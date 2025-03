Hạnh phúc khi chánh niệm và thiện pháp làm lẽ sống

(Ngày Nay) - Kiếp người ngắn ngủi lắm, bạn đừng muốn bản thân mình phải giống ai cả. Bạn hãy sống cho chính mình bằng những niềm vui mỗi ngày trong thiện pháp.

Nên nhớ rằng khi làm việc thiện đừng mong cầu bất cứ điều gì đến với mình, chỉ làm với niềm vui chân thật từ bên trong tâm bạn (bên ngoài chỉ là đối tượng, bên trong cũng chỉ là đối tượng như nhau, chỉ có sự cảm nhận của tâm trong thiện pháp).

Bạn có thể đi phóng sanh bằng tâm từ của bạn, để cùng vui và hạnh phúc với những con chim, con cá đang tung tăng trên bầu trời dưới nước (tuỳ khả năng, tuỳ nhân duyên).

Bạn có thể đi đặt bát cúng dường đến chư Tăng, bạn có thể chia sẻ đến những người ăn xin ngoài đường phố mỗi khi có dịp, hoặc có thể thường xuyên như một lẽ sống của chính bạn.

Bạn có thể hành thiền để cảm nhận sự bình an tĩnh lặng trong hơi thở. Bạn có thể đọc kinh, nghe pháp và bạn có thể làm bất cứ công việc gì trong cuộc sống bằng tâm phục vụ mà không phải là một nhiệm vụ.

Bạn hãy tận hưởng tất cả những thời gian một ngày trôi qua trong sự an vui của chính mình, mà không phải là từ người khác đem đến.

Luôn cầu nguyện cho mình được:

Sống lâu là sống làm sao mà có lợi ích, có ý nghĩa.

Sức mạnh là mình đi đứng có đủ sức khỏe để làm lợi lạc các điều lành cho mình và cho người.

Sắc đẹp không phải là mặt mũi ngó coi được, mà sắc đẹp ở đây là người ta nhìn mình người ta được an lạc, được gọi là người có giới hạnh có lòng từ ái.

An vui không phải là mình nhăn răng ra cười, mà an vui ở đây là đem sự bình an đến cho mình và cho người khác mỗi ngày.

Namo Buddhaya

Namo Dhammaya

Namo Sanghaya.