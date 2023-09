Thay đổi cuộc đời bắt đầu từ những lời nói

(Ngày Nay) - Người xưa có câu: “Miệng có thể nói những lời đẹp đẽ, cũng có thể thốt ra những lời sát thương. Những điều chúng ta nói phản ảnh rõ nhất về cuộc sống của ta.” Không có chuyện khẩu xà tâm Phật, bởi đó chỉ là lời biện minh của những kẻ ích kỷ, thiếu hiểu biết.

Thực tế cho thấy, những người thường xuyên nói lời tích cực đều có cuộc sống rất viên mãn và hạnh phúc. Ngay cả khi gặp khó khăn, họ cũng có thể dễ dàng vượt qua. Còn những người thường xuyên thở dài thì dường như làm chuyện gì cũng không thuận lợi.

Đó là bởi vì lời nói của chúng ta có thể ảnh hưởng đến cuộc sống. Lời nói tích cực sẽ dẫn chúng ta đến một cuộc sống tươi sáng, trong khi những lời tiêu cực lại có thể gây ra sự bất hạnh.

Trong tác phẩm của Lỗ Tấn, có một nhân vật bi kịch nổi tiếng là Tường Lâm. Người phụ nữ này có một cuộc sống khốn khổ và cô luôn bất bình với cuộc sống của mình.

Chính vì thế, gặp ai cô cũng than mình bất hạnh, oán trách cuộc đời bất công. Lúc đầu mọi người cũng thông cảm với cô ấy. Theo thời gian, mọi người xung quanh cảm thấy cô đang làm quá mọi chuyện lên và bắt đầu sinh ra ác cảm với cô.

Trong cuộc sống, có rất nhiều người giống như Tường Lâm vậy, luôn than phiền rằng cuộc sống của mình thật khó khăn, số phận thiếu công bằng. Những người như vậy dù đi đến đâu cũng sẽ khó nhận được sự chào đón.

Than vãn vốn chẳng thể khiến con người ta hạnh phúc, may mắn, vui vẻ hay khỏe mạnh hơn. Mà than vãn kéo dài còn khiến người đó càng thêm tiêu cực, còn người lắng nghe thì cảm thấy mệt mỏi chẳng kém.

Những lời than thở giống như một liều thuốc độc, mà nếu chẳng tự thân mình động viên mình thì bạn sẽ chẳng thể nào sống tốt đẹp hơn được.

Thay vì tốn thời gian để than phiền, tại sao không nghĩ cách để thoát khỏi rắc rối của mình?

Ngôn ngữ có thể thay đổi số mệnh con người. Những gì chúng ta nói ra khỏi miệng rất có thể sẽ trở thành lời tiên tri về số phận của chúng ta.

Cho dù là cuộc sống hiện tại có như ý hay không, quan trọng nhất là tâm thái của chúng ta có tích cực hay không.

Đời người nên bớt tiếng thở dài, bớt phàn nàn, có thái độ lạc quan, tâm thái tích cực và cho đi nhiều hơn, chắc chắn cuộc sống sẽ càng ngày càng thuận lợi hơn.

Tất nhiên, sống ở đời làm sao tránh được những chuyện không được như ý muốn của mình. Nhưng bạn bắt buộc phải chấp nhận và làm quen với một cuộc sống không hoàn hảo như vậy.

Bởi nếu như ngày nào bạn cũng vui vẻ, cũng phấn khởi thì chắc chắn cuộc sống một màu như vậy sẽ nhàm chán biết bao nhiêu. Hãy coi những chuyện không vui, không như mong muốn là một thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống.

Có ngọt ngào thì phải có thêm cay, đắng, chua, mặn. Cuộc sống chính là một bức tranh nhiều màu sắc, có màu bạn thích và cũng có màu bạn không thích.

Vì vậy, hãy cố gắng dung hòa tất cả. Đừng chuyện bé xé ra to, đừng chỉ mãi than thở về cuộc sống, hãy gói ghém những chuyện to trở thành chuyện bé, biến chuyện bé thành không có gì.

Cuộc sống vốn rất đơn giản, nhưng là với những ai biết cách sống.