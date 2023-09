Thủ tướng: Kiên quyết không lùi bước trước khó khăn

Theo báo cáo của Chính phủ, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm. Đặc biệt, lạm phát được kiểm soát, tiếp tục xu hướng giảm dần, bình quân 8 tháng tăng 3,1%, thấp hơn nhiều mục tiêu khoảng 4,5%. Thu ngân sách Nhà nước 8 tháng đạt trên 1,12 triệu tỷ đồng, bằng 69,4% dự toán.

Nợ công, nợ chính phủ, bội chi ngân sách Nhà nước được kiểm soát tốt. Xuất nhập khẩu tiếp tục đà tăng trở lại, trong tháng 8, xuất khẩu tăng 7,7% so với tháng 7, nhập khẩu tăng 5,7%; xuất siêu gần 3,82 tỷ USD; tính chung 8 tháng xuất khẩu đạt 227,7 tỷ USD, xuất siêu gần 20,2 tỷ USD. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm. Thị trường lao động phục hồi tốt, cân đối cung cầu lao động được bảo đảm.

Khu vực nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định; khu vực công nghiệp tiếp tục đà phục hồi; thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng khá cao; đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực, là một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tình hình phát triển doanh nghiệp ngày càng tích cực hơn, tháng 8 có trên 14 nghìn doanh nghiệp thành lập mới.

Chính phủ cũng thảo luận, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức cần khắc phục như: tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra; ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế còn tiềm ẩn rủi ro; lạm phát tuy được kiểm soát ở mức thấp nhưng vẫn chịu nhiều sức ép; điều hành chính sách tiền tệ tiếp tục gặp khó khăn trong bối cảnh nhiều nước tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ; sản xuất công nghiệp phục hồi chậm; lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn chưa phục hồi như trước dịch COVID-19; nhiều doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn...

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, trong bối cảnh quốc tế, trong nước rất khó khăn, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 tiếp tục xu hướng tích cực, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tốt hơn so với tháng 7, duy trì đà “tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước”, đóng góp vào kết quả chung của 8 tháng năm 2023.

Phân tích tình hình, chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phải thực hiện trong tháng 9, những tháng còn lại của năm 2023 và thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, phải kiên quyết, kiên trì, quyết tâm thực hiện mục tiêu tổng quát đã đề ra.

“Tinh thần đặt ra là kiên quyết không lùi bước trước khó khăn; không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, nhưng cũng cương quyết xử lý những trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; kiên quyết tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh”, Thủ tướng nhấn mạnh.