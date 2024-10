Bốn thứ gây đau khổ trong đời

(Ngày Nay) - Con người, dù quyền quý sang giàu tột bực vẫn thường bị bốn thứ gây khổ nếu không biết tu tập theo Phật.

Phần lớn con người chúng ta, dù vô tình hay cố ý vẫn ưa thích chấp thủ, thích thú khi chấp thủ, vui thú khi chấp thủ. Nhưng không biết rõ hậu quả khổ đau triền miên do cố chấp vướng mắc gây ra.

Phần lớn chúng ta ưa thích kiêu mạn, thích thú khi kiêu căng ngạo mạn, tự cao tự đại, hoan hỷ khi tỏ ra kiêu mạn tự đại. Nhưng không nghĩ đến hệ quả khổ đau bất an do thói kiêu căng ngạo mạn gây ra.

Phần lớn chúng ta ưa thích buông lung, lăng xăng, tùy tiện theo nghiệp, vui thích khi được buông lung, lăng xăng, tùy tiện, hoan hỷ khi được tùy tiên buông lung, lăng xăng. Nhưng không quán sát và hiểu rõ hậu quả khổ đau bất an do thói buông lung tùy tiện lăng xăng mang lại.

Phần lớn chúng ta sống trong vô minh, tham dục, bị vô minh tham dục che mờ, bị vô minh trói buộc. Nô lệ cho vô minh tham dục. Nhưng không biết bản thân sống trong vô minh, bị nô lệ cho tham dục, bị chi phối bởi ham muốn bất thiện. Nhất là không quan sát sâu sắc những khổ đau triền miên bất tận do vô minh tham dục mang lại.

Chỉ có đức Phật dạy rõ nếp sống minh triết trí tuệ, thấy rõ nguồn gốc nguyên nhân khổ đau bất an do tính cố chấp, do sự kiêu mạn, do lối sống buông lung tùy tiện và do vô minh tham dục gây ra.

Thực tập nếp sống sáng suốt, từ bi tỉnh giác và tích cực, không nô lệ cho tính cố chấp, kiêu mạn, buông lung, đoạn trừ vô minh tham dục, phát triển đạo đức trí tuệ, thiết lập đời sống an vui hạnh phúc và tích cực.