, doanh nghiệp sáng tạo, trường đại học và người dân trong cộng đồng cùng xuất hiện trong một cấu trúc mở. Một hệ sinh thái còn non trẻ, chưa hoàn chỉnh, nhưng cho thấy khả năng tự học hỏi và mở rộng. Việc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội công bố và trao chứng nhận cho 82 không gian văn hóa sáng tạo đủ điều kiện tham gia Mạng lưới Không gian Sáng tạo Hà Nội tại lễ công bố khung hoạt động năm2026 vừa qua phản ánh một thay đổi quan trọng trong tư duy quản lý. Cộng đồng sáng tạo bắt đầu được nhìn nhận như một chủ thể chính sách, thay vì chỉ là đối tượng thụ hưởng. Chia sẻ về lễ hội, bàVũThu Hà, Phó Chủ tịch UBNDThành phố Hà Nội, cho rằng các dự án, ý tưởng và hành động cụ thể cần khai thác và phát huy giá trị văn hóa, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể cùng các làng nghề truyền thống, để trở thành những dự án sáng tạo có khả năng phát triển lâu dài. Theo bà, đó là quá trình kết nối hài hòa giữa nỗ lực gìn giữ văn hóa, đổi mới tư duy và phát triển kinh tế. Thông điệp này cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt từ tư duy tổ chức sự kiện Khi Thủ đô coi sáng tạo “hạ tầngmềm” NGUYỆT LINH Đằng sau các sự kiện, triển lãm và diễn đàn, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo đang nỗ lực giải bài toán cũ nhưng không dễ tìm ra đáp số. Đó là, làm thế nào để các cá nhân và tổ chức sáng tạo, hay rộng hơn là hoạt động sáng tạo, có thể sống bền vững trong không gian cộng đồng? Di sản liệu có khả năng tạo ra giá trị kinh tế lâu dài, hay chỉ dừng lại ở những diễn ngôn đẹp đẽ? Lễ hội Thiết kế Sáng tạo năm 2026 buộc những câu hỏi trên phải được đặt ra và tìm lời giải một cách nghiêm túc. Cácmùa Lễhội Thiết kế Sáng tạođã thuhút được sự chú ý đặc biệt trong cộngđồng. là NGAYNAY.VN 4 CÔNGNGHIỆPVĂNHÓA Sốđặcbiệt

thực thể sống. Việc lựa chọn Chợ Đồng Xuân và khu vực Bắc Qua làm trung tâm của không gian di sản trong định hướng lễ hội 2026 là một quyết định mang nhiều tầng ý nghĩa. Đây không chỉ là một khu chợ buôn bán, mà là ký ức kinh tế và văn hóa của Hà Nội. Việc thí điểmbiến đổi khu chợ này thành một khu chợ của kinh tế sáng tạođặt ramột câu hỏi lớn. Liệu sáng tạo có thể song hành cùng đời sống tiểu thương; và nghệ thuật cùng thiết kế có thể tạo thêm giá trị mà không làm mất đi sinh kế truyền thống? Từ góc nhìn của giới kiến trúc, KTSHoàngThúcHào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cho rằng: “Sự chuyển dịch của lễ hội sang mô hình hệ sinh thái sáng tạo đô thị là một lựa chọn chính xác. Giá trị riêng của giới sáng tạo Việt Nam nằm ở tính nhân bản, sự giảndị, chất liệubảnđịavàkhả năng tái sinh những không gian nhỏ bé nhưng giàu sức sống. Những không gian ấy, nếu được thiết kế đúng cách, có thể trở thànhnơi ươmmầm ý tưởng và lan tỏa cảm hứng lâu dài cho cộng đồng”. Không thể không nhắc tới vai trò của UNESCO trong tiến trình này. Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, nhận định: “Việc chuyển từ một lễ hội sang xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo sẽ tạo ra cơ hội bền vững cho nhà thiết kế, nghệ sĩ, doanh nghiệp sáng tạo, sinh viên và cộng đồng. Quan trọng hơn, sáng tạo có thể trở thành một thực hành chung, hiện diện trong đời sống đô thị hàng ngày, chứ không chỉ xuất hiện trong các sự kiện ngắn hạn”. Đối chiếu với chiến lược phát triển trongMạng lưới các Thành phố Sáng tạo, có thể thấy Hà Nội đang đi theo một xu hướng mà nhiều thành phố sáng tạo trên thế giới lựa chọn. Đó là coi sáng tạo như một hạ tầng mềm của đô thị. Một hạ tầng không thể đo đếm bằng bê tông cốt thép, nhưng quyết định sức hấp dẫn, khả năng cạnh tranh và sự gắn bó của người dân với thành phố. Lễ hội Thiết kế Sáng tạo trong trường hợp này, đóng vai trò như một phòng thí nghiệm chính sách, nơi các ý tưởng