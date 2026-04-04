Ford Việt Nam nâng cấp toàn diện trải nghiệm khách hàng xe điện, đưa Mustang Mach-E đến gần hơn với khách hàng Việt Nam

“Chúng tôi tin rằng tương lai của xe điện không chỉ nằm ở công nghệ, mà nằm ở khả năng mang công nghệ đó đến gần hơn với cuộc sống hàng ngày của khách hàng. Với Mustang Mach-E, Ford không chỉ mang đến một chiếc xe điện tuyệt vời, mà còn xây dựng một hệ sinh thái trải nghiệm hoàn chỉnh, giúp khách hàng an tâm trong mọi hành trình,” Ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam chia sẻ.

Hệ Sinh Thái Dịch Vụ Toàn Diện Với Các Đặc Quyền Vượt Trội, Đưa Mach-E Đến Gần Hơn Với Khách Hàng

Ford phát triển hệ sinh thái xe điện dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng, trong đó các giải pháp sạc và dịch vụ hỗ trợ đóng vai trò nền tảng. Cách tiếp cận này được triển khai đồng thời trên nhiều phương diện, nhằm đảm bảo trải nghiệm sở hữu nhất quán và liền mạch.

Mustang Mach-E được hỗ trợ đa dạng hình thức sạc, bao gồm sạc tại nhà với bộ sạc treo tường, sạc linh hoạt từ nguồn điện dân dụng thông qua bộ sạc di động, và sạc nhanh tại hệ thống đại lý Ford. Đồng thời, khách hàng cũng có thể tiếp cận mạng lưới hơn 350 trạm sạc công cộng từ các đối tác thứ ba, mở rộng phạm vi di chuyển trên toàn quốc.

Trên nền tảng đó, Ford tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái bằng việc triển khai hàng loạt các sáng kiến dịch vụ dành cho chủ sở hữu Mach-E. Từ tháng 4/2026, khách hàng được hỗ trợ gói miễn phí sạc pin trong vòng 05 năm, góp phần tối ưu chi phí vận hành trong giai đoạn đầu sử dụng xe điện.

Đặc biệt, dịch vụ sạc khẩn cấp di động nhanh chóng, tiện lợi và gia tăng sự an tâm cho khách hàng được triển khai 24/7 trong suốt 03 năm bảo hành. Đây là giải pháp hỗ trợ trực tiếp tại chỗ trong trường hợp xe hết pin giữa đường hoặc cần sửa chữa các lỗi đơn giản thường gặp, mang lại trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng mọi lúc mọi nơi. Hiện dịch vụ đã được triển khai tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, hoạt động 24/7, với khả năng bổ sung khoảng 20% dung lượng pin trong vòng 40 phút. Số hotline hỗ trợ của dịch vụ này là: 1800-6234.

Bên cạnh đó, dịch vụ nhận và giao xe tận nơi được cung cấp miễn phí từ hệ thống đại lý Ford toàn quốc cho các chủ sở hữu Mach E để hỗ trợ nhu cầu sạc pin khi cần thiết. Ford là hãng xe đầu tiên áp dụng dịch vụ này tại Việt Nam, góp phần tăng tính thuận tiện trong quá trình sử dụng xe điện của khách hàng. Đội ngũ chuyên gia Ford cũng đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời sản phẩm, hỗ trợ các nhu cầu liên quan đến vận hành và sử dụng xe điện.

Ford đồng thời triển khai hợp tác với VETC nhằm kết nối mạng lưới trạm sạc trên toàn quốc, góp phần đơn giản hóa trải nghiệm sử dụng. Khách hàng có thể tiếp cận các trạm sạc từ các đối tác cung cấp hạ tầng chất lượng, đồng thời thực hiện thanh toán tự động và đối soát tài chính, giúp giảm thiểu các thao tác trong quá trình sử dụng.

Mustang Mach-E – Tái Hiện Di Sản Hiệu Năng Thể Thao Của Mustang Trong Kỷ Nguyên Điện Hoá

Mustang Mach-E được phát triển nhằm đáp ứng các nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, từ hiệu năng vận hành, an toàn đến tính linh hoạt trong sử dụng hàng ngày.

Về hiệu năng, xe mang đến trải nghiệm vận hành cân bằng giữa cảm xúc lái và tính thực tiễn. Khả năng tăng tốc tức thời, kiểm soát chính xác và độ ổn định cao giúp người lái duy trì sự chủ động trong nhiều điều kiện, từ di chuyển trong đô thị đến các hành trình dài.

Về an toàn, Mustang Mach-E được trang bị hệ thống phanh hiệu suất cao cùng các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến trong gói Ford Co-Pilot360 (ADAS), góp phần hỗ trợ người lái và tăng cường khả năng kiểm soát trong quá trình vận hành.

Về tính linh hoạt, Mustang Mach-E được thiết kế theo cấu trúc SUV với không gian nội thất rộng rãi và khoang chứa đồ trước và sau, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng, từ di chuyển hàng ngày đến các hoạt động gia đình.

Việc kết hợp các giải pháp sạc, dịch vụ hỗ trợ và hạ tầng kết nối tạo thành một hệ sinh thái đồng bộ, giúp trải nghiệm sử dụng xe điện của Ford ngày càng thuận tiện và dễ dàng. Cùng với việc hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, Ford Việt Nam điều chỉnh mức giá khuyến nghị của Mustang Mach-E. Chiến lược tổng thể nhằm nâng cao trải nghiệm sở hữu này là sự khẳng định cam kết của Ford luôn đặt khách hàng làm trọng tâm.

Mức giá khuyến nghị của Mustang Mach-E sau điều chỉnh là 1.699.000.000 VNĐ