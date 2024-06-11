Ngày Nay số 466-476

Mỗi dịp Tết đến, trong không khí rộn ràng của đất trời chuyển mình sang năm mới, cùng niềm vui sum họp, ta càng thấm thía hơn nỗi vất vả của những người nghèo, những mảnh đời bất hạnh còn thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Nhớ về câu chuyện Bác Hồ đến thăm người nghèo trong đêm Giao thừa năm 1962, lòng ta không khỏi xúc động trước sự quan tâm giản dị mà sâu sắc của Bác. Câu chuyện như một bài ca đẹp đi cùng năm tháng, là minh chứng về một vị lãnh tụ kính yêu của dân, luôn gần dân và đồng cảm với cuộc sống của dân. Mỗi khi nhắc về Hồ Chủ Tịch trong dịp Tết, nhiều người lại bồi hồi nhắc đến câu chuyện “Đêm giao thừa năm 1962, Bác Chĩnh, phố Lý Thái Tổ gần ngay bờ hồ Hoàn Kiếm. Nhà chị Tín ở sâu trong một ngõ hẻm chật hẹp, nhà cửa tuềnh toàng, đơn sơ, đêm 30 Tết mà trong nhà chưa có gì gọi là không khí Tết, bàn thờ vẫn lạnh tanh, không có hương khói, bánh trái gì. Sắp tới giao thừa mà chị Tín vẫn phải tranh thủ đi gánh nước thuê, bổ củi để lấy tiền đong gạo nuôi 5 đứa con nhỏ. Hồ đến thăm gia đình nghèo nhất ở Hà Nội”. Năm ấy, tối 30 Tết năm Nhâm Dần - 1962, trời mưa phùn rét buốt. Sau khi cùng lãnh đạo thành phố đi thăm một số gia đình, Bác Hồ nói với đồng chí Chủ tịch thành phố Hà Nội để Bác tự đi thăm một số gia đình nữa. Rồi Bác đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Tín, người phụ nữ góa chồng nghèo nhất Hà Nội ở ngõ Hàng Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho Nhân dân ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Bác cũng từng khẳng định: Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. Vì vậy, ngay sau khi nước nhà độc lập, Người yêu cầu 4 điều cần làm ngay: Làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân có học hành. Đặc biệt vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Bác lại nghĩ đến dân, lo sao cho nhân dân ai cũng có một mùa Xuân ấm no, hạnh phúc. Bác Hồ đến thăm người Th.S LÊ THỊ KỸ Chủ tịch Hồ Chí Minh với các em thiếu nhi Làng Sen ngày 16/6/1957. Ảnh: Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh với các em thiếu nhi tại Phủ Chủ tịch. Ảnh tư liệu. Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và chúc Tết gia đình ông Trần Công Tốt - công nhân Nhà máy Đèn Hà Nội - vào đêm Giao thừa Tết Canh Tý (27/1/1960). Ảnh tư liệu. NGAYNAY.VN 4 Xuân Bính Ngọ 2026 XUÂN TIẾN LÊN

Khi Bác bước vào nhà, chị Tín sửng sốt nhìn Bác, chiếc đòn gánh rời khỏi vai, đôi thùng sắt bỗng rơi xuống đất. Mấy cháu nhỏ kêu lên: “Bác Hồ, Bác Hồ” rồi chạy lại quanh Bác. Lúc này chị Tín mới như chợt tỉnh, chị chạy tới ôm chầm lấy Bác mà khóc. Chị nói: “Những người như cháu không ngờ được Bác đến thăm”. Bác nói: Bác không tới thăm những người như mẹ con thím thì còn thăm ai? Bác hỏi về công việc, về tình hình gia đình. Bác tỏ ý hài lòng khi biết dù hoàn cảnh khó khăn, bữa cơm bữa cháo nhưng chị Tín vẫn cố gắng cho các con đi học. Đồng chí thư ký lấy quà của Bác đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn thờ thắp hương. Căn nhà nhỏ đơn côi của mẹ con chị Tín bỗng ấm áp lên vì có không khí Tết. Bác lấy kẹo chia cho các con chị Tín và căn dặn nghèo đêm Giao thừa phải cố gắng giúp đỡ mẹ và chăm chỉ học hành… Sắp đến Giao thừa, Bác phải trở về, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đã quây quần đông đủ để chúc tết Bác. Bác lặng im ngồi trên ghế, một lát sau Bác nói: Tôi vừa đi thăm một gia đình nghèo nhất ở Hà Nội. Cô Tín chủ nhà giờ này còn phải đi gánh nước thuê lấy tiền, để ngày mai mua gạo cho con. Chúng ta không biết những chuyện như vậy ở ngay Thủ đô của đất nước mình. Tôi biết, không chỉ một nhà như cô Tín đâu mà còn nhiều người nghèo khác nữa. Một Đảng cầm quyền mà để người dân nghèo hết chỗ để nghèo là lỗi của Đảng với nhân dân… Cũng Tết năm Nhâm Dần 1962, ngoài câu chuyện chúc Tết gia đình nghèo, Bác Hồ kính yêu của chúng ta còn gửi tới đồng bào, chiến sĩ Lời chúc Tết chan chứa tình cảm yêu thương, khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất hai miền Nam - Bắc. “Chúng ta luôn luôn chủ trương rằng thống nhất nước Việt Nam là sự nghiệp thiêng liêng của toàn dân Việt Nam. Đại diện của hai miền có thể gặp nhau, cùng nhau bàn bạc, tìm con đường tốt nhất để hòa bình thống nhất Tổ quốc trên cơ sở độc lập, dân chủ như Hiệp nghị Geneve quy định” - Thư chúc Tết năm 1962 của Bác viết. Lời thư khen ngợi toàn thể đồng bào ở miền Bắc đã hăng hái thi đua xây dựng miền Bắc XHCN, Bác mong đồng bào ta, công nhân, nông dân, trí thức, bộ đội, cán bộ… nâng cao tinh thần làm chủ nước nhà, ra sức thi đua, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, hoàn thành tốt kế hoạch nhà nước năm 1962; luôn nâng cao cảnh giác, giữ gìn trật tự an ninh, đoàn kết phấn đấu đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững mạnh cho công cuộc đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà… Hơn 60 nămnhìn lại, chúng ta không khỏi xúc động khi nhớ về Bác. Với cương vị là Chủ tịch nước, biết bao công việc bộn bề nhưng Người vẫn dành thời gian để đến thăm những gia đình nghèo khổ trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất của năm mới. Sự quan tâm ân cần, chia sẻ và động viên cả về vật chất và tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người nghèo giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Tư tưởng, đạo đức và tấm gương của Người luôn khắc ghi sâu đậm và lung linh tỏa sáng trong tâm hồn mỗi người Việt Nam. Câu chuyện là bài học, nhắc nhở mỗi cán bộ, mỗi người trong chúng ta cần quan tâm, sát cánh cùng nhân dân hơn nữa, để không ai bị bỏ lại phía sau, để Tết thực sự là mùa Xuân của tất cả mọi người trong công cuộc xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. n Chủ tịch Hồ Chí Minh dự liên hoan tại Câu Lạc bộ thiếu nhi đêm giao thừa Nhâm Dần tháng 2/1962. Ảnh tư liệu. Nông dân xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương báo cáo kết quả sản xuất với Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 31/5/1957). Ảnh tư liệu. Bác Hồ thăm và chúc Tết gia đình cụ Nguyễn Thị Khánh, phố Lò Đúc, Hà Nội, ngày 30/1/1957 (30 Tết Đinh Dậu). Ảnh tư liệu. Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm cán bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 1962. Ảnh tư liệu. NGAYNAY.VN 5 XUÂN TIẾN LÊN Xuân Bính Ngọ 2026

Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới". Chúng ta bước vào giai đoạn phát triển mới với hành trang là truyền thống vẻ vang của dân tộc, là thành quả của 96 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, là 40 năm đổi mới với những bài học quý giá, là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và thế trận lòng dân. Chúng ta có đủ cơ sở để tin tưởng: Khi thống nhất cao về tư tưởng; quyết liệt trong hành động; nghiêm minh trong kỷ luật; Nhân dân thật sự là trung tâm, nhất định chúng ta sẽ biến khát vọng thành hiện thực; đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chúng ta hãy chung sức đồng lòng, giữ vững niềm tin, nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, khơi dậy khát vọng; làm cho mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày sau Đại hội đều có kết quả cụ thể, có chuyển biến thực chất; để Nhân dân thấy, Nhân dân tin, Nhân dân ủng hộ, Nhân dân đồng hành và Nhân dân thụ hưởng. Trích “Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng” Mùa Xuân Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển. Đại hội XIV của Đảng ta diễn ra khi "đồng hồ lịch sử" đang điểm những khung giờ quyết định trước mốc 2030 - thời khắc Đảng ta tròn 100 năm ra đời, chiến đấu, trưởng thành và phát triển. Chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với chúng ta như hôm nay; nhưng cũng chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức, nhiều đòi hỏi gay gắt, nhiều sức ép cạnh tranh như lúc này. Kế thừa truyền thống vẻ vang dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng; với sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; với ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc; với tầm nhìn chiến lược và các quyết sách đột phá đã được xác định trong các văn kiện trình Đại hội XIV; chúng ta nhất định sẽ tạo ra bước chuyển mạnh mẽ, thực chất, đưa đất nước phát triển bứt phá, thực hiện trọn vẹn di nguyện thiêng liêng của Bác Hồ: "Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: NGAYNAY.VN 6 Xuân Bính Ngọ 2026 XUÂN TIẾN LÊN

của kỷ nguyên mới Tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ Đại hội XIV là: Tự chủ chiến lược, nắm chắc thời cơ, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi thách thức, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển; biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả. Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách và các phương hướng lớn, các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược để xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới. Trong đó xác định: Phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập là trọng yếu, thường xuyên. Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực trung tâm của phát triển. Đại hội nhấn mạnh yêu cầu: Trên cơ sở kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc; phải bám sát thực tiễn, không ngừng đổi mới, cải cách để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Tinh thần “kiên định” chính là bản lĩnh chính trị, là sự tiếp nối mạch nguồn lịch sử và những bài học từ công cuộc đổi mới, là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định con đường tự lực, tự chủ, tự cường, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, đặt ấm no và hạnh phúc của Nhân dân ở vị trí trung tâm. Tinh thần “đổi mới” là yêu cầu mang tính thời đại. Không đổi mới, cải cách thì không thể bứt phá, không thể cạnh tranh, không thể phát triển. Phải tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng, đổi mới biện pháp tổ chức thực hiện, để đường lối đúng trở thành kết quả cụ thể trong cuộc sống. Trích “Diễn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp báo quốc tế diễn ra chiều 23/1/2026, thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. NGAYNAY.VN 7 XUÂN TIẾN LÊN Xuân Bính Ngọ 2026