được thử nghiệm trước khi nhân rộng. Đích đến là cộng đồng và an sinh xã hội Năm 2026 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi Hà Nội chính thức chuyển Lễ hội Thiết kế Sáng tạo từ mô hình tổ chức hàng năm sang chu kỳ hai nămmột lần, đồng thời côngbố khunghoạt động kéo dài từ tháng 1 đến tháng 11. Đây không chỉ là điều chỉnh về lịch trình, mà cho thấy sự thay đổi về tư duy mang tính chiến lược. Thay vì dồn mọi nguồn lực cho một thời điểm, thành phố lựa chọn cách nuôi dưỡng sáng tạo theo tiến trình dài hạn, mang tính thẩm thấu và bền vững hơn. Với chủ đề Kinh tế sáng tạo và Nghệ thuật liên ngành, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo năm 2026 được thiết kế thành chuỗi hoạt động dày đặc bao gồm triển lãm sáng tạo, hội chợ sáng tạo, diễn đàn đối thoại, cuộc thi, dự án sáng tạo, giải thưởng, quỹ sáng tạo và phát triển cơ sở hạ tầng sáng tạo. Những hợp phần này tạo thành một vòng tuần hoàn, từ ý tưởng đến thử nghiệm, từ kết nối đến thươngmại hóa và tái đầu tư cho cộng đồng. Điểm cốt lõi của hệ sinh thái này là gắn sáng tạo với đời sống cộngđồngvà an sinh xã hội. Khi sinh kế của người làm sáng tạo được đảm bảo, họ mới có điều kiện đầu tư cho kỹ năng, công nghệ và tư duy mới. Những sản phẩm sáng tạo khi đó không chỉ mang tính trình diễn, mà có khả năng quay trở lại phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, cùng với những kỳ vọng đặt ra, mô hình này cũng đòi hỏi năng lực tổ chức và điều phối tương xứng trong quá trình triển khai. Một hệ sinh thái sáng tạo chỉ có thể vận hành hiệu quả khi các chủ thể tham gia, từ cơ quan quản lý, giới chuyên gia, cộng đồng sáng tạo đến doanh nghiệp và người dân, được kết nối trong một cơ chế chia sẻ lợi ích và trách nhiệm rõ ràng. Đội ngũ giám tuyển, trung tâm điều phối và các cơ chế tài chính minh bạch vì thế sẽ đóng vai trò quyết định để các ý tưởng không dừng lại ở mức thử nghiệm. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các đô thị ngày càng gia tăng, cáchHàNội tiếpcậnkinh tế sáng tạo thôngqua lễhội và hệ sinh thái đi kèm cho thấy một hướng đi đáng chú ý. Nếu được triển khai nhất quán và có chiều sâu, mô hình này có thể góp phần định hình cách một đô thị di sản thamgia vào nền kinh tế sáng tạo, mở ra dư địa phát triển mới, đồng thời duy trì những lớp ký ức và giá trị văn hóa vốn làm nên bản sắc của thành phố.n Đối chiếuvới chiến lượcphát triển trong Mạng lưới các ThànhphốSáng tạo, có thể thấyHàNội đangđi theomột xu hướngmànhiều thànhphố sáng tạo trên thếgiới lựa chọn. Đó là coi sáng tạo nhưmột hạ tầngmềmcủađô thị.Một hạ tầngkhông thểđođếmbằngbê tôngcốt thépnhưngquyết định sứchấpdẫn, khả năngcạnh tranhvà sựgắnbócủangười dânvới thànhphố. Giá trị riêng của giới sáng tạo Việt Nam nằm ở tính nhân bản, sự giản dị, chất liệu bản địa và khả năng tái sinh những không gian nhỏ bé nhưng giàu sức sống. KTS Hoàng Thúc Hào NGAYNAY.VN 5 CÔNGNGHIỆPVĂNHÓA Sốđặcbiệt

Chương trình “Festival Thăng Long - Hà Nội 2025”do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức dưới sự chỉ đạo của Thành phố Hà Nội. Đây là sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn được xác định là hoạt động thường niên của Thủ đô. Chương trình đã diễn ra thành công trong 16 ngày, từ ngày 1-16/11/2025. Chủ đề xuyên suốt của Festival là “Di sản - Kết nối - Thời đại”, một trục tam giác vững chắc dẫn dắt người xem qua hành trình từ cội nguồn đến khát vọng sáng tạo không ngừng. Nơi di sản thức tỉnh Sân khấu khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 diễn ra tối ngày 7/11/2025 tại Hoàng thành Thăng Long đã ngay lập tức khiến du khách trong và ngoài nước ngỡ ngàng trước sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Một điểm nhấn mang tính tiên phong được mở ra: Mô hình sân khấu 360 độ lần đầu