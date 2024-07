Thông điệp từ cuốn sách quý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang ý nghĩa hết sức sâu sắc không chỉ ở thời điểm ra đời trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực đang được chỉ đạo hết sức quyết liệt, mà còn giúp bạn đọc trả lời một cách toàn diện câu hỏi: Phải làm gì và làm như thế nào để ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới?

_____________________

Đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2013 - 2023), ngày 02/02/2023, cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được ra mắt.

Theo Ban Nội chính Trung ương, việc biên soạn cuốn sách này xuất phát từ kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được trong 10 năm qua, đặc biệt là niềm tin trong Đảng, trong nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và vai trò của Tổng Bí thư là rất lớn.

Với ba phần: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, cuốn sách đã hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhiều vấn đề lớn, trọng tâm liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chắc chắn sẽ được giải đáp thấu đáo qua cuốn sách, để mỗi người dân hiểu hơn về “cuộc chiến” này, về quyết tâm của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đáng chú ý, cuốn sách đánh dấu chặng đường 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, nhưng có thông tin, tài liệu đã thể hiện suy nghĩ, quan điểm, tư tưởng chống tham nhũng cách đây 50 năm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là một quá trình, một chặng đường xuyên suốt, nhất quán về tư tưởng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư.

Theo PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cuốn sách tổng hợp, phân tích sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời, kiên quyết, kiên trì của Tổng Bí thư: “Chống tham nhũng không chỉ kêu gọi suông mà phải bằng luật pháp”; “lò nóng lên rồi, củi tươi cũng phải cháy”; “chống tham nhũng không thể bỏ dở giữa chừng”; “ai nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm”; “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”; “suy thoái tư tưởng chính trị là gốc của tham nhũng”.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn cho rằng, với việc khẳng định, minh chứng bằng những lập luận và số liệu thuyết phục, những chỉ đạo đó đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành mệnh lệnh của người đứng đầu Đảng ta trong cuộc chiến không khoan nhượng, không được phép “chùn chân”, “mỏi gối” trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đáng chú ý, cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc trả lời một cách toàn diện các câu hỏi: Tham nhũng, tiêu cực là gì? Vì sao chúng ta phải đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực? Phải làm gì và làm như thế nào để ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới?

Có thể nói rằng, xung quanh việc trả lời các câu hỏi đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lý giải một cách khoa học, thuyết phục, góp phần củng cố nhận thức và sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về cuộc chiến cam go, phức tạp này.

GS.TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhận định, cuốn sách đã hệ thống lại toàn bộ chủ trương của Đảng ta từ trước đến nay, nêu rõ nguyên tắc, quan điểm, phương châm, định hướng nhiệm vụ, giải pháp để phòng, chống tham nhũng. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu quyết tâm chính trị của Đảng, với cách làm bài bản, khoa học, từng bước vững chắc, thấu tình đạt lý, hiểu rõ tính nhân văn và nhân đạo của Đảng ta.

Nhìn từ thực tiễn, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đang có bước tiến mạnh, đột phá, thể hiện qua những con số tổ chức đảng, đảng viên mắc sai phạm bị xử lý, số vụ án, bị can bị khởi tố do tham nhũng hay số tiền bất minh thu hồi được năm sau đều cao hơn năm trước.

Cụ thể, trong 10 năm qua, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 2.657 vụ án tham nhũng, 5.841 bị can; truy tố 2.628 vụ, 6.199 bị can. Đặc biệt, tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII, đã khởi tố, điều tra khoảng 4.200 vụ, 7.572 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế, trong đó riêng các tội về tham nhũng đã có 455 vụ, 1.054 bị can bị khởi tố, điều tra (theo Báo cáo số 06, ngày 23/7/2022 của Bộ Chính trị).

Riêng trong năm 2022, có gần 540 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái; 47 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị thi hành kỷ luật (tăng 15 trường hợp so với năm trước). Các kết quả trên càng khẳng định thêm thông điệp: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ không ngừng, không nghỉ. Nhưng quan trọng hơn, chính là lấy lại được niềm tin của nhân dân, bởi chưa bao giờ nhân dân lại chứng kiến sự kiên quyết của Đảng đối với một bộ phận không nhỏ cán bộ suy thoái, tiêu cực, vi phạm như thế. Nhiều ý kiến đã nhận định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn giữ vai trò như là một vị “nhạc trưởng”, là người “dẫn đường” trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngay những ngày đầu năm 2023, “lò lửa” chống tham nhũng vẫn tiếp tục cháy khi cơ quan chức năng đã khởi tố gần 90 người liên quan đến nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm.

Những con số trên cho thấy quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, nói đi đôi với làm của Đảng, Nhà nước trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, đưa nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này không chỉ là tuyên ngôn chính trị mà đã trở thành hành động thực tế.

Được nghe, theo dõi các bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đại hội Đảng, các hội nghị quan trọng của Đảng, Nhà nước, các cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... càng khẳng định những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư trong cuốn sách được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Điều này thêm một lần nữa được khẳng định khi phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh (trong bài viết từ năm 1973, đồng chí đã phê phán việc móc ngoặc, lãng phí). Nội dung cuốn sách còn biểu hiện sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

LÊ THỊ THANH HÀ, Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Lộc

(Bài đăng trong sách "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế", trang 201, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, năm 2023.)