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa kết thúc rất thành công là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước. Đại hội là sự tập trung cao độ ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kết tinh trí tuệ và khát vọng vươn lên của dân tộc. Phương châm của Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” không chỉ là khẩu hiệu, mà thực sự là lời hiệu triệu, là mệnh lệnh của trách nhiệm trước lịch sử, khẳng định niềm tin tất thắng vào con đường Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Với quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học và tiếp thu rộng rãi ý kiến đóng góp trong toàn Đảng, toàn dân, văn kiện Đại hội XIV được thông qua thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị cao nhất. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội XIV ban hành Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết - một bước đột phá nhằm bảo đảm Nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Từ chủ trương đến kế hoạch và tổ chức thực hiện đều được xác định rõ ràng ai làm, làm khi nào, cần nguồn lực gì và mục tiêu cuối cùng ra sao. Nhờ vậy, Nghị quyết Đại hội XIV thực sự trở thành một cẩm nang hành động của Đảng và cả hệ thống chính trị, là “ngọn đuốc soi đường” trên con đường phát triển mới. Nghị quyết Đại hội XIV đề ra mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn đến 2045 hết sức rõ ràng, táo bạo nhưng khả thi: giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển đất nước nhanh và bền vững; nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tăng cường tự chủ, tự cường để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Quan trọng hơn, Văn kiện Đại hội XIV đã cụ thể hóa ngay tinh thần hành động quyết liệt. Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả” đối với mọi nhiệm vụ. Mỗi quyết sách lớn của Đại hội đều được xây dựng thành kế hoạch triển khai thực tế, xác định rõ mục tiêu, giải pháp và tiêu chí đánh giá. Tư tưởng “Dân là gốc” được quán triệt xuyên suốt: Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc phát triển, mọi chính sách đều hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đồng thời đề cao việc tôn trọng, lắng nghe và phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân. Nhờ thế, Nghị quyết Đại hội XIV không dừng ở tầm nhìn và định hướng, mà đã mang trong mình hơi thở của cuộc sống, khơi dậy khát vọng phát triển và động lực hành động mạnh mẽ, sẵn sàng đi vào thực tiễn ngay sau Đại hội. Từ nghị quyết đến hành động Nghị quyết đã có, Chương trình đã rõ, vấn đề còn lại là hành động. Đại hội yêu cầu tất cả các cấp ủy đảng khẩn trương quán triệt, học tập, cụ thể hóa Nghị quyết thành những chương trình, kế hoạch phù hợp với địa phương, đơn vị mình, nhanh chóng đưa Nghị quyết và Chương trình hành động vào cuộc sống. Tinh thần chung là phải chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, từ nhận thức thành hành động. Văn kiện Đại hội đã chỉ rõ, cần kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng “nói nhiều làm ít”, “nói hay, làm dở”, “nói không đi đôi với làm”, chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức. Mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc biến quyết sách thành hiện thực. Từ nay, “nói đi đôi với làm” phải trở thành nguyên tắc hành động; mọi chủ trương, nhiệm vụ đề ra đều phải xác định rõ mục tiêu, giải pháp, gắn trách nhiệm với kết quả, gắn đột phá với bền vững và kỷ luật thực thi phải gắn với sự hài lòng của Nhân dân. Chuyển sang giai đoạn mới, mỗi chủ trương đúng đắn khi ban hành phải được thực hiện với quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần trong thực tiễn; quyết tâm chính trị phải ở mức cao nhất, nỗ lực ở mức lớn nhất, hành động phải quyết liệt nhất - đó là mệnh lệnh xuất phát từ ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc. Từ Trung ương đến địa phương, từ các cơ quan Đảng, Nhà nước đến Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tất cả phải đồng loạt vào cuộc với khí thế mới; trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phải gương mẫu, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung, đặt kết quả phục vụ Nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả công việc. Giai đoạn 5 - 10 năm tới Khoảng thời gian 5 - 10 năm tới chính là giai đoạn bản lề có ý nghĩa quyết định đối với hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Trong khoảng thời gian không dài này, chúng ta vừa phải hoàn thành các mục tiêu của chặng đường 5 năm 2026 - 2030, vừa tạo nền tảng vững chắc để