tiên được triển khai tại Hà Nội với công suất biểu diễn cùng lúc 1.000 nghệ sĩ. Giữa lòng di sản Hoàng thành Thăng Long, biểu tượng Thăng Long Tứ Trấn được tái hiện hoành tráng trên sân khấu, với ánh sáng huyền ảo, hòa quyện trong từng đường đi - Quốc Tử Giám (từ ngày 1-9/11), Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 (7-9/11), Chương trình “Ngọc Sơn - Đêm huyền bí” (ngày 8/11 và 16/11), cuối cùng là Lễ Kỷ niệm 10 năm Nghi lễ và trò chơi Kéo co được UNESCO ghi danh (ngày 15-16/11). Festival chính là dịp để tôn vinh di sản của từng phường, xã Hà Nội. Từ Múa Bài Bông, Múa Bồng đến Hội Vật Cầu Thúy Lĩnh, từ rối nước đến rối que, rối cạn… tất cả đều được giới thiệu trong các hoạt động đặc sắc, mang lại cơ hội để các giá trị văn hóa địa phương được ghi nhận và lan tỏa. Những hoạt động như chương trình thời trang “Bách hoa bộ hành trên con đường di sản”, hội thảo “Ứng dụng di sản trong sáng tạo”, hay các workshop thủ công truyền thống đã thu hút đông đảo người trẻ. Không chỉ tham quan, họ được trực tiếp tham gia, dấn thân, được “chạm tay” vào di sản, được trở thành người sáng tạo trong chính không gian di sản của Thủ đô. Khát vọng kết nối toàn cầu Sau 16 ngày diễn ra sôi động, Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 khép lại nhưng dư âm của những sắc màu văn hóa vẫn lắng đọng với tất cả các nghệ nhân, nghệ bước nhảy của các nghệ sĩ. Tất cả tạo nên hiệu ứng vừa choáng ngợp vừa thiêng liêng, xúc động. Để chạm tới chiều sâu lịch sử, Ban tổ chức đã chọn lọc những di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của đồng bằng Bắc Bộ, gắn liền mật thiết với sinh hoạt và lịch sử của Thăng Long – Hà Nội. Các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống như Xẩm, Chèo, Ả đào, Hát Văn cùng với Hát Văn Huế và Múa Chén được sử dụng để giúp khán giả cảm nhận rõ ràng nguồn cội, khẳng định di sản chính là căn cốt, là linh hồn của dân tộc. Các nghệ nhân giữ vai trò hạt nhân trung tâm, trình diễn bản sắc nguyên trạng của các di sản và yếu tố nghệ thuật. Chương trình tái hiện lại rõ nét một số lễ hội, trò tích truyền thống như: Múa giảo long, Con đĩ đánh bồng, Kéo co ngồi, Đấu vật…Người dân Thủ đô khi đắm chìm trong các làn điệu Chèo, Xẩm, Ca Trù theo phong cách dân gian đương đại, lúc lại say sưa cùng tiết mục “Cô đôi thượng ngàn” đầy sắc màu huyền bí… Tinh thần của hai chữ “thời đại” được truyền đạt đậm nét qua việc ứng dụng công nghệ đỉnh cao tại chương trình: Sân khấu 360 độ, công nghệ trình chiếu 3D Mapping, Hệ thống lập trình tự động, hệ thống Timecost đồng bộ hóa các tiết mục… Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ âm thanh Surround đã mang lại trải nghiệm đặc sắc và sống động cho khán giả. Festival Thăng Long - Hà Nội được định hướng là hoạt động thường niên, quy mô lớn, với mục tiêu chiến lược không chỉ là sự kiện văn hóa mà là tạo ra những sản phẩm độc đáo của ngành công nghiệp văn hóa sau khi kết thúc. Điều đó đã được minh chứng qua chuỗi các hoạt động ấn tượng trải dài khắp Thủ đô: Lễ khai mạc ngày 7/11 tại Hoàng thành Thăng Long, Lễ bế mạc ngày 16/11 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chương trình “Hội tụ di sản” tại Văn Miếu Hơn 200.000 lượt khách tham gia trực tiếp; 1 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội; 40.000 lượt theo dõi các kênh truyền thông... Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 thực sự đã để lại dấu ấnmạnhmẽ và khó quên về sắc màu văn hóa dân tộc, nguồn năng lượng sáng tạo “bùng nổ” trong các tiết mục của các nghệ nhân, nghệ sĩ cũng như sức hấp dẫn đặc biệt với công chúng trong và ngoài nước. KhuêVănCác hấpdẫndukháchbởi hiệuứngánh sángvàbiểudiễnnghệ thuật truyền thống. Đến gần “CHẠM TAY” vào di sản HẠNH NGUYÊN NGAYNAY.VN 6 CÔNGNGHIỆPVĂNHÓA Sốđặcbiệt

