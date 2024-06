Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam... vi phạm phòng cháy chữa cháy

Một tập đoàn hàng đầu Việt Nam luôn đề cao chính trực và trách nhiệm trong giá trị cốt lõi của công ty, nhưng Nam Dược lại để cho tập thể cán bộ, nhân viên làm việc trong một tòa nhà vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).

_____________________________

Ngày 24/05/2024, UBND quận Cầu Giấy ban hành văn bản về việc tăng cường xử lý vi phạm đối với các cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ, đang yêu cầu tạm ngừng, ngừng hoạt động để khắc phục về PCCC trên địa bàn.

Văn bản nêu, trong thời gian qua, thực hiện các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác PCCC&CNCH (phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ), qua kiểm tra trên địa bàn quận đã phát hiện một số cơ sở không đảm bảo các điều kiện về PCCC bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động.

Đáng chú ý, trong số những công trình vi phạm PCCC bị UBND quận Cầu giấy nên tên, Công ty Cổ phần Nam Dược là cái tên gây chú ý và khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Cụ thể, tạm đình chỉ ngày 26/11/2022 theo quyết định số 91/QĐTĐC-CACG-PCCC và Đình chỉ ngày 28/12/2022 theo quyết định số 167/ QĐĐC-CACG-PCCC phạm vi toàn bộ công trình. Công ty Cổ phần Nam Dược bị phạt 90 triệu đồng vì vi phạm PCCC.

Công an quận Cầu Giấy cũng chỉ rõ: “Dù đang bị đình chỉ toàn bộ công trình nhưng tòa nhà của Công ty Cổ phần Nam Dược hiện vẫn hoạt động”.

Những năm gần đây, tại Hà Nội xảy ra một số vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của người dân như: Ngày 11/01/2016 cháy quán karoke ở đường Trần Thái Tông (Q. Cầu Giấy); Ngày 12/09/2023 cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân; Ngày 24/05/2024 cháy nhà trọ ở Cầu Giấy….

Sau những vụ hỏa hoạn liên tiếp xảy ra, vấn đề an ninh, an toàn PCCC được người dân đặc biệt quan tâm. Có thể nói rằng, an toàn PCCC là một trong những ưu tiên hàng đầu của người dân, doanh nghiệp.

Từ ngày 30/6 quận Cầu Giấy tổ chức kiểm tra lại và xử lý các hành vi vi phạm trong PCCC. Những cơ sở không đảm bảo quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy sẽ bị đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động.

"Trường hợp phát hiện cơ sở lén lút hoạt động, kịp thời có biện pháp xử lý triệt để theo quy định, phát huy vai trò các đoàn thể và quần chúng nhân dân trong công tác nắm bắt tình hình và giám sát", công văn nêu rõ.

Theo khuyến cáo của Trung tá Đặng Sỹ Lân (Trường Đại học PCCC, Bộ Công an), các tòa nhà hiện đại được thiết kế theo kiến trúc mở được lắp các ô cửa bằng kính và trần giả tạo cho không gian văn phòng mở rộng hơn, tạo sự thoải mái và thẩm mỹ. Những không gian mở, trần giả và lỗ hở lớn này không cung cấp đủ ngăn cháy cần thiết để đảm bảo an toàn cháy nổ. Do vậy, khả năng cháy lan từ tầng này sang tầng khác qua các ô cửa lớn tăng cao so với các tòa nhà thông thường, do cửa kính và trần giả dễ bị phá vỡ ở nhiệt độ cao.

Cũng theo Trung tá Đặng Sỹ Lân, ý thức chung và nhận thức của cộng đồng là một trong những nguyên nhân gây ra nguy cơ cháy bị bỏ qua nhiều nhất và là nguyên nhân chính gây ra cháy nổ.

Nam Dược, với tư cách Top 5 công ty Đông dược uy tín năm 2023, quy mô hơn 700 cán bộ, nhân viên cùng bề dày thành tích các hoạt động xã hội. Phải chăng Nam Dược đang "chơi đùa" tính mạng của hàng trăm người lao động tại một cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC?

Liệu "ông lớn" ngành Dược này có đang được vận hành đúng theo 6 giá trị cốt lõi, trong đó đề cao chính trực và trách nhiệm, khi cố gắng khắc phục các điểm yếu về PCCC cho trụ sở chính. Hay sẽ tiếp tục coi thường sự an toàn của chính các cán bộ nhân viên của mình?

Trong nội dung công văn của UBND quận Cầu Giấy, ngoài Công ty Cổ phần Nam Dược, hàng loạt công trình vi phạm về PCCC đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ, yêu cầu ngừng hoạt động. Điển hình trong số đó có thể kể đến như tại số 31 Trương Công Giai, tòa nhà Bách Anh, số 52 Chùa Hà, phường Quan Hoa (bị phạt 90 triệu đồng); Tòa nhà AD Building, số 15, ngõ 82, phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu (bị phạt 170 triệu đồng); Tòa nhà cho thuê văn phòng và căn hộ, lô A14/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu (bị phạt 170 triệu đồng)...

Công ty cổ phần Nam Dược được biết đến là doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập vào ngày 4/3 năm 2004 với số vốn điều lệ 3,5 tỷ.

Sau nhiều năm hình thành và phát triển, Nam Dược bắt đầu chuyển sang hoạt động tại trụ sở chính là tòa nhà nằm tại địa chỉ số 51 đường Trương Công Giai (phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Ngay từ ngày đầu thành lập, Nam Dược đã xác định "Vì khách hàng" là tiêu chí hàng đầu và tiên quyết cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Hiện tại Nam Dược là một trong những công ty có hệ thống phân phân phối kênh OTC mạnh hàng đầu tại Việt Nam, với gần 57.000 khách hàng nhà thuốc, trong đó có khoảng 30.000 nhà thuốc lấy hàng thường xuyên. Đặc biệt, trong những năm gần đây, chiến lược "Phát triển đa kênh" mở ra các khách hàng kênh FMCG, babyshop, thương mại điện tử,… đã góp phần gia cố thêm nền tảng kênh phân phối ổn định trước những biến động của thị trường.

Trong suốt 20 năm hoạt động, Nam Dược cho biết công ty liên tục thay đổi, hoàn thiện các chính sách, chế độ cho người lao động, gia tăng tỷ lệ hài lòng tại môi trường làm việc.

Năm 2022, Nam Dược đã đạt được những giải thưởng, thành tựu như: Top 5 công ty Đông được uy tín, Thương hiệu Quốc gia, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh… cùng nhiều giải thưởng uy tín khác.

Đáng chú ý, Nam Dược cũng là một trong 24 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc đạt giải thưởng "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh" do Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch kết hợp với Hiệp hội Phát triền văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức.

Các doanh nghiệp được công nhận "Đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam" phải đảm bảo các tiêu chí cụ thể trong bộ tiêu chí kinh doanh Việt Nam. Bộ tiêu chí gồm 5 nhóm chính: Nhóm 1 - Các tiêu chí về lãnh đạo doanh nghiệp phát triển bền vừng; Nhóm 2 - Xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp; Nhóm 3 - Thượng tôn pháp luật; Nhóm 4 - Đạo đức kinh doanh; Nhóm 5 - Trách nhiệm xã hội.

Bên cạnh giải thưởng nói trên, năm 2023 Nam Dược đạt những mốc son đáng tự hào khi nhận được các danh hiệu quan trọng như: TOP 5 Công ty Đông dược Uy tín ở Việt Nam, Doanh nghiệp vì sự phát triển Dược liệu Việt, Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam….

Tổng giám đốc Hoàng Minh Châu từng chia sẻ trên báo chí: "Chúng tôi mong muốn tạo ra môi trường làm việc nơi nhân viên hạnh phúc, xem công ty như ngôi nhà thứ hai. Khi nhân viên được đãi ngộ tốt, được tôn trọng, có động lực làm việc, có cơ hội thăng tiến, họ đều đồng lòng, đều hạnh phúc và sẽ lan tỏa hạnh phúc đến khách hàng".

Nam Dược luôn tự hào vì tập đoàn họ sở hữu 6 giá trị cốt lõi bao gồm: Vì khách hàng, trách nhiệm, chính trực, hợp tác, đổi mới sáng tạo, không ngừng học hỏi.

Mặc dù luôn quảng bá hình ảnh về một thương hiệu tận tâm với người lao động, thế nhưng Nam Dược vẫn để cho các cán bộ, nhân viên trụ sở chính làm việc tại một tòa nhà, nơi nằm trong danh sách 78 công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ, yêu cầu ngừng hoạt động trên địa bàn quận Cầu Giấy.