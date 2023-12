Buông là cách ta đặt giới hạn và bảo vệ trái tim mình

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

(Ngày Nay) - Buông bỏ không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nó có thể là một hành động mạnh mẽ và tự do. Nó đòi hỏi sự quyết đoán, sự can đảm, và sự suy xét. Buông bỏ có thể giúp chúng ta tiến lên và tìm thấy sự tự do trong tâm hồn.