sĩ đã được tham gia chương trình cũng như du khách trong và ngoài nước. Không chỉ là một sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn, Festival đã thực sự trở thành chiếc cầu nối mang di sản nghìn năm trở lại với đời sống đương đại, khẳng định vị thế Hà Nội - Thành phố Sáng tạo của UNESCO và mở ra những chân trời mới cho công nghiệp văn hóaThủ đô. Sau khi lễ hội kết thúc, Hà Nội định hướng duy trì các chương trình biểu diễn nghệ thuật định kỳ tại nhiều không gian di sản như phố cổ, Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám… Đây là bước chuyển từ tư duy tổ chức sự kiện sang tư duy xây dựng hệ sinh thái sáng tạo - nơi di sản được sống, được tương tác và tạo giá trị liên tục. Cách làm này không chỉ giúp bảo tồn di sản hiệu quả hơn, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế sáng tạo. Mỗi chương trình nghệ thuật, mỗi không gian trải nghiệm có thể trở thành sản phẩm du lịch - văn Tinh thầncủahai chữ“thời đại”được truyềnđạt đậm nét quaviệcứngdụngcông nghệđỉnhcao tại chương trình: Sânkhấu360độ, côngnghệ trìnhchiếu3D Mapping, Hệ thống lập trình tựđộng, hệ thống Timecost đồngbộhóa các tiếtmục…Đặcbiệt, việc ứngdụngcôngnghệâm thanhSurroundđãmang lại trải nghiệmđặc sắc và sốngđộngchokhángiả. Nhữngmàn diễn của phường rối nước ĐàoThục xã ThưLâm)làmột trongnhững điểmnhấn của Festival. hóa độc đáo, góp phần tạo công ăn việc làm cho nghệ sĩ và cộng đồng, đồng thời thu hút du khách trong nước và quốc tế. Theo nhiều chuyên gia văn hóa, Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 là một trong những chuỗi sự kiện văn hóa trọng điểm của năm, hội tụ sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội, đại diện nhiều tỉnh, thành trên cả nước cùng các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Chính sự hiện diện ấy đã tạo nên một không gian giao lưu văn hóa rộng mở, nơi di sản Việt Nam được đối thoại bình đẳng với bạn bè năm châu. Đây là dịp để Thành phố Hà Nội mời gọi nghệ sĩ, học giả, doanh nghiệp sáng tạo, các tổ chức và nhà tài trợ cùng chung tay để tạo nên một Festival mang tầm vóc quốc tế, nơi di sản và sáng tạo cùng thăng hoa, tạo nên những dấu ấn khó phai nhòa. Lâu dài hơn, du khách quốc tế - đối tượng trọng tâm trong chiến lược dài hạn khi được trải nghiệm những giá trị văn hóa của Thủ đô Hà Nội, của dân tộc Việt Nam sẽ trở thành những “đại sứ truyền thông” tự nhiên, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội ra thế giới. Những bức ảnh, thước phim mà họ chia sẻ trên mạng xã hội chính là những câu chuyện văn hóa sống động nhất, chân thật nhất về một Hà Nội hiền hòa, sâu sắc nhưng không kém phần hiện đại. Công nghiệp văn hóa tại Hà Nội đang từng bước thay đổi chiếc áo mới, để mỗi không gian văn hóa không chỉ là điểm đến, mà là nơi gieo mầm cho những thế hệ “công dân sáng tạo” - lực lượng quan trọng nhất của công nghiệp văn hóa Hà Nội trong những thập niên tới.n NGAYNAY.VN 7 CÔNGNGHIỆPVĂNHÓA Sốđặcbiệt

Quay về với bản chất đô thị cổ Trong nhiều năm, di sản Hà Nội chủ yếu được tiếp cận dưới góc độ bảo tồn và gìn giữ. Cách tiếp cận này đủ để bảo vệ các giá trị vật chất, nhưng chưa đủ để di sản hòa nhịp với đời sống đương đại. Khoảng cách ấy ngày càng lộ rõ khi đô thị vận động nhanh hơn, với những biến đổi mạnh mẽ về kinh tế, không gian và nhịp sống. Điều mà giới sáng tạo đặt ra không phải là phá bỏ hay làm mới bằng những can thiệp cực đoan, mà là tìm cách để di sản tiếp tục được tái tạo, được sống cùng hiện tại và tham gia vào đời sống đô thị như một cấu phần hữu cơ. Trong mạch suy nghĩ ấy, việc lựa chọn khu vực Chợ Đồng Xuân làm hạt nhân cho các hoạt động sáng tạo đô thị năm 2026 mang ý nghĩa vượt ra ngoài một quyết định tổ chức sự kiện. Đây không chỉ là không gian kiến trúc hay điểm tham quan, mà trước hết là sự ứng