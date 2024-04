Nhiều trẻ nhỏ, người già được “giải cứu” khỏi nắng nóng trên cao tốc Pháp Vân