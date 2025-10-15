Phước lành khi được sống trong môi trường thiện lành

(Ngày Nay) - Sống trong một môi trường tốt, được làm các việc lành là phước lành lớn nhất.

Giữa nhịp sống hiện đại với bao căng thẳng, bon chen và áp lực, con người dễ đánh mất chính mình, dễ nổi nóng, dễ tổn thương, để rồi nhiều khi rơi vào mệt mỏi, bế tắc. Có những lúc ta thấy như bị cuốn đi bởi vòng xoáy công việc và các mối quan hệ, không còn nghe được tiếng nói bình yên trong lòng. Chính vì thế, những ngày sống chậm lại, buông bỏ mọi toan tính, trở về tu viện giữa thiên nhiên tĩnh lặng là một cơ duyên quý báu, một món quà của cuộc sống.

Ở nơi ấy, ta hòa mình trong không gian an nhiên, trong tình thương của Ban tổ chức và năng lượng tích cực từ đại chúng, mọi thứ đều giản dị nhưng đủ đầy: một bữa cơm thanh đạm, một nụ cười hiền, một ánh mắt cảm thông, một hơi thở sâu giữa buổi sớm. Mỗi bước chân thiền hành, mỗi thời kinh, mỗi phút tĩnh tọa như một liều thuốc chữa lành cho tâm hồn. Ta học cách thở chậm, học cách lắng nghe, học cách mỉm cười với chính mình. Chỉ khi tâm được an tịnh, ta mới có thể nhận ra hạnh phúc đang hiện hữu trong từng phút giây.

Những giây phút ấy tuy giản đơn, nhưng là một phước duyên to lớn. Bởi không phải ai cũng có cơ hội được gặp Tam Bảo, được nương tựa nơi cửa thiền, được sống giữa một môi trường thiện lành. Ngoài kia, còn biết bao người vẫn đang lạc lối giữa dòng đời, không có một niềm tin tâm linh, không biết bấu víu vào đâu để vượt qua khổ đau. Họ bị cuốn vào những môi trường xấu ác, tiếp xúc với những điều bất thiện, để rồi đánh mất mình, gây đau khổ cho bản thân và cho người khác.

Chúng ta thật may mắn khi được sinh ra làm người, có duyên lành gặp được giáo pháp, có cơ hội sống trong một đất nước hòa bình, được tu học, được gặp thầy lành bạn tốt. Chúng ta có giới luật và lời Phật dạy để nương tựa, để tránh khỏi những hành vi xấu ác, để biết sống đúng và sống thiện. Những điều đó chính là phước lành cao cả trong kiếp người này.

Tuy nhiên, ngay cả khi đang sống trong môi trường tốt, ta vẫn phải đối diện với vô vàn thử thách, phiền não và khổ đau. Chính vì vậy, điều quan trọng là phải luôn tinh tấn, phải biết quay về nương tựa Tam Bảo, phải giữ tâm trong sạch, phải nỗ lực từng ngày để vượt qua những chướng ngại của đời sống. Con đường giải thoát không ở đâu xa, nó bắt đầu từ chính sự tỉnh thức và nỗ lực của mỗi người trong từng hành động nhỏ.

Nhìn ra thế gian, ta thấy còn biết bao người bất hạnh, chịu cảnh cơ cực, không có nơi nương tựa. Nhìn lại chính mình, ta sẽ thấy ta còn quá nhiều may mắn - được học, được sống, được tu, được làm người có chánh niệm. Thay vì than trách, hãy khởi lòng biết ơn. Thay vì ganh đua, hãy nuôi dưỡng lòng từ bi. Thay vì đổ lỗi, hãy soi lại chính mình để biết đâu là nhân lành, đâu là duyên tốt cần gieo.

Nguyện cho tất cả chúng ta luôn được an vui trong giáo pháp, luôn giữ tâm kham nhẫn và mở rộng tình thương đến mọi người. Hãy cùng nhau kết duyên lành, gieo nhân thiện, không kết oán thù hay hận trái lẫn nhau. Hãy giữ tâm sáng và sống trọn vẹn trong từng phút giây của hiện tại. Vì chỉ khi biết trân quý những phước lành đang có, ta mới thật sự sống bình an và hạnh phúc giữa cuộc đời này.