khớp với khái niệm văn hóa Kẻ Chợ, nơi giao thương và ký ức đô thị vẫn đang vận hànhmỗi ngày. Nhà nghiên cứu, nghệ sĩ thị giác Trần Hậu Yên Thế cho biết: “Việc quay trở về với giá của cư dân, từ hoạt động buôn bán của tiểu thương và từ lịch sử tích tụ của Hà Nội. Ông Nguyễn Quốc Hoàng Anh, Giám đốc chiến lược Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026, đồng thời phụ trách mảng nghệ thuật liên ngành, nhấn mạnh: “Chúng tôi không áp đặt các dự án văn hóa lên không gian sống, mà tìm cách để nghệ sĩ làm việc cùng cư dân, cùng đời sống hiện hữu, tạo ra sự cộng sinh tự nhiên”. Theo đó, sáng tạo chỉ thực sự có ý nghĩa khi góp phần hình thành sinh kế mới và mở ra những trải nghiệm đô thị có chiều sâu, thay vì dừng lại ở những sự kiện, lễ hội ngắn hạn. Cách nhìn này cũng được bà Bùi Thị Thanh Hương, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc, chia sẻ từ kinh nghiệm nhiều năm theo dõi sự vận động của các không gian đô thị. Theo bà Hương, di sản không phải là lực cản, mà có thể trở thành lợi thế cạnh tranh nếu được khai thác đúng cách. Khi sáng tạo gắn với đời sống người dân và sự phát triển cộng đồng, nó không chỉ tạo ra sản phẩm trị của Kẻ Chợ thực chất là quay về bản chất của đô thị cổ Hà Nội, nơi mạng lưới giao thương và sáng tạo thủ công từng gắn bó chặt chẽ với tinh hoa các làng nghề truyền thống suốt hàng nghìn năm”. Theo nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế, khi hàng hóa ngoại lai lấn át phố nghề, việc đánh thức khái niệm Kẻ Chợ không đơn thuần là phục dựng không gian, mà là đưa công nghiệp sáng tạo trở về gần với đời sống thực. Bởi Kẻ Chợ vốn là nơi đời sống và sáng tạo thủ công gặp thị trường, nơi tinh hoa làng nghề từng tìmđược đầu ra tự nhiên của mình. Từ điểm tựa đó, sáng tạo không còn được nhìn như một lớp phủ đặt lên bề mặt không gian, mà trở thành một dòng chảy can thiệp trực tiếp vào đời sống đô thị. Các ý tưởng thiết kế, nghệ thuật và kiến trúc được khuyến khích xuất phát từ nhịp sinh hoạt Văn hóa Kẻ Chợ “chắp cánh” Nền kinh tế sáng tạo chỉ thực sự bền vững khi người làm nghề có thể sống được bằng nghề và coi sáng tạo như một sinh kế dài hạn, không phải hoạt động mang tính thời vụ. Bà Bùi Thị Thanh Hương MAI SƠN Giữamột đô thị đang thay da đổi thịt từng ngày, bản sắc Hà Nội không thể đứng ngoài guồng quay không ngừng nghỉ ấy. Việc lựa chọn khu vực chợ Đồng Xuân – Bắc Qua và Trung tâm công nghiệp văn hóa Đồng Xuân làmđiểm tựa cho các hoạt động sáng tạo đô thị mở ra một hướng tiếp cậnmới, đưa di sản trở lại vai trò môi sinh của sáng tạo, nơi ký ức, giao thương và sinh kế cùng tham gia kiến tạo diệnmạo Thủ đô nghìn tuổi. Việc kết nối các làngnghề với khônggianKẻChợ truyền thốngđangđượcHàNội đặt ưu tiên trongđịnhhướngnuôi dưỡng sáng tạo. NGAYNAY.VN 8 CÔNGNGHIỆPVĂNHÓA Sốđặcbiệt

văn hóa, mà còn nuôi dưỡng tài năng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội vàmở ra những con đường nghề nghiệp bền vững cho thế hệ trẻ. Điều đáng chú ý là cách tiếp cận trên không “viển vông hóa” di sản. Trái lại, nó đặt di sản vào thử thách của hiện tại. Di sản phải được tái tạo, đối thoại và đôi khi phải chấp nhận những thay đổi trong giới hạn tôn trọng. Chính trong quá trình ấy, những giá trị tưởng chừng đã cũmới có cơhội tái sinh trong một sức sống khác, như chợ truyền thống có thể trở thành nơi kết nối nghệ nhân; những phố hàng có thể tìm lại tinh thần phố nghề bằng những hình thức sáng tạo phù hợp với nhịp sống hiện tại. Định vị mình trong dòng chảy sáng tạo toàn cầu Với giới nghệ sĩ, mong muốn không chỉ dừng lại ở việc có thêm địa điểm trưng bày hay trình diễn. Điều họ tìm kiếm là một hệ sinh thái đủ rộng để thử nghiệmvà đủ chiều sâu để các sáng tạo có thể phát triển dài hạn. Trong hệ sinh thái ấy, không gian là điều kiện