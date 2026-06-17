Nguyễn Phi Vân: Cộng đồng Cổ Đông của Mason đang trở thành "Cổ đông" cho giấc mơ của những đứa trẻ khác

(Ngày Nay) - Khi công bố đồng hành cùng Thư Viện Ước Mơ, Mason Nguyễn không chỉ mang đến một hoạt động thiện nguyện dành cho người hâm mộ. Với Nguyễn Phi Vân, điều đáng chú ý hơn nằm ở chính cộng đồng "Cổ Đông" mà nam nghệ sĩ đã xây dựng. Từ góc nhìn của nhà sáng lập Thư Viện Ước Mơ, đây là cơ hội để chuyển hóa sự ngưỡng mộ thành hành động cộng đồng và lan tỏa văn hóa đọc tới những trẻ em còn thiếu điều kiện tiếp cận sách.

Sự đồng hành của Mason Nguyễn và cộng đồng người hâm mộ Cổ Đông với dự án Thư Viện Ước Mơ đã mở ra một câu chuyện vượt ngoài khuôn khổ của một chiến dịch gây quỹ. Theo nhà sáng lập Nguyễn Phi Vân, đây là cơ hội để chuyển hóa sự yêu mến dành cho thần tượng thành những hành động cụ thể vì cộng đồng, đồng thời lan tỏa văn hóa đọc tới trẻ em còn hạn chế điều kiện tiếp cận sách

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Mới đây, nghệ sĩ Mason Nguyễn và công ty chủ quản Def Jam chính thức công bố đồng hành cùng dự án Thư Viện Ước Mơ (Library of Dreams) do bà Nguyễn Phi Vân sáng lập. Theo thông báo từ ban tổ chức, trong khuôn khổ fan meeting tại Hà Nội ngày 5/7 tới, người hâm mộ được khuyến khích không tặng hoa và quà cho nghệ sĩ, mà thay vào đó có thể đóng góp trực tiếp cho dự án xây dựng thư viện dành cho trẻ em.

Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình là năm khán giả tham dự fan meeting sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên để cùng Mason Nguyễn tham gia chuyến đi trao tặng thư viện trong thời gian tới. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ, đồng thời mở ra một câu chuyện rộng hơn về vai trò của các fandom trong những hoạt động hướng tới cộng đồng.

Chỉ sau bốn ngày phát động, chiến dịch Dream Library Fund đã ghi nhận hơn 292 triệu đồng quyên góp theo số liệu do Def Jam Vietnam công bố. Con số này tiếp tục tăng trong những ngày tiếp theo. Danh sách sao kê công khai cho thấy đến 20h ngày 17/6/2026, tổng số tiền đóng góp từ người hâm mộ đã vượt 349 triệu đồng (Chi tiết xem tại: link). Với mức kinh phí khoảng 80 triệu đồng cho mỗi thư viện, số tiền quyên góp hiện tại tương đương khả năng hỗ trợ xây dựng khoảng 4 thư viện mới cho trẻ em vùng khó khăn.

Chia sẻ với Tạp chí Ngày Nay, bà Nguyễn Phi Vân cho biết điều khiến bà hứng thú ngay từ đầu không nằm ở mức độ nổi tiếng của Mason, mà ở cách cộng đồng người hâm mộ của nam nghệ sĩ được hình thành và vận hành.

Theo nhà sáng lập Thư Viện Ước Mơ, trên thế giới, nhiều cộng đồng người hâm mộ đã chứng minh rằng fandom không chỉ là nơi dành cho sự ngưỡng mộ hay tiêu dùng sản phẩm giải trí. Khi được kết nối bởi những giá trị chung, họ có thể trở thành một lực lượng xã hội có khả năng tạo ra tác động tích cực: "Trên thế giới, văn hoá thiện nguyện của cộng đồng người hâm mộ đã trở thành một lực lượng thật sự. Cộng đồng fan của ca sĩ Im Young-woong từng quyên góp hơn 600 triệu won để cứu trợ cháy rừng; ARMY của BTS từng cùng thần tượng góp 1 triệu USD cho một chiến dịch xã hội. Như một nhà phê bình văn hoá nhận xét: "Fandom ngày nay không chỉ là sự ngưỡng mộ. Họ là những cộng đồng được tổ chức, có ý thức xã hội, và ngày càng đặt trọng tâm vào tác động và giá trị."

Từ góc nhìn đó, bà Nguyễn Phi Vân cho rằng giá trị của sự hợp tác lần này vượt xa câu chuyện gây quỹ đơn thuần. "Sự hợp tác này biến ngưỡng mộ thành hành động", bà nhận định, nếu một nghệ sĩ được giới trẻ yêu mến lựa chọn đứng về phía sách và việc học, điều đó cũng góp phần thay đổi cách nhìn của nhiều người trẻ đối với văn hóa đọc: "Khi một thần tượng mà các bạn trẻ yêu mến đứng về phía sách và việc học, điều này thay đổi cách suy nghĩ về việc thế nào là "cool". Đọc sách trở thành một biểu hiện của bản sắc, chứ không phải nghĩa vụ."

Về Mason và Cổ Đông, bà nói: "Điều khiến tôi hứng thú ngay từ đầu là cách Mason gọi người hâm mộ của mình là "Cổ Đông". Đó không phải fan theo nghĩa một chiều. Đó là mối quan hệ hai chiều, có sự đồng sở hữu, đồng hành. Và đó chính xác là tinh thần chúng tôi mong muốn trong việc cho đi."

Khái niệm "Cổ Đông" được Mason sử dụng từ năm 2025 để gọi cộng đồng người hâm mộ của mình. Thay vì chỉ dừng ở sự ủng hộ dành cho nghệ sĩ, cách gọi này phản ánh một mối quan hệ mang tính đồng hành và đầu tư dài hạn. Việc cộng đồng Cổ Đông tham gia vào Thư Viện Ước Mơ có thể xem là một trong những lần rõ nét nhất triết lý đó được cụ thể hóa thông qua một hoạt động cộng đồng quy mô lớn.

Hơn một thập kỷ gieo những "hạt giống đọc sách"

Đằng sau chiến dịch đang thu hút sự chú ý từ cộng đồng người hâm mộ là một dự án xã hội đã được xây dựng trong hơn một thập kỷ. Thư Viện Ước Mơ là Dự án thư viện nghệ thuật sáng tạo dành cho trẻ em Việt Nam, được sáng lập vào năm 2014 bởi Nguyễn Phi Vân với mục tiêu mang sách, nghệ thuật và các cơ hội sáng tạo đến với trẻ em tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Khác với mô hình tặng sách đơn thuần, mỗi thư viện được xây dựng như một không gian học tập và sáng tạo dành cho học sinh. Bên cạnh sách, dự án còn chú trọng các hoạt động nghệ thuật, tư duy sáng tạo và kỹ năng phát triển bản thân.

Trong hành trình của mình đi qua hơn 100 quốc gia khác nhau, Nguyễn Phi Vân nhận thấy "tri thức và sáng tạo" là chìa khóa giúp người Việt có thể tham gia nhiều hơn vào các hoạt động quốc tế. Vậy nên, bà luôn mang trong mình tâm nguyện đóng góp vào việc gieo mầm cho những thế hệ trẻ Việt Nam, giúp họ trở thành những công dân toàn cầu và làm rạng danh đất nước.

Bà trăn trở: "Với những đứa trẻ của Thư Viện Ước Mơ ở vùng khó khăn, thư viện thường là cánh cửa duy nhất mở ra một thế giới lớn hơn ngôi làng của các em. Vấn đề thật của Việt Nam không nằm ở câu nói đơn giản "người Việt đọc ít" mà nằm ở sự bất bình đẳng trong tiếp cận."

Theo số liệu được dự án công bố, đến nay Thư Viện Ước Mơ đã hiện diện tại 37 tỉnh, thành phố trên cả nước, trao tặng hơn 300.000 cuốn sách và tạo cơ hội tiếp cận đọc sách, nghệ thuật cho hơn 100.000 trẻ em. Tháng 7 tới, Thư Viện Ước Mơ dự kiến triển khai hoạt động tại Phú Thọ, mang những tủ sách đến 8 điểm trường vùng cao. Đây là một phần trong hành trình đã kéo dài hơn một thập kỷ của dự án.

Trong bối cảnh mạng xã hội đang làm thay đổi cách các cộng đồng người hâm mộ được hình thành và kết nối, sự đồng hành giữa Mason Nguyễn, cộng đồng Cổ Đông và Thư Viện Ước Mơ mang đến một ví dụ đáng chú ý về việc chuyển hóa sức ảnh hưởng thành hành động xã hội. Với Nguyễn Phi Vân, điều được tạo ra không chỉ là những khoản đóng góp cho thư viện, mà còn là cơ hội để người trẻ trực tiếp tham gia vào một hành trình tạo giá trị cho cộng đồng.

Chuyến đi của Mason cùng người hâm mộ đến các điểm Thư viện Ước mơ sắp tới không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong sự hợp tác giữa nghệ sĩ và dự án xã hội, mà còn là cơ hội để những người trẻ chứng kiến tận mắt hành trình mà sự đóng góp của mình đã tạo nên cho cộng đồng. Bà Phi Vân mỉm cười: "Mỗi thư viện đều có một cái tên, một câu chuyện. Khi các bạn fan thấy được tác động cụ thể, hữu hình như cách một buổi đấu giá ảnh từng giúp xây thêm 25 thư viện, niềm tin và sự tử tế sẽ được nhân lên."

Với Nguyễn Phi Vân, giá trị lớn nhất của sự hợp tác không nằm ở những con số quyên góp: "Nói cho cùng, chúng tôi không chỉ gây quỹ. Chúng tôi đang nuôi một thế hệ hiểu rằng cho đi cũng là một cách thuộc về, và rằng mỗi bạn trẻ đều có thể là một công dân toàn cầu bắt đầu từ một hành động rất gần, rất nhỏ."