vươn tới các mốc phát triển cao hơn vào năm 2045. Mục tiêu đến năm 2030 là đưa nước ta trở thành quốc gia có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Điều đó đòi hỏi nền kinh tế liên tục trong nhiều năm phải tăng trưởng bình quân 10%/năm hoặc cao hơn - một tốc độ đột phá chưa từng có, nhưng là mục tiêu hoàn toàn có cơ sở khi chúng ta biết phát huy tối đa các nguồn lực. Đến năm 2045, chúng ta phải thực hiện cho bằng được mục tiêu xây dựng nước Việt Nam phát triển, thu nhập cao, ngang tầm thế giới. Chính vì thời gian ngắn, nhiệm vụ nặng nề và mang tính quyết định như vậy, Đại hội XIV đã đề ra những chủ trương, giải pháp có tính cách mạng và đột phá nhằm tranh thủ từng cơ hội, vượt qua mọi thách thức. Trong 5 năm tới, chúng ta phải tăng tốc toàn diện trên tất cả các lĩnh vực then chốt: kinh tế phải bứt phá để đạt mức tăng trưởng cao liên tục; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải được thúc đẩy mạnh mẽ để làm động lực cho phát triển; cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phải tiến hành quyết TÔ LÂM - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam TIẾN LÊN! TOÀN THẮNG NGAYNAY.VN 8 Xuân Bính Ngọ 2026 XUÂN TIẾN LÊN

liệt, thông thoáng để giải phóng mọi nguồn lực xã hội. Đồng thời, các vấn đề xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa cần được quan tâm đầu tư ngang tầm với tăng trưởng kinh tế, bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đặt ra yêu cầu rất cao, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ - những người “thật sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”. Nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng là giai đoạn cực kỳ quan trọng để toàn Đảng, toàn dân lập thành tích cao nhất chào mừng 100 năm Ngày thành lập Đảng (2030). Từ bây giờ, tư duy “5 năm với tầm nhìn 20 năm” phải được quán triệt trong chỉ đạo điều hành. Nghĩa là thực hiện thắng lợi mục tiêu 5 năm trước mắt cũng đồng thời là đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu nhiều năm tiếp theo. Những quyết sách đúng đắn và đột phá hôm nay không chỉ đem lại kết quả tức thì cho giai đoạn 2026 - 2030, mà còn tạo đà cho bước phát triển nhảy vọt trong những thập niên tới. Nếu chúng ta tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức của 5 - 10 năm bản lề này, chắc chắn đất nước sẽ cất cánh mạnh mẽ, hiện thực hóa được hoài bão trở thành một Việt Nam hùng cường vào giữa thế kỷ 21. Ngược lại, nếu để lỡ thời cơ hoặc chậm trễ, sai sót trong giai đoạn bản lề, cái giá phải trả sẽ rất đắt - có thể đánh mất cơ hội của cả dân tộc, tụt hậu xa hơn trong một thế giới biến động nhanh chóng. Nhận thức rõ điều đó, toàn Đảng và toàn dân ta càng quyết tâm hành động thần tốc, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ, không để “một ngày lãng phí, một tuần chậm trễ”. Vượt lên thách thức Nhìn về phía trước, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài thành công. Đại hội XIV đã thắp lên ngọn lửa niềm tin tất thắng, đặt lên vai toàn Đảng, toàn dân ta một trọng trách lịch sử vô cùng nặng nề nhưng cũng rất đỗi vẻ vang. Trước mắt là rất nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng ta không cho phép bất cứ sự chùn bước hay thất bại nào trên con đường đã chọn. Cùng với Đảng là niềm tin yêu và kỳ vọng của hơn 100 triệu đồng bào, và trước mắt chúng ta là vận mệnh của cả dân tộc trong thế kỷ 21. Mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng đề ra không chỉ là khát vọng mà còn là lời hứa danh dự trước Nhân dân. Vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt những người “đứng mũi chịu sào”, phải tự nhắc mình phải vươn lên, phải vượt lên chính mình. Chúng ta không được phép trì hoãn đổi mới, không được phép chậm trễ trong hành động, càng không được phép tự thỏa mãn hay ngủ quên trên vòng nguyệt quế. Bài học của những nhiệm kỳ trước cho thấy: ở đâu có quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, sâu sát, ở đó công việc chuyển biến tích cực; ngược lại, nếu lơi lỏng, chủ quan, thiếu quyết liệt, thì chủ trương dù đúng mấy cũng khó thành công. Lịch sử đã chứng minh: Dân tộc Việt Nam chúng ta chưa bao giờ khuất phục trước bất kỳ kẻ thù hay khó khăn nào. Từ những ngày đầu dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã hun đúc nên truyền thống kiên cường, bất khuất, càng gian nan thử thách thì càng đoàn kết, đồng lòng để chiến thắng. Trong thế kỷ 20, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã làm nên những chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Ở thời đại mới, trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội, chúng ta càng phải phát huy tinh thần “không lùi bước, không chùn bước, chỉ có tiến lên, tiến lên không ngừng”. Đảng và Nhân dân ta quyết giành thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bởi mỗi bước đi chậm trễ, mỗi mục tiêu không đạt được đều ảnh hưởng đến tương lai của cả dân tộc. “Thành công, nhất định thành công!” - đó là tâm thế, là quyết tâm chính trị mà chúng ta khắc cốt ghi tâm khi bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, chưa bao giờ thời cơ và thách thức lại đan xen phức tạp như hiện nay. Vận mệnh đất nước phụ thuộc vào khả năng nắm bắt thời cơ và vượt qua thách thức của chúng ta. Hội nhập quốc tế sâu rộng đồng nghĩa với việc Việt Nam đứng trước nhiều sức ép cạnh tranh, song cũng mở ra cánh cửa tiếp thu tri thức, công nghệ tiên tiến và nguồn lực phát triển từ bên ngoài. Toàn cầu hóa kinh tế mang lại thị trường lớn cho hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam, nhưng cũng đòi hỏi chúng ta phải không ngừng nâng cao năng lực nội sinh để vươn lên các nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Những biến động địa - chính trị trên thế giới có thể ảnh hưởng đến môi trường hòa bình, ổn định - điều kiện tiên quyết cho phát triển - vì vậy, nhiệm vụ giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình càng trở nên quan trọng. Bối cảnh mới đòi hỏi tư duy và tầm nhìn mới: chúng ta phải chủ động chiến lược, luôn tỉnh táo, nhạy bén trong phân tích tình hình, linh hoạt, sáng tạo trong đối sách, kiên định nguyên tắc nhưng không giáo điều, cứng nhắc. Với bản lĩnh và trí tuệ của dân tộc Việt Nam, sự tin yêu, đồng lòng nhất trí của Nhân dân, chúng ta có thể khẳng định thuận lợi sẽ nhiều hơn thách thức. Thế và lực của đất nước sau hơn nửa thế kỷ thống nhất đã lớn mạnh hơn bao giờ hết, tạo tiền đề để chúng ta tự tin vươn lên. Uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao là điều kiện thuận lợi để tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế. Điều cốt yếu là chúng ta phải phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, biến sức mạnh tổng hợp ấy thành động lực phát triển đất nước. Chủ động thích ứng, tích cực đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa để Việt Nam vượt qua sóng gió, vững vàng tiến bước trong thời đại đầy biến động. Nhất định thắng lợi Trong thời khắc đặc biệt này, hơn bao giờ hết, lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu vẫn vang vọng: “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”. Lời hiệu triệu của Bác năm xưa đã trở thành niềm tin tất thắng, cổ vũ cả dân tộc ta vùng lên giành độc lập, tự do. Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lời hiệu triệu ấy vẫn sục sôi khí thế, thôi thúc chúng ta quyết tâm, chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với bạn bè năm châu. Gần 6 triệu đảng viên cùng trên 100 triệu đồng bào đang mang trong tim mình một ngọn lửa khát vọng Việt Nam hùng cường. Đại hội XIV đã trao cho chúng ta ngọn cờ quyết thắng. Giờ là lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng siết chặt đội ngũ, chung sức đồng lòng, ra sức thi đua lao động, học tập, công tác và chiến đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Giờ là lúc biến tất cả chủ trương, nghị quyết thành hành động, thành kết quả cụ thể. Tương lai, vận mệnh của đất nước thúc giục chúng ta phải hành động, hành động quyết liệt hơn nữa. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng hành động với tinh thần “mỗi người làm việc bằng hai” với tri thức mới, với sự hỗ trợ của khoa học, công nghệ, dưới ánh sáng soi đường của Đảng; chúng ta hành động với ý chí kiên cường, tiến bước trên mọi mặt trận kinh tế, văn hóa, xã hội như những “chiến sĩ thời bình” thì hiệu quả sẽ gấp mười, gấp trăm lần. Từ niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh của Nhân dân, chúng ta cùng đồng thanh: “Dưới cờ Đảng vinh quang, vì tương lai tươi sáng của dân tộc, tiến lên, nhất định thắng”. Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!. TL ẮTVỀ TA! Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội. NGAYNAY.VN 9 XUÂN TIẾN LÊN Xuân Bính Ngọ 2026

Vận hội ấy không đến tự nhiên, mà được kết tinh từ sự đồng lòng của toàn dân và định hình bởi những quyết sách chiến lược do Đảng đã dày công kiến tạo trong suốt thời gian qua. Hệ trụ cột kiến tạo Trong khoảng thời gian hơn một năm kể từ 22/12/2024 đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành 9 Nghị quyết quan trọng, tạo thành một bản thiết kế trọn vẹn cho giai đoạn phát triển mới: Thể chế mở đường, Khoa học-Công nghệ làm động cơ, Kinh tế Nhà nước giữ nhịp và dẫn dắt, Kinh tế tư nhân bứt tốc, trong khi Hội nhập quốc tế mở rộng không gian phát triển và nâng tầm vị thế. Năm 2025 đã khép lại với những dấu ấn lịch sử: Tăng trưởng GDP đạt 8,02%; Quy mô nền kinh tế chạm mốc 514 tỷ USD, đưa Việt Nam vươn lên vị trí thứ 32 thế giới. Một cột mốc quan trọng được xác lập khi GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã vượt 5.000 USD để chính thức đưa nước ta vào nhóm các nước có thu nhập trung bình cao. Đây là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn mà Đảng và Nhà nước đã dày công kiến tạo. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới”; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và mới đây là Nghị quyết số 79-NQ/ TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước chính là hệ trụ cột chiến lược hướng tới mục tiêu kiến tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn tăng trưởng cao hơn, bền vững hơn và có sức chống chịu lớn hơn trước những biến động toàn cầu. Đây là hệ trụ cột mà từng nghị quyết được liên kết chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau và cùng hướng tới một mục tiêu phát triển chung. Nghị quyết 66-NQ/ hỏi nhiều thách thức, nhưng không thể không đi nếu muốn thoát “bẫy thu nhập trung bình” - nơi nhiều quốc gia từng mắc phải khi GDP bình quân đầu người ở mức từ 1.000 tới 12.000 USD và mắc kẹt ở khung này. Song song với việc thiết kế lại động lực tăng trưởng, hai nghị quyết về kinh tế tạo thành cặp “song mã” vận hành nền kinh tế. Nghị quyết 68-NQ/TW trao cho kinh tế tư nhân vị thế “động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”, tạo không gian để khu vực tư nhân lớn lên, bứt phá và tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực then chốt. Trong khi đó, Nghị quyết 79-NQ/TW tái khẳng định “vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước”: Tiên phong, dẫn dắt, tập trung vào những lĩnh vực chiến lược, nền tảng, nơi Nhà nước cần giữ vai trò “giữ nhịp” và bảo đảm an ninh kinh tế quốc gia. Ví dụ tiêu biểu gần đây là sự kiện ngày 16/1/2026, khi Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel chính thức khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính TWmở đường bằng việc tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, chuyển mạnh “từ tư duy quản lý sang kiến tạo”, xóa bỏ tư duy “không quản được thì cấm” và xây dựng pháp luật như một công cụ giải phóng nguồn lực chứ không phải rào cản phát triển. Nghị quyết 57-NQ/ TW xác lập khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chính, là con đường để Việt Nam thoát khỏi mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào tài nguyên và lao động giá rẻ, tiến tới cạnh tranh bằng năng suất, tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là nước đi đòi Ngày 8/1/2026, trong bài phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Đến thời điểm này, đất nước đã hội tụ đủ thế và lực, đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc”. LÝQUỐC THỊNH Dáng hình VIỆT NAM NGAYNAY.VN 10 Xuân Bính Ngọ 2026 XUÂN TIẾN LÊN

khẳng định: “Đây không chỉ là một dự án đầu tư, mà là một dấu mốc chiến lược, thể hiện quyết tâm của Việt Nam tham gia sâu, tham gia thực chất vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu”. Người đứng đầu Chính phủ cũng xác nhận đây là con đường không hề đơn giản nhưng không thể không làm: “Việt Nam không đứng ngoài cuộc và không có việc dễ dàng. Chúng ta lựa chọn con đường khó nhưng bền vững: Từng bước làm chủ công nghệ lõi, chủ động tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, trên cơ sở hợp tác bình đẳng, cùng có lợi”. Đó là minh chứng cho tinh thần Nghị quyết 57 và 79, nơi Tập đoàn Nhà nước tham gia nghiên cứu, phát triển cho sản phẩm Khoa học công nghệ đặc biệt quan trọng, thậm chí mang tầm chiến lược đối với mỗi quốc gia trên nhiều phương diện kinh tế, công nghiệp, quốc phòng an ninh… Khát vọng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu trên cơ sở bình đẳng cũng chính là mục tiêu của Nghị quyết 59NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Hội nhập không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa mở cửa thị trường hay thu hút vốn, mà hướng đến tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, chuỗi công nghệ, chuỗi tiêu chuẩn quản trị và tri thức, mở rộng không gian phát triển và nâng tầm vị thế quốc gia, trong khi vẫn giữ vững độc lập, tự chủ và lợi ích quốc gia - dân tộc. Dáng hình đất nước Nhìn một cách tổng quát, năm Nghị quyết đột phá thể hiện sự dịch chuyển mang tính bản lề trong tư duy phát triển: Từ ưu tiên mở rộng quy mô sang chú trọng chất lượng tăng trưởng; Từ khai thác lợi thế sẵn có sang kiến tạo lợi thế mới, dài hạn và chủ động. Các trụ cột này mang tính hỗ trợ, cộng hưởng lẫn nhau. Thể chế nếu không được cải cách đủ sâu sẽ kìm hãm đổi mới sáng tạo; Khoa học - công nghệ nếu không gắn với doanh nghiệp sẽ khó chuyển hóa thành năng suất; Kinh tế tư nhân nếu thiếu vai trò dẫn dắt của Nhà nước sẽ khó bứt phá ở những lĩnh vực chiến lược; Hội nhập nếu không đi cùng nội lực sẽ dễ rơi vào phụ thuộc. Việc ban hành năm Nghị quyết lớn trong hơn một năm mang lại hiệu ứng lan tỏa lớn hơn rất nhiều so với từng chính sách đơn lẻ. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ, thách thức cốt lõi của giai đoạn tới không nằm ở việc thiếu nguồn lực hay thiếu thời cơ, mà nằm ở chất lượng thể chế, năng lực thực thi và sức sống của mô hình phát triển. Chính vì vậy, các quyết sách không chỉ nhằm “tạo đà”, mà còn nhằm “chỉnh hướng” để nền kinh tế bước vào quỹ đạo phát triển bền vững hơn. Những con số của năm 2025 - từ quy mô nền kinh tế, thu nhập bình quân đầu người đến vị thế trên bản đồ kinh tế thế giới - là những dấu mốc quan trọng. Nhưng đó mới là nền móng. Thử thách thực sự nằm ở chặng đường phía trước, khi Việt Nam phải chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa họccông nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả phân bổ nguồn lực, đồng thời chủ động đứng vững trước những biến động địa chính trị quốc tế ngày càng phức tạp. Khi đất nước đã “hội tụ đủ thế và lực”, điều còn lại chính là bản lĩnh biến thế và lực ấy thành hành động cụ thể. Dáng hình Việt Nam trong Xuân Bính Ngọ vì thế không chỉ là hình ảnh của một quốc gia đang đi lên, mà là hình ảnh của một quốc gia đang lựa chọn con đường bền vững: Con đường của kiến tạo, của đổi mới, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đó; Con đường của khát vọng vươn mình trong một thế giới nhiều biến động. Xuân Bính Ngọ đã đến, mang theo khí thế của chú ngựa luôn hiên ngang, mạnh mẽ phi nước đại về phía trước. n Ảnh minh họa. NGAYNAY.VN 11 XUÂN TIẾN LÊN Xuân Bính Ngọ 2026

Nhìn lại chặng đường hơn một năm qua, có thể thấy một điểm chung xuyên suốt trong tư duy điều hành của Đảng và Nhà nước: Thay vì xử lý từng lĩnh vực riêng lẻ, các quyết sách lớn đang được thiết kế như những trụ cột cấu trúc lại toàn bộ mô hình phát triển. Năm nghị quyết quan trọng do Bộ Chính trị ban hành bao gồm Nghị quyết số 57, 59, 66, 68 và mới đây là 79-NQ/TW đã hình thành một chỉnh thể chiến lược - từ thể chế, khoa học - công nghệ cho tới kinh tế và hội nhập. Các Nghị quyết đều thẳng thắn chỉ ra những vấn đề, điểm nghẽn còn tồn tại và chỉ ra phương hướng khắc phục, qua đó hướng tới một mục tiêu chung: Xây dựng nền tảng phát triển thịnh vượng dài hạn, bền vững và tự chủ cho đất nước. Tiếp nối mạch tư duy đó, Nghị quyết số 80-NQ/ TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đưa văn hóa vào mối quan hệ hữu cơ với các lĩnh vực trọng tâm khác như kinh tế, khoa học - công nghệ hay hội nhập quốc tế. Văn hóa giờ đây không còn đơn thuần là chỗ dựa, nền tảng tinh thần của xã hội, mà được giao vai trò “hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước, hướng đến mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Nước; khẳng định vị thế, tầm vóc nền văn hoá Việt Nam xứng tầm một quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có truyền thống văn hoá, văn hiến lâu đời, đóng góp xứng đáng vào dòng chảy văn minh nhân loại”. Tiếp nối lời Bác Hồ dạy Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có quan điểm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” đã trở thành kim chỉ nam trong công cuộc bảo tồn, giữ gìn và phát triển văn hóa, khẳng định rõ vai trò đặc biệt quan trọng không thể thiếu của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Ngày nay, khi Việt Nam đang đứng trước vận hội mới, với mục tiêu của Đảng đặt ra là “trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc” vào năm 2045 nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, vai trò của văn hóa lại càng trở nên quan trọng. Khi đất nước bước vào giai đoạn tăng tốc, với quy mô kinh tế lớn hơn, mức độ hội nhập sâu hơn và tác động của công nghệ mạnh mẽ hơn… cũng chính là lúc văn hóa đối mặt với những thách thức không nhỏ, như Nghị quyết 80 chỉ ra: “Sự bùng nổ các nền tảng trực tuyến xuyên biên giới kéo theo sự xâm nhập của các yếu tố ngoại lai phản cảm, phi văn hoá gây xung đột giá trị và tác động tiêu cực đến việc nhưng phải trả giá bằng sự phân rã xã hội, khủng hoảng niềm tin, xung đột giá trị và suy giảm chất lượng sống. Đó chính là hệ quả của một mô hình phát triển thiếu “hệ điều tiết” văn hóa đủ mạnh. Trong khi đó, những quốc gia gìn giữ và phát huy gia tri lich sư, truyên thông văn hoá cua dân tôc va xây dựng con ngươi Viêt Nam phát triển toàn diện trong giai đoạn mới”. Thực tiễn quốc tế cho thấy, nhiều quốc gia từng đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng Sự ra đời trong những ngày đầu năm 2026 của Nghị quyết 80-NQ/TW chính là điều những người làm văn hóa chờ đợi, với tầm nhìn dài hạn khi xác định phát triển công nghiệp văn hóa gắn với xây dựng sức mạnh mềm quốc gia như một trụ cột chiến lược... NGHỊ QUYẾT 80-NQ/TW: Viết tiếp khát vọng văn hóa soi đường LÝXUÂNMỸAN Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (1945 - 2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (1945 - 2025) diễn ra trọng thể trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. NGAYNAY.VN 12 Xuân Bính Ngọ 2026 XUÂN TIẾN LÊN

biết đặt văn hóa vào trung tâm của chiến lược phát triển thường không chỉ giàu về vật chất, mà còn vững vàng về bản sắc, ổn định về xã hội và thậm chí còn đem xuất khẩu văn hóa tới thế giới. Đặt trong bối cảnh Việt Nam, mục tiêu “hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc” không thể được hiểu thuần túy bằng các chỉ số kinh tế. Một quốc gia hùng cường không chỉ mạnh về GDP hay tiềm lực quân sự, mà còn mạnh về bản lĩnh văn hóa, năng lực tự điều chỉnh trước biến động và khả năng tạo đồng thuận cao trong xã hội. Một quốc gia thịnh vượng không chỉ là nơi sản xuất ra nhiều của cải, mà còn là nơi các giá trị nhân văn được bảo vệ, nơi văn hóa thấm vào đời sống thường nhật và con người được phát triển toàn diện, “vừa là chủ thể vừa là trung tâm”. Chính vì vậy, Nghị quyết 80-NQ/TW có thể được nhìn nhận như một bước cụ thể hóa tư tưởng “văn hóa soi đường” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong điều kiện phát triển mới. Nếu trước đây, văn hóa chủ yếu giữ vai trò định hướng tinh thần và củng cố khối đại đoàn kết, thì ngày nay, văn hóa còn phải điều tiết nhịp độ phát triển, dẫn dắt hành vi xã hội và tạo sức đề kháng trước những tác động tiêu cực của toàn cầu hóa và không gian số, nơi sức bùng nổ và lan tỏa như con dao hai lưỡi đi kèm những rủi ro về tác động tiêu cực, lệch chuẩn văn hóa. Giống như các Nghị quyết đột phá trước đó, Nghị quyết 80 tiếp tục khuyến khích “chủ động tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa”, nhưng là hội nhập có bản lĩnh, có chọn lọc và có khả năng tự điều chỉnh. Việc nhấn mạnh xây dựng chủ quyền văn hóa số, môi trường văn hóa lành mạnh và các chuẩn mực ứng xử trong không gian mạng cho thấy một cách tiếp cận tỉnh táo: không né tránh xu hướng toàn cầu hóa, nhưng cũng không để toàn cầu hóa cuốn trôi hệ giá trị cốt lõi, đảm bảo cho văn hóa Việt “hòa nhập nhưng không hòa tan” trước những giá trị toàn cầu. Phát triển “quyền lực mềm” Theo thống kê từ hãng nghiên cứu Statista, người Việt đã chi 1.370 tỷ đồng trong năm 2025 để nghe nhạc - tăng 9% so với năm 2024. Nhạc số Việt Nam hiện xếp thứ sáu về doanh thu tại Đông Nam Á, xếp sau Indonesia, Thái Lan, Philippines, Singapore và Malaysia và vẫn chỉ là một phần rất khiêm tốn nếu xét quy mô 1 tỷ USD tổng doanh thu thị trường OTT, giải trí số ở Việt Nam (kết hợp YouTube, Netflix và các nền tảng phim trực tuyến). Nam ca sĩ G-Dragon là nghệ sĩ quốc tế thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới tại Việt Nam, và thu hút 100.000 lượt khán giả trong hai đêm diễn. Những thống kê kể trên cho thấy người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi tiền cho các sản phẩm văn hóa chất lượng, và bản thân Việt Nam đang dần trở thành điểm đến của những tập đoàn, nghệ sĩ đẳng cấp quốc tế với dư địa phát triển khổng lồ. Cũng trong năm 2025, các nghệ sĩ Việt đã thành công trong việc “đem chuông đi đánh xứ người”. Tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision được tổ chức tại Nga, ca sĩ Đức Phúc vượt qua thí sinh từ 21 quốc gia khác để đăng quang với ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” dựa trên truyền thuyết Thánh Gióng. Trong cuộc thi Sing Asia 2025, ca sĩ Phương Mỹ Chi xuất sắc nhận vị trí thứ ba với nhiều tiết mục nghệ thuật chất lượng, giới thiệu văn hóa đặc trưng các vùng miền của Việt Nam. Sự ghi nhận của bạn bè quốc tế đối với các nghệ sĩ ở lĩnh vực âm nhạc - một trong những khía cạnh văn hóa dễ tiếp cận và lan tỏa nhất - cho thấy nội lực của văn hóa nước nhà là không hề khiêm tốn và văn hóa Việt Nam hoàn toàn có thể đi ra thế giới, cạnh tranh sòng phẳng bằng chính bản sắc của mình. Những dẫn chứng thiết thực kể trên cũng đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về chính sách. Thành công của nghệ sĩ hiện nay phần lớn vẫn mang tính cá nhân, dựa trên nỗ lực tự thân, chưa được đặt trong một bộ khung chiến lược quốc gia về xuất khẩu văn hóa. Nếu không có hệ sinh thái hỗ trợ, từ đào tạo, đầu tư, bảo vệ bản quyền, truyền thông quốc tế cho tới kết nối thị trường… thì những “điểm sáng” này rất dễ dừng lại ở mức hiện tượng. Sự ra đời trong những ngày đầu năm 2026 của Nghị quyết 80-NQ/TW chính là điều những người làm văn hóa chờ đợi, với tầm nhìn dài hạn khi xác định phát triển công nghiệp văn hóa gắn với xây dựng sức mạnh mềm quốc gia như một trụ cột chiến lược, hướng đến phát triển các thương hiệu văn hoá chất lượng cao, có sức cạnh tranh, đóng góp vào kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thương hiệu văn hoá mạnh trong chuỗi giá trị và cung ứng toàn cầu. Tại chương trình nghệ thuật biểu diễn chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam, hàng triệu người Việt Nam ở khắp mọi miền Tổ quốc đã không khỏi xúc động khi nghe lại giọng nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945. Và sẽ thật ý nghĩa nếu đến ngày 2/9/2045, khi Việt Nam bước sang cột mốc 100 năm lập nước, sự hùng cường của đất nước không chỉ được đo bằng tiềm lực kinh tế hay vị thế quốc tế, mà còn được nhận diện rõ ràng bằng một nền văn hóa giàu bản sắc, có sức lan tỏa, trở thành một trong những động lực quan trọng nhất nâng đỡ khát vọng phát triển bền vững của dân tộc, như Bác từng mong muốn. n Màn biểu diễn trống hội chào mừng Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh VGP NGAYNAY.VN 13 XUÂN TIẾN LÊN Xuân Bính Ngọ 2026

