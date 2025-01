Hành trình vô địch INC của nữ sinh Việt Nam

(Ngày Nay) - Với niềm đam mê và sự nỗ lực không ngừng, nữ sinh Bùi Vũ Yến Nhi đã chinh phục đỉnh cao cuộc thi INC cùng đội tuyển Australia, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ yêu ngành Luật.

Với niềm đam mê và sự nỗ lực không ngừng, nữ sinh Bùi Vũ Yến Nhi đã chinh phục đỉnh cao cuộc thi INC cùng đội tuyển Australia, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ yêu ngành Luật.

_________________

Là sinh viên năm thứ tư ngành Luật tại Đại học Sydney, Bùi Vũ Yến Nhi (22 tuổi, Hà Nội) đã ghi dấu ấn với thành tích học tập đặc biệt nổi trội. Quyết định đi du học ngay từ khi 16 tuổi, cùng niềm đam mê với nhóm ngành khoa học xã hội, Yến Nhi đã lựa chọn theo đuổi ngành Luật tại xứ sở chuột túi để khai phá thế mạnh của bản thân và hướng tới cơ hội vươn ra quốc tế.

Khoa Luật của Đại học Sydney vẫn luôn thuộc các trường hàng đầu tại Australia, cũng như trên thế giới về đào tạo Luật và có đến 8 Thủ tướng Australia đã từng học tại ngôi trường danh giá này. Nữ sinh này tin rằng môi trường học tập năng động và có bề dày lịch sử lâu năm sẽ mang đến nhiều cơ hội để sinh viên có thể phát triển bản thân, cả về kiến thức lẫn kỹ năng để trở thành một luật sư toàn diện góp phần xây dựng xã hội công bằng, minh bạch và thượng tôn pháp luật.

“Em tin rằng mỗi một hành vi nhỏ nhất của con người đều liên quan đến luật pháp. Do đó, hiểu biết luật pháp không chỉ là điều bắt buộc với một luật sư giỏi, mà quan trọng hơn là để bảo vệ bản thân, gia đình và người thân khỏi mọi rủi ro, nguy hiểm. Sau 4 năm học ngành luật tại Đại học Sydney em đã rèn luyện được rất nhiều về tư duy logic, tư duy phản biện, cũng như có thêm được góc nhìn đa chiều về mọi vấn đề trong cuộc sống”, Yến Nhi, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Sydney nhiệm kỳ 2021 - 2022, chia sẻ.

Yến Nhi luôn nỗ lực học tập, trau dồi bản thân và ấp ủ cho riêng mình mơ ước được tham gia thử sức tại các cuộc thi luật danh giá để được cống hiến và sống cùng với đam mê của mình, đồng thời coi đây là những sân chơi để vận dụng kiến thức, hiểu biết của mình vào thực tiễn. Nữ sinh từng vô địch Cuộc thi “ESL Intervarsity Moot Court Competition” -Toà Án Giả Định cấp bang New South Wales, Australia năm 2023 về Luật Hợp đồng và Thương mại. Đồng thời, là Chủ tịch Hội Luật cho Sinh viên Đông Nam Á (South East Asian Law Society - SEALS) tại Đại học Sydney nhiệm kỳ 2024 - 2025.

Với tinh thần phấn đấu không ngừng, cô nàng đã quyết tâm tham gia ứng tuyển vào đội tuyển quốc gia Australia để tham gia cuộc thi Intercollegiate International Arbitration & Negotiation Competition (INC) lần thứ 23. Sau đợt tuyển chọn trên toàn quốc với hai vòng thi gắt gao, tháng 6/2024, Yến Nhi đã xuất sắc trở thành nữ sinh ngoại quốc duy nhất trong số 10 sinh viên đến từ các trường Đại học Sydney, Đại học Quốc gia Australia và Đại học Griffith (Gold Coast) được lựa chọn vào đội tuyển quốc gia Australia. Đồng thời, nữ sinh này cũng nhận được Học bổng “Alan Neaves” dành cho đại diện duy nhất của University of Sydney đi thi đấu quốc tế trong cuộc thi INC năm 2024.

INC được biết đến là một trong những sân chơi uy tín nhất dành cho sinh viên quốc tế có đam mê theo đuổi ngành luật. Đông đảo đội thi đến từ các trường đại học danh tiếng trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã quy tụ cùng nhau tranh tài, thể hiện khả năng đàm phán, tư duy pháp lý và kiến thức chuyên môn.

Với tư cách là Thư ký đoàn, Trưởng nhóm về Tổ chức, Hậu cần và Thiết kế, kiêm Trưởng nhóm phân ban về Trọng tài Thương mại trong kỳ thi INC lần này, Bùi Vũ Yến Nhi đóng vai trò quan trọng trong việc giành chiến thắng chung cuộc của đội tuyển quốc gia Australia. Trải qua hai vòng thi gay cấn, trong đó các phần chính bao gồm Trọng tài Thương mại và Đàm phán về Luật Tố tụng Quốc tế, Bùi Vũ Yến Nhi cùng các thành viên trong đội tuyển Australia đã xuất sắc vượt qua các đối thủ một cách thuyết phục để giành giải vô địch trong cuộc thi INC khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2024, bằng chiến thắng tuyệt đối ở tất cả các hạng mục.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển quốc gia Australia đứng đầu ở tất cả các hạng mục: Giải Nhất Toàn bộ (Luật Tố tụng Quốc tế & Hợp đồng), Giải Nhất Trọng tài Thương mại (Tiếng Anh), Giải Nhất Đàm phán Quốc tế (Tiếng Anh) và Giải Nhất giải Đồng đội.

Theo chia sẻ của Bùi Vũ Yến Nhi, để đạt được thành tích tuyệt vời này, em cùng đội tuyển quốc gia Australia đã phải chuẩn bị kỹ càng trong suốt 5 tháng cho cuộc thi. Toàn đội hầu như chỉ có thể họp và trao đổi trực tuyến do cách trở về mặt địa lý và chỉ có hai tuần tập trung tại Tokyo, Nhật Bản trước cuộc thi. Đến thời điểm chuẩn bị tại Nhật Bản, mỗi ngày, các thành viên phải làm việc trung bình từ 12 – 15 tiếng để luyện tập kỹ năng đàm phán, làm quen với các tình huống giả định trực tiếp cùng nhau, qua đó có được tâm thế sẵn sàng nhất cho cuộc thi.

Ngôi vô địch INC lần thứ 23 có thể xem là thành quả xứng đáng cho sự quyết tâm, cần mẫn, nghiêm túc và tâm huyết của tất cả các thành viên đội tuyển, trong đó có Yến Nhi. Tuy là nữ sinh Việt Nam, sinh viên ngoại quốc duy nhất trong đội tuyển quốc gia Australia 2024, Yến Nhi đã có những đóng góp đáng kể cho thành công của toàn đội trong cuộc thi.

“Khoảnh khắc công bố kết quả của cuộc thi, cá nhân em cùng đồng đội có rất nhiều cảm xúc đan xen, vừa hồi hộp, vừa lo lắng, đến khi đội tuyển được xướng tên em cảm thấy thực sự vỡ oà. Có những cái ôm, tiếng cười và cả những giọt nước mắt đã rơi. Trong phút giây ấy, em cảm thấy rất tự hào, hạnh phúc và biết ơn. Sau 6 năm kể từ năm 2018, đội tuyển quốc gia Australia mới một lần nữa đoạt vị trí cao nhất cuộc thi. Chiến thắng này không chỉ đánh dấu sự trở lại tuyệt vời của đội tuyển Australia, mà còn là lần đầu tiên trong lịch sử 23 năm của cuộc thi INC, có một đội tuyển vô địch tất cả các hạng mục”, Yến Nhi chia sẻ.

Chiến thắng của sinh viên Bùi Vũ Yến Nhi cùng đội tuyển Australia tại cuộc thi “Intercollegiate International Arbitration & Negotiation Competition” là một minh chứng rõ ràng cho tài năng và sự nỗ lực của sinh viên Việt Nam trong quá trình hội nhập để trở thành một công dân toàn cầu. Thành tích của Yến Nhi không chỉ mang lại niềm tự hào cho bản thân, gia đình và nhà trường mà còn góp phần thể hiện hình ảnh của sinh viên Việt Nam ở cấp độ quốc tế.

Trên hành trình chinh phục ước mơ, áp lực và căng thẳng là điều không thể tránh khỏi, nhưng Yến Nhi luôn có được sự động viên từ gia đình, người thân, cũng như bạn bè xung quanh. Với cô gái Hà Nội này, gia đình chính là nền tảng vững chắc, luôn ở bên cạnh sẵn sàng cổ vũ để cô nàng vượt qua mọi khó khăn thử thách. “Nếu không có sự ủng hộ hết mình từ bố mẹ và gia đình, em sẽ không thể bước xa như ngày hôm nay. Bên cạnh đó, những lời khuyên, chia sẻ kinh nghiệm của các anh chị, bạn bè đi trước cũng đã giúp em định hướng được con đường đi của chính mình”, Yến Nhi tâm sự.

Mục tiêu tiếp theo của Bùi Vũ Yến Nhi là tốt nghiệp và sớm lấy được chứng chỉ hành nghề luật tại Australia. Trong tương lai gần, cô nàng dự định sẽ tiếp tục theo đuổi các bậc học cao hơn để xây dựng nền tảng kiến thức sâu rộng và hoàn thiện bản thân hơn. Tuy nhiên, Yến Nhi cũng cho biết thêm kế hoạch dài hơn, nếu có cơ hội, em vẫn mong muốn được quay trở về sinh sống và làm việc tại Việt Nam, qua đó đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

“Tuy chưa phải người giỏi nhất, xuất sắc nhất ở Việt Nam hay trên thế giới rộng lớn này, thế nhưng, em mong câu chuyện của mình sẽ tiếp thêm động lực để các bạn sinh viên nói chung và các bạn trẻ có đam mê với ngành Luật nói riêng tiếp tục phấn đấu với mục tiêu rõ ràng và kiên trì cho tới khi đạt được kết quả mong muốn. Hãy tin vào bản thân, dám nghĩ dám làm và không ngừng học hỏi. Đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn của mình, bởi đó là nơi những cơ hội mới đang chờ đón. Và hãy luôn trân trọng từng cơ hội nhỏ nhất, bởi đó có thể là bước đệm để bạn đạt được những thành công lớn lao hơn. Em tin rằng, mỗi người đều có những tiềm năng riêng, thành công không phải là đích đến mà là một hành trình. Quan trọng là bạn đã cố gắng hết mình và không ngừng hoàn thiện bản thân”, Yến Nhi nhấn mạnh.