cần, còn điều kiện đủ nằm ở cơ chế kết nối và sự tham gia của cộng đồng, nhà quản lý, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo. Đây là những mắt xích quyết định sáng tạo có thể tồn tại bền vững hay không. Cách tiếp cận này phần nào được thể hiện qua các định hướng triển khai khu vực chợ Đồng Xuân – Bắc Qua và Trung tâm công nghiệp văn hóa Đồng Xuân. Thay vì xây dựng những mô hình khép kín, các dự án ưu tiên kết nối liên ngành, tạo điều kiện để giới sángtạocóthể lưutrú, làm việc và sản xuất ngay trong sáng tạo Thủ đô lòng đô thị. Việc chuẩn bị hạ tầng và thí điểm hoạt động được thành phố Hà Nội tính toán theo từng giai đoạn, cho phép các ý tưởng được kiểmnghiệmvà sàng lọc trước khi nhân rộng, thay vì áp đặt sớmnhữngmô hình hoàn chỉnh. Song song với đó, thành phố sẽ tiến hành khảo sát và công bố các không gian tiềm năng trên phạm vi toàn đô thị. Bước đi này giúp đưa sáng tạo ra khỏi khuôn khổ sự kiện, đặt vào một dạng quy hoạch mềm. Khi các không gian được nhận diện, cộng đồng sáng tạo có cơ sở để đề xuất ý tưởng, kết nối với địa phương và cùng tham gia tổ chức hoạt động. Vai trò của thành phố vì thế cũng dịch chuyển, từ cơ quan cấp phép sang vị thế đối tác trong quá trình kiến tạo. Ở tầng sâu hơn, chuỗi hoạt động như đánh thức không gian đô thị, các tọa đàm, workshop và trại sáng tác dành cho sinh viên dự kiến triển khai xuyên suốt năm 2026 cho thấy nỗ lực nuôi dưỡng lực lượng kế cận. Hà Nội nhìn nhận sáng tạo như một quá trình học hỏi liên tục, gắn với những vấn đề cụ thể của đô thị, từ môi trường, giao thông đến trật tự và an sinh xã hội. Khi sinh viên và nghệ sĩ trẻ tham gia giải quyết các điểm nghẽn của thành phố, sáng tạo không còn là câu chuyện ý tưởng thuần túy, mà gắn trực tiếp với trách nhiệm đối với không gian sống. Ở góc độ sinh kế, bà Bùi Thị Thanh Hương cho rằng: “Nền kinh tế sáng tạo chỉ thực sự bền vững khi người làm nghề có thể sống được bằng nghề và coi sáng tạo như một sinh kế dài hạn, không phải hoạt động mang tính thời vụ”. Khi sinh kế được bảo đảm, người làm sáng tạo mới có điều kiện đầu tư vào kỹ năng, công nghệ và tư duy mới. Từ đó hình thành một vòng tuần hoàn, từ ý tưởng đến sản phẩm, từ sản phẩm đến thị trường, rồi từ thị trường quay trở lại nuôi dưỡng sáng tạo. Ở chiều sâu hơn, nghệ thuật liên ngành được xác định là trụ cột để mở rộng biênđộ sáng tạo. ÔngNguyễn Quốc Hoàng Anh nhận định: “Việc kết nối kiến trúc, thiết kế, nghệ thuật thị giác, côngnghệ và trình diễn không nhằm tạo hiệu ứng hình thức, mà giúp Hà Nội định vị mình trong dòng chảy sáng tạo quốc tế bằng chính bản sắc và ký ức đô thị”. Theo ông Nguyễn Quốc Hoàng Anh, những gì được sáng tạo hôm nay sẽ trở thành di sản của ngày mai. Vì vậy, con người, đời sống thường nhật và lịch sử đô thị cần được xem là chất liệu trung tâm của quá trình sáng tạo.n Việcđánh thức khái niệm KẻChợkhôngđơn thuần làphụcdựngkhônggian, mà làđưa côngnghiệp sáng tạo trởvềgầnvới đời sống thực. Bởi KẻChợvốn lànơi đời sốngvà sáng tạo thủcônggặp thị trường, nơi tinhhoa làngnghề từng tìmđượcđầu ra tự nhiêncủamình. NGAYNAY.VN 9 CÔNGNGHIỆPVĂNHÓA Sốđặcbiệt

Đó là điều thú vị mà chương trình “Âm nhạc cuối tuần” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức định kỳ từ tháng 11/2025. Đây là các chương trình âm nhạc phục vụ cộng đồng với sân khấu ngoài trời, hứa hẹn trở thành điểmhẹnvănhóamới, thuhút đôngđảongười dânThủđôvà du khách quốc tế. Nghệ thuật bước ra đường phố 15giờchiều14/12,chương trình “Âm nhạc cuối tuần” bắt đầu du dương những bản nhạc jazz êmái ở Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội. Nhiều người dân đã ngồi sẵn ở các hàngghế xếpngay ngắn ngoài trời, không ít người lướt qua ngỡ ngàng dừng chân vì tiếng nhạc réo rắt vang lên. Phía lòng đường, xe cộ vẫn nườm