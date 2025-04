(Ngày Nay) - Sáng 26/4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương, Bộ Nội vụ, tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) cho biết: Tháng 5 hàng năm là tháng có ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi cán bộ, đoàn viên và người lao động, khi có Ngày Quốc tế lao động 1/5 - Ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới, khẳng định sứ mệnh lịch sử, vị trí, vai trò của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Đặc biệt, từ năm 2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định lấy tháng 5 hàng năm là Tháng Công nhân và năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định lấy tháng 5 là “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động”. Từ đó đến nay, tháng 5 đã trở thành tháng cao điểm tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động về mọi mặt, cả về vật chất, tinh thần, an toàn và sức khỏe, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động, sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, người lao động, có tác dụng lan tỏa tích cực trong toàn xã hội.

Lễ phát động “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” hàng năm đã trở thành một sự kiện quan trọng để lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và toàn xã hội chung tay tăng cường hơn việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, người lao động, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng người lao động, doanh nghiệp của các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức Công đoàn cả nước. Điều đó được minh chứng qua chuỗi các hoạt động ý nghĩa trực tiếp diễn ra ngày hôm nay và trong những ngày tiếp theo của Tháng 5 này.

“Lễ phát động năm nay càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử 30/4, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là dịp để giai cấp công nhân, người lao động cả nước cùng ôn lại truyền thống đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cùng ôn lại truyền thống vẻ vang và những đóng góp quan trọng của đội ngũ công nhân, người lao động trong thành tựu cách mạng chung của đất nước”, ông Nguyễn Đình Khang cho biết.

Quán triệt chủ đề Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm nay: “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới” và “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp phối hợp với tổ chức Công đoàn và thành viên của Ban chỉ đạo các cấp tổ chức tốt các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị công nhân, viên chức, người lao động phát huy trí tuệ, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, không ngừng vươn lên, tự giác học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với cuộc cách mạng công nghệ, về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm việc với kỷ luật cao, năng suất, chất lượng tốt hơn, đồng thời tích cực tham gia đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và các năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết, trong suốt quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển của đất nước, giai cấp công nhân luôn luôn là lực lượng quan trọng của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững. Chính những cống hiến bền bỉ, trí tuệ và sức lao động của người lao động đã góp phần làm nên những thành tựu đáng tự hào của Việt Nam. Mỗi giọt nước mắt, mỗi việc làm của các anh chị em công nhân đều góp phần vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, giúp đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là Cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế số hóa toàn cầu vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn, đòi hỏi giai cấp công nhân Việt Nam phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển các kỹ năng số, nâng cao năng suất lao động, giữ vững vai trò tiên phong trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Nguyễn Hòa Bình khẳng định, phát triển giai cấp công nhân, đẩy mạnh đào tạo nghề, hỗ trợ người lao động nâng cao tay nghề là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta với nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể; qua đó vừa thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, vừa tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia vào các ngành công nghiệp mới, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Các cấp, các ngành, các địa phương đang nỗ lực phấn đấu để đạt được mục tiêu chiến lược đề ra là phải bảo đảm mọi người lao động đều có cơ hội phát triển, được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để theo kịp xu thế phát triển toàn cầu.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Tháng Công nhân năm nay với chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới” là dịp để chúng ta tôn vinh giá trị lao động, khơi dậy tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của người lao động trong công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, chúng ta khởi động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động với chủ đề “Tăng cường đánh giá, nhận diện rủi ro và chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc” nhằm nhấn mạnh chủ trương của Đảng, Nhà nước và quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng và quyền lợi của người lao động, tôn trọng quyền con người, quyền công dân.

Với mục tiêu tăng trưởng ít nhất 8% trong năm 2025, tạo đà, tạo thế và lực để đất nước tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Nguyễn Hòa Bình đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương, các cấp công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể công đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1.5, làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, quan tâm phát triển và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho toàn xã hội, nhất là người sử dụng lao động và người lao động về an toàn, vệ sinh lao động; Đẩy mạnh đào tạo, nâng cao kỹ năng cho người lao động, đặc biệt là kỹ năng số và khả năng thích ứng với công nghệ mới; Tăng cường vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đối thoại và thương lượng tập thể, đặc biệt là những vấn đề về tiền lương, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe...

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động là dịp để cùng nhau tôn vinh những thành quả lao động, nâng cao ý thức về an toàn lao động, và cam kết tiếp tục đồng hành vì một tương lai bền vững, vì giai cấp công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới. Những hoạt động hướng tới người lao động, vì người lao động không chỉ trong Tháng Công nhân, mà phải bền bỉ, thường xuyên, mọi lúc mọi nơi.

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Nội Vụ vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tại Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025.