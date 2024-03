Công ty Quang Minh: Vốn 40 tỷ đồng, liên tục trúng thầu tại Vinacomin và Tổng công ty Đông Bắc

Liên tục trúng thầu tại ở Vinacomin, Tổng công ty Đông Bắc

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Minh (Công ty Quang Minh) là nhà thầu ngàn tỷ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Có quan hệ với 6 Bên mời thầu (thực chất là 2 hệ sinh thái doanh nghiệp) nhưng Công ty Quang Minh đã trúng các gói thầu tổng trị giá ngàn tỷ. Đáng chú ý, Quang Minh là nhà thầu “bách phát bách trúng”.

Từ trước tới nay, Quang Minh đã tham gia 52 gói thầu, trong đó trúng 51 gói, trượt 0 gói, 1 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu là 7.511.804.495.860 đồng. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 1.133.122.980.465 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 99,73% (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu). Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của các gói thầu mà Quang Minh tham gia chỉ là 0,27%.

Quang Minh có quan hệ với 6 nhà thầu nhưng thực chất là 2 hệ sinh thái doanh nghiệp: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin - TKV) và Tổng công ty Đông Bắc.

Trong hệ sinh thái Vinacomin, Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin (Than Cọc Sáu) là đối tác lớn nhất của Quang Minh. Quang Minh đã tham gia 16 gói thầu và trúng cả 16 gói. Tổng giá trị trúng thầu là 3.147.925.255.379 đồng. Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin cũng là đối tác quen mặt của Quang Minh. Tại đơn vị này, Quang Minh đã tham gia 10 gói thầu, trúng 9 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu là 584.270.796.739 đồng với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,98%.

Ngoài ra, Quang Minh cũng trúng nhiều gói thầu tại hai thành viên khác của Vinacomin là Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV và Công ty TNHH MTV Môi trường – TKV. Tổng giá trị trúng thầu lần lượt là 641.714.531.910 đồng và 3.021.342.111 với tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 1,35 và 0,76%.

Trong hệ sinh thái Tổng công ty Đông Bắc, Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản là bên mời thầu lớ nhất của Quang Minh. Tại đây. Quang Minh đã tham gia 18 gói thầu, trúng cả 18 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt 2.353.528.316.119 đồng với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,7%.

Ngoài ra, Quang Minh còn tham gia 5 gói thầu và trúng cả 5 tại Công ty Khai thác khoáng sản – Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc. Tổng giá trị trúng thầu là 781.344.253.602 đồng với tỷ lệ tiết kiệm 3,5%. Được biết, Công ty Khai thác khoáng sản – Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc là “phiên bản sau” của Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản.

Năm 2024 “mặn nồng” với Vinacomin

Trong năm 2024, Quang Minh tiếp tục tham gia nhiều gói thầu. Tất cả các gói thầu tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng đều liên quan đến Vinacomin. Có thể thấy, Quang Minh ngày càng “mặn nồng” với Vinacomin.

Gần đây nhất, ngày 26/3/2024, với tư cách độc lập Quang Minh vừa trúng gói thầu “Thuê ngoài sản xuất than sạch từ đất đá lẫn than năm 2024” thuộc dự toán mua sắm “Thuê ngoài sản xuất than sạch từ đất đá lẫn than năm 2024” của chủ đầu tư Than Đèo Nai – Vinacomin. Giá gói thầu là 58.402.764.936 đồng, giá trúng thầu là 57.848.873.303 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu này là 0,95%.

Trước đó, tại ngày 7/2/2024, với tư cách liên danh chính, Quang Minh trúng gói thầu “Gói thầu số 01: Vận chuyển đất đá trong khai trường mỏ” thuộc dự toán mua sắm “Phương án: Thuê ngoài vận chuyển đất đá năm 2024” của chủ đầu tư Than Cọc Sáu – Vincomin. Giá gói thầu là 163.947.089.059 đồng, giá trúng thầu là 163.124.081.277 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm chỉ là 0,5%.

Ngày 16/1/2024, với tư cách liên danh chính, Quang Minh trúng gói thầu “Gói thầu số 01-TN2024: Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá khai trường mỏ Khe Chàm II năm 2024” thuộc dự toán mua sắm “Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá năm 2024 tại khai trường mỏ Khe Chàm II” của chủ đầu tư Than Cao Sơn – TKV. Giá gói thầu là 256.753.738.717 đồng. Giá trúng thầu là 251.614.594.849 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm 2%.

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Minh thành lập ngày 10/6/2004 tại Tổ 7, khu Diêm Thủy, Phường Cẩm Bình, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh với người đại diện pháp luật là ông Hoàng Thanh Quân. Công ty có ngành nghề chính là “Chuẩn bị mặt bằng”.

Tại ngày 29/6/2023, công ty có vốn điều lệ 40 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: ông Phạm Thế Quang (sở hữu 40% vốn), ông Phạm Thế Vinh (sở hữu 23,75% vốn) và bà Đỗ Thị Thu Huyền (sở hữu 36,25% vốn). Có thể thấy dù vốn điều lệ chỉ 40 tỷ đồng nhưng Quang Minh đã trúng các gói thầu trị giá hơn 7.500 tỷ đồng tại hệ sinh thái Vinacomin và Tổng công ty Đông Bắc.

Không sở hữu bất cứ cổ phiếu này tại Quang Minh nhưng doanh nhân sinh năm 1982 Hoàng Thanh Quân vẫn giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty. Ngoài Quang Minh, ông Hoàng Thanh Quân còn là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty TNHH Thương mại Quang Minh Vân Đồn.

Công ty Quang Minh Vân Đồn thành lập ngày 3/8/2017 tại Thôn Khe Ngái, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh với ngành nghề chính là “Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng”.

Ở thời điểm mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: ông Phạm Thế Quang (sở hữu 50% vốn), ông Phạm Thế Vinh (sở hữu 10% vốn) và bà Đỗ Thị Thu Huyền (sở hữu 40% vốn).