nượp, chỉ có góc nhỏ Nhà Bát Giác như chững lại, không gian lắng đọng trong thứ âm nhạc khiến người ta phải, say đắm. Đây là buổi diễn tiếp nối thành công của chương trình “Âm nhạc cuối tuần” đã diễn ra vào chiều Chủ nhật ngày 30/11. Một buổi chiều muộn cuối tháng, những giai điệu đầu tiên của dự án vang lên, đánh dấu sự ra đời của một chuỗi chương trình nghệ thuật cộng đồng mới. NSƯT Quyền Văn Minh phiêu theo từnggiai điệunhạc Jazz, người dân Thủ đô được thả hồn cùngâmnhạc giữanhững cơn giómơnchớn se lạnhcủamùa đông. Những giai điệu về Thủ đô như: “Hà Nội niềm tin và hi vọng”, “Hà Nội 12 mùa hoa”, “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”, “Nhớ mùa thu Hà Nội”... vang lên tha thiết, đắm say qua phần biểu diễn của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ của BìnhMinh Jazz Club tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa LýThái Tổ. Chương trình mở màn là minh chứng cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng nghệ thuật, về những bước đi thiết thực mà Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang nỗ lực đưa nghệ thuật đến gần với thao Hà Nội lựa chọn Nhà Bát Giác làmđịa điểm tổ chức cho thấy tư duy khai thác giá trị “kép”, đó là vừa phát huy công năng của các khônggian công cộng, vừa biến di sản kiến trúc trở thành phông nền sống động chonghệ thuật. Đại diện SởVăn hóa vàThể thao Hà Nội cho biết: “Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội triển khai dự án âm nhạc tại Nhà Bát Giác với mục tiêumang đến cho người dân Thủ đô những chương trìnhnghệ thuật thiết thực cao nhất vào mỗi dịp cuối tuần. Chúng tôi hy vọng nơi đây sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, nơi âmnhạc vang lên giữa không gian lịch sử của hồ Gươm; để cộng đồng có thể thư giãn và kết nối với nghệ thuật một cách tự nhiên và trọn vẹn nhất”. Trước đó, một chương trình sân khấu công cộng cũng đã diễn ra thành công tốt đẹp, đó là chương trình “Thanh âm đất Việt” diễn ra tối ngày 7/12 tại VườnhoaVạn cộng đồng, đưa những sân khấu công cộng vào đời sống để người dân được thụ hưởng những chương trình đặc sắc. Trong nỗ lực xây dựng Hà Nội thànhThành phố Sáng tạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội không chỉ chú trọngphát triển các thiết chế văn hóa mà còn mong muốn đưa nghệ thuật đến thẳng với người dân. Chị Đặng Thu Huyền (phường Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Âm hưởng nhạc jazz phóng khoáng giữa lòng phố cổ khiến không gian đi bộ của người dân trở nên thú vị hơn, đẹp đẽ hơn. Cùng với những tên tuổi gạo cội trong làng nhạc, chương trình còn huy động lực lượng giảng viên, sinh viên từ các cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp. Mọi người có cơ hội được biểu diễn, còn người dân có cơ hội được tham gia những sân khấu âmnhạc chuyên nghiệp, hấp dẫn mà bấy lâu không dámmơ đến”. Đứng giữa sân khấu ngoài trời tưởng xô bồ nhưng vô cùng trật tự và sâu lắng, NSƯT Quyền Văn Minh hứa hẹn: “Chúng tôi sẽ thường xuyên biểu diễn, mang đến nhiều gương mặt về nhạc jazz. Từ lâu, nhạc jazz vốn chỉ được biểu diễn trong các club, nhà hát... nhưng hôm nay đã được đến gần hơn với công chúng”. Việc Sở Văn hóa và Thể PHƯƠNG ĐAN Không cần phải vào nhà hát, sân vận động, cũng không cần phải chen chân xếp hàng mua vé, người dân Thủ đô giờ đây có thể cùng nhau ngồi nghe âmnhạc len lỏi giữa phố, giữa dòng người, tiếng gió và tiếng nhạc hòa quyện vào nhau. Chương trìnhâmnhạc cuối tuầnđã trở thànhđiểmhẹn lý tưởng củangười dânThủđôkhi chiềuvề. Sân khấu công cộng - Bảnhòa tấumới trong NGAYNAY.VN 10 CÔNGNGHIỆPVĂNHÓA Sốđặcbiệt

Xuân, phườngBaĐình,HàNội. Đến dự chương trình có bà Lê Thị ÁnhMai, Phó Giámđốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng đông đảo các nghệ sỹ và các khán giả yêumến nghệ thuật truyền thống của Việt Nam như: NSND Hoàng Anh Tú - nghệ sĩ đàn bầu hàng đầu Việt Nam, người đảm trách nhiều tiết mục độc tấu và hòa tấu; NSND Thu Huyền, NSƯT Thành Nam, NSƯT Ngọc Anh, NSƯT Lê Minh, NSƯT Khánh Hòa, ca sĩ Lê Anh Dũng, ca sĩ Khánh Linh cùng các giọng hát giàu kinh nghiệm như Đinh Quang Đạt, Hồng Dung, Thái Phương, đoàn múa và dàn nhạc dân tộc Nhà hát Ca múanhạcThăng Long... Đây là chương trình được xây dựng công phu, có tính học thuật, trình diễn và lan tỏa di sản nhằm tôn vinh giá trị độc đáo của cây đàn bầu - biểu tượng của tâm hồn và bản sắc văn hóa Việt Nam suốt chiều dài lịch sử. Chương trình tái hiện hành trình của cây đàn bầu trongđời sốngdân tộc với cấu trúc xuyên suốt từ độc tấu - hòa tấu đến trình diễn dân ca và phối khí hiện đại. Không chỉ tôn vinh nhạc cụ truyền thống, “Thanh âm đất Việt” còn cho thấy tinh thần nhất quán của chuỗi hoạt động văn hóa năm 2025: đưa di sản đến gần cộng đồng, để mỗi người dân cảm nhận được vẻ đẹp của bản sắc Việt ngay giữa nhịp sống hiện đại. Sự kết hợp đa lớp giữa các nghệ sĩ gạo cội và thế hệ trẻ tạo nên giá trị truyền nối và phát triển, đúng như tinh thần bảo tồn và phát huy di sản. Cộng đồng xích lại gần nhau hơn Với chươngtrình“Âmnhạc cuối tuần”, những chiềumuộn ở hồ Gươm đang dần trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Không còn chỉ là nơi đi bộ, thư giãn hay chụp ảnh của khách du lịch, khu vực Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ giờ đã hóa thân thành một sân khấu mở, sân khấu công cộng độc đáo của Thủ đô, nơi âm nhạc vang lên giữa không gian lịch sử và cộng đồng được hòa mình vào nghệ thuật theo cách gần gũi, tự nhiên nhất. Tại đó, hàng trăm người dân đủ mọi lứa tuổi được quây quần trước sân khấu Nhà Bát Giác để đón nghe những giai điệu jazz của NSƯT Quyền Văn Minh hay những bản hòa tấu trẻ trung của sinh viên các trường nghệ thuật. Sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ cùng đứng trên sân khấu biểu diễn trong không gianmở phục vụ khán giả cho thấy tinh thần, trách nhiệm của những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, làm đẹp cho Thủ đô và giới thiệu hình ảnh năng động, sáng tạo của Hà Nội tới du khách trong và ngoài nước. Theo lộ trình, dự án sẽ không bó hẹp trong một thể loại mà mở rộng sang dân gian, thính phòng cổ điển và nhạc trẻ, đảm bảo tính đa dạng để phục vụ nhiều đối tượng khán giả. Trong thời gian tới, dự án “Âm nhạc cuối tuần” sẽ giới thiệu thêm nhiều loại hình nghệ thuật như dân gian, cổ điển, nhạc trẻ… để tạo nên không gian nghệ thuật đa dạng, phục vụ nhân dân và du khách. Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chia sẻ, dự án “Âm nhạc cuối tuần” ra đời không chỉ dừng lại ở các buổi biểu diễn. Dự án được kỳ vọng trở thành một dấu ấn văn hóa mới, góp phần quảng bá hình ảnh một Thủ đô Hà Nội văn hiến, mến khách và đầy sáng tạo. Khi âm nhạc cất lên từ những không gian lịch sử, đó là lúcvănhóa thựcsựthấmsâu vào đời sống, làm giàu thêm tâm hồn của người Hà Nội và để lại dưâmđẹpđẽ trong lòng du khách thập phương. Những sân khấu công cộng giữa lòng phố thị sẽ trở thành một điểm hẹn quen thuộc cho người dân Hà Nội mỗi dịp cuối tuần, ở đó, không chỉ có người cao tuổi tập dưỡng sinh, không chỉ có kháchdu lịch tảnbộ chụpảnh, mà cónhiều thếhệ khác nhau, ngồi bên nhau, cùng thư giãn, cảm nhận và kết nối với nghệ thuật một cách tự nhiên và trọn vẹn nhất.n nhịp sống Thủ đô Chúng tôi hy vọng nơi đây sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, nơi âm nhạc vang lên giữa không gian lịch sử của hồ Gươm; để cộng đồng có thể thư giãn và kết nối với nghệ thuật một cách tự nhiên và trọn vẹn nhất. Đại diện Sở VH-TT Hà Nội NGAYNAY.VN 11 CÔNGNGHIỆPVĂNHÓA Sốđặcbiệt

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==