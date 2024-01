The Global City "hút" hàng trăm nhà đầu tư và doanh nhân các nước trong khu vực

(Ngày Nay) - Hơn 100 doanh nhân các nước trong khu vực, đặc biệt là cộng đồng người Hoa đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau đã quy tụ trong sự kiện họp mặt các doanh nhân tại The Global City và trực tiếp tham quan dự án.

Phân tích kỹ các lợi thế kinh doanh và khả năng phát triển của trung tâm mới, rất nhiều nhà đầu tư “sành sỏi” đã quyết định nắm bắt cơ hội đầu tư sớm vào trung tâm mới của TP. HCM để mở rộng kinh doanh.

Cộng đồng Châu Á nổi tiếng là “mát tay” trong kinh doanh, đặc biệt là người Hoa vốn có truyền thống kinh doanh lâu năm nên nơi nào có người Hoa sinh sống là nơi ấy hoạt động kinh doanh, buôn bán nhộn nhịp, sầm uất. Họ thường có tầm nhìn kinh doanh rộng và dài, từ việc lựa chọn sản phẩm chất lượng, không ham của rẻ, đến địa điểm phải đặt tại các vị trí đắc địa để thu hút lượng khách đông đúc. Đây cũng là những yếu tố khiến The Global City có sức hút đặc biệt với giới đầu tư người Hoa, những người nổi tiếng “khắt khe” trong kinh doanh.

Anh Quang Huy, một khách hàng đã lựa chọn đầu tư nhà phố SOHO chia sẻ: “Tôi là người kinh doanh lâu năm nên luôn tính toán, tìm hiểu rất kỹ, nhận thấy ngay đây là dự án duy nhất tại khu vực Thủ Đức được đầu tư và quy hoạch bài bản, lại nằm ở vị trí dân cư đông đúc, di chuyển thuận lợi, sau này khi hạ tầng hoàn thiện thì khu này sẽ vô cùng tấp nập, rất phù hợp để kinh doanh buôn bán nên quyết định đầu tư ngay.”

Tư tưởng “buôn có bạn, bán có phường” là truyền thống kinh doanh của người Hoa. Có thể thấy cả một dãy phố chỉ toàn nhà hàng quán ăn hay quần áo thời trang, thuốc Đông y... Thông thường, mọi người nghĩ rằng, càng đông người bán một mặt hàng, thì tỷ lệ cạnh tranh càng cao, nhưng người Hoa thì nghĩ ngược lại: khi tập trung buôn bán cùng một mặt hàng tại một khu vực nhộn nhịp, thì tạo sức hút khách hàng cao hơn, khả năng lan truyền nhanh hơn. Khu nhà phố SOHO cũng được phát triển phù hợp với triết lý kinh doanh ấy, quy hoạch theo các dãy phố ẩm thực – giải trí – mua sắm với các thương hiệu F&B và bán lẻ có uy tín như: Pizza 4Ps, Pasteur Street Brewing, chuỗi thương hiệu thuộc Mylife Group,… đã được Masterise Homes ký kết hợp tác vào cuối năm 2022. Theo đó, các thương hiệu này sẽ có mặt tại phân khu SOHO, tạo nên sự nhộn nhịp và góp phần gia tăng sức hút cho toàn khu đô thị. Ngoài ra, hàng loạt các thương hiệu nổi tiếng từ Singapore cũng đã hợp tác kinh doanh lâu dài và trở thành khách thuê tại The Global City, mang đến nguồn thu nhập được đảm bảo cho chủ sở hữu nhà phố SOHO.

Lựa chọn đầu tư sớm vào trung tâm mới của Tp.HCM

Người Châu Á vốn dĩ có tầm nhìn xa trông rộng cùng với tư tưởng “ăn chắc mặc bền” trong kinh doanh. Họ sẽ chọn những phương án đầu tư an toàn, nhìn thấy được con đường phát triển và tiềm năng sinh lời thì mới quyết định “xuống tiền”.

Bất động sản tại trung tâm luôn thu hút nhà đầu tư nhờ vị trí “lõi” mang lại giá trị tăng trưởng dài hạn. Tuy nhiên những năm gần đây với sự đầu tư và đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng ở những khu vực kinh tế mới, trọng tâm là Tp. Thủ Đức, càng ngày có những dấu hiệu rõ rệt của sự dịch chuyển trung tâm thành phố: sân bay quốc tế Long Thành, hệ thống trường học, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại, các hoạt động lễ hội quy mô như Lễ hội khinh khí cầu tại công viên Thủ Thiêm 2, Lễ hội nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, Elle Fashion show, lễ hội countdown diễn ra tại The Global City đã thu hút hàng chục ngàn du khách đến với dự án ngay cả khi chưa hoàn thành.

The Global City với lợi thế vị trí trung tâm kết nối toàn bộ khu vực Thủ Đức với trung tâm Quận 1 và khu vực lân cận nhờ vào sự phát triển hạ tầng mạnh mẽ: đường Liên Phường, Nút giao An Phú, vành đai 2,3, cầu Cát Lái, Tuyến Metro số 1… khu vực này được định hướng sẽ trở thành tâm điểm thu hút lượng lớn du khách và cư dân đến vui chơi là điều hoàn toàn khả thi.

Không khó để các nhà đầu tư “thâm niên” trong cộng đồng doanh nhân các nước trong khu vực nhìn ra được tiềm năng thương mại và lợi thế phát triển kinh doanh lâu dài tại The Global City, đây chính là cơ hội để đầu tư sớm vào Trung tâm mới của thành phố. The Global City cũng là dự án hiếm hoi duy nhất tại khu vực An Phú có quy mô lớn lên đến 117,4 ha được thiết kế và quy hoạch bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế, các nhà đầu tư tin rằng đây là khu đô thị có đầy đủ các yếu tố để trở thành một nơi thúc đẩy phát triển thương mại của toàn khu vực.