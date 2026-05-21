Đại lễ Phật đản phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

(Ngày Nay) - Ngày 21/5, tại bờ Nam sông Hương, phường Thuận Hóa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế đã tổ chức Lễ hạ thủy, sắp đặt 7 hoa sen trên sông Hương, kính mừng Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2570 (dương lịch 2026). Lễ thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương cầu quốc thái dân an, sẽ diễn ra vào tối 24/5, cũng là hoạt động mở màn cho Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Bảy đóa hoa sen tượng trưng cho ý nghĩa cung đón 7 bước sen thị hiện đản sanh của Đức Phật.

Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2570, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế tổ chức: Khai kinh tại Tổ đình Từ Đàm, Triển lãm văn hóa Phật giáo tại Trung tâm Liễu quán, dâng hoa và viếng nghĩa trang liệt sỹ; chương trình từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, thăm tặng quà hộ nghèo. Đại lễ chính diễn ra ngày 31/5 cùng với diễu hành xe hoa; Lễ hội hoa đăng tại Di tích Nghinh Lương Đình bên bờ Bắc sông Hương...

Đặc biệt, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế, phối hợp với Ban Tổ chức Festival Huế 2026 tổ chức Lễ hội ẩm thực chay, trong ngày 28 - 29/5 tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, phường Thuận Hóa. Lễ hội ẩm thực chay quy tụ 56 gian hàng, với 100 món ăn do các khách sạn, nhà hàng, chùa ở trong và ngoài thành phố Huế thực hiện. Dự kiến lễ hội phục vụ hơn 5.000 lượt khách. Với sự cầu kỳ trong cách chế biến, sự hài hòa giữa hương vị, màu sắc và dinh dưỡng, lễ hội sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm phong phú về ẩm thực chay Huế.

Theo Ban Tổ chức Festival Huế 2026, không chỉ đơn thuần là nhu cầu ăn uống, ẩm thực chay còn hàm chứa triết lý sống nhân văn, hướng thiện, đề cao sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Qua từng món ăn thanh đạm nhưng công phu, người thưởng thức có thể cảm nhận được nét đẹp truyền thống, sự an yên trong tâm hồn và thông điệp về một lối sống xanh, bền vững mà cộng đồng đang hướng tới.

Từ nguồn xã hội hóa, Ban Tổ chức sẽ dành toàn bộ kinh phí để thực hiện các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế đến các hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học và đối tượng yếu thế trên địa bàn. Việc này cũng góp phần tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà Lễ hội ẩm thực chay hướng tới.