Ông Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại Iowa

Hai đối thủ chính của ông Trump là bà Nikki Haley - cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc đồng thời là cựu thống đốc bang South Carolina và ông Ron DeSantis - Thống đốc bang Florida.

Các hãng truyền thông lớn của Mỹ như kênh truyền hình CNN dẫn kết quả kiểm khoảng 99% số phiếu cho thấy ông Trump hiện đang dẫn đầu với khoảng 51% số phiếu bầu. Theo sau là ông Ron DeSantis (khoảng 21%) và bà Nikki Haley (khoảng 19%).

Chiến thắng áp đảo của ông Trump không nằm ngoài dự đoán trước đó mà đài NBC News, tờ Des Moines Register và hãng truyền thông Mediacom đưa ra. Các kết quả thăm dò của các đơn vị này cho thấy, cựu Tổng thống Trump có ưu thế vượt trội, với tỷ lệ ủng hộ là 48%. Trong khi đó, ứng cử viên về thứ tư tại bang Iowa là tỷ phú Vivek Ramaswamy đã tuyên bố rời khỏi cuộc đua giành lá phiếu đề cử ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Joe Biden viết: "Dường như ông Donald Trump đã chiến thắng tại bang Iowa. Tại thời điểm này, ông ấy là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa". Giáo sư Julian E. Zelizer chuyên nghiên cứu về quan hệ công chúng tại Đại học Princeton (Mỹ) nói: "Ông Trump là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa và cuộc bỏ phiếu đầu tiên (ở Iowa) đã xác nhận điều này".

Iowa là bang đầu tiên của Mỹ tổ chức bầu cử sơ bộ chọn ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa thông qua hình thức họp kín. New Hampshire là bang thứ hai, với cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa dự kiến diễn ra vào ngày 23/1. Tiếp đó, đảng Cộng hòa sẽ tổ chức các cuộc họp kín vào ngày 8/2 tại bang Nevada, trước khi tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ ở South Carolina vào ngày 24/2.

Theo tờ Wall Street Journal, trong lúc ông Trump chiếm vị thế áp đảo tại Iowa, bà Haley lại quan tâm tới New Hampshire. Nữ cựu thống đốc bang South Carolina này không vận động mạnh mẽ tại Iowa và thay vào đó đặt hy vọng vào New Hampshire. Bà đang giành được "chỗ đứng" tại New Hampshire và các cuộc thăm dò mới đây cho thấy sự ủng hộ đối với ông Trump tại New Hampshire giảm nhẹ trong những tháng gần đây.

Về phía Đảng Dân chủ, lịch tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ đã được điều chỉnh, theo đó, quá trình bỏ phiếu của đảng này sẽ diễn ra trước tiên ở những bang có sự đa dạng về văn hóa và dân cư, trước khi tiến hành ở bang Iowa. Ngoài ra, cuộc bỏ phiếu năm nay ở Iowa của đảng này chuyển từ hình thức họp kín sang bỏ phiếu qua đường bưu điện hoặc bỏ phiếu trực tuyến. Kết quả bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại bang Iowa sẽ được công bố vào tháng 3/2024.