Lan tỏa văn hóa đọc qua Ngày hội giao lưu văn hóa Việt – Trung

(Ngày Nay) - Sáng ngày 16/5/2026, Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức Ngày hội “Giao lưu Văn hóa Việt - Trung” hưởng ứng Ngày Sách Thế giới 2026. Ngày hội thu hút sự tham gia của đông đảo giảng viên, sinh viên Việt Nam, sinh viên Trung Quốc cùng sinh viên đến từ các cơ sở đào tạo tiếng Trung tại Hà Nội.
Ngày hội giao lưu văn hóa Việt – Trung. Ảnh: Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội
Ngày hội hướng tới việc khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, nâng cao khả năng cảm thụ văn học và phát triển kỹ năng ngôn ngữ cho sinh viên thông qua các hoạt động giao lưu, trình diễn và sáng tạo nghệ thuật. Đây cũng là dịp để sinh viên tăng cường kỹ năng thuyết trình, biểu đạt cảm xúc và mở rộng hiểu biết về văn hóa hai quốc gia.

Các đại biểu tham dự đại hội

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS. Cầm Tú Tài, Trưởng khoa Ngôn ngữ Trung Quốc cho biết, Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ giao lưu văn hóa lâu đời, cùng coi trọng tinh thần hiếu học và giá trị của tri thức. Theo ông, sách không chỉ là kho tàng lưu giữ tri thức mà còn góp phần bồi đắp tâm hồn, nhân cách con người. Thông qua văn học và ngôn ngữ, thế hệ trẻ có cơ hội hiểu sâu hơn về bản sắc văn hóa, đời sống tinh thần cũng như chiều sâu tư tưởng của nhân dân hai nước.

PGS.TS. Cầm Tú Tài cũng bày tỏ kỳ vọng các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội sẽ giúp sinh viên thêm yêu văn học, ngôn ngữ, đồng thời nâng cao năng lực giao tiếp liên văn hóa trong môi trường hội nhập quốc tế.

PGS.TS. Cầm Tú Tài - Trưởng khoa Ngôn ngữ Trung Quốc phát biểu Khai mạc Ngày hội

Tham dự chương trình, ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội đánh giá cao ý nghĩa của việc lấy sách và văn hóa làm cầu nối gắn kết thanh niên hai nước. Ông cho rằng những hoạt động giao lưu như vậy sẽ góp phần tăng cường sự thấu hiểu, đồng cảm giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đồng thời, ông cũng khuyến khích sinh viên hình thành thói quen đọc sách, nuôi dưỡng tinh thần học tập và phát triển bản thân từ nền tảng tri thức.

Không khí ngày hội trở nên sôi động với cuộc thi “Sắc màu thi ca”, nơi sinh viên thể hiện những tác phẩm văn học quen thuộc bằng nhiều hình thức sáng tạo. Qua mỗi phần trình bày, người tham gia cho thấy khả năng cảm thụ văn học, tư duy nghệ thuật và tình yêu đối với văn hóa Việt – Trung.

Bên cạnh đó, cuộc thi Flashmob Giai điệu Việt - Trung mang đến màu sắc trẻ trung, hiện đại với những tiết mục sôi động do sinh viên nhiều trường đại học tham gia biểu diễn. Hoạt động này tạo nên không gian giao lưu nghệ thuật cởi mở, góp phần tăng tính kết nối giữa sinh viên.

Ngoài các cuộc thi, ngày hội còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm như hội chợ “Sách và tuổi trẻ”, viết thư pháp, thưởng trà, giới thiệu ẩm thực truyền thống và khu vực check-in thông điệp về sách. Những không gian văn hóa đa dạng đã giúp sinh viên trực tiếp khám phá vẻ đẹp của ngôn ngữ, nghệ thuật và đời sống văn hóa của hai quốc gia.

Thông qua chuỗi hoạt động học thuật và trải nghiệm thực tế, Ngày hội “Giao lưu Văn hóa Việt - Trung” đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong giới trẻ, đồng thời khơi dậy niềm hứng thú tìm hiểu văn học, ngôn ngữ và văn hóa. Sự kiện cũng tạo cơ hội để sinh viên vận dụng kiến thức đã học, mở rộng tư duy hội nhập và thêm trân trọng giá trị của tri thức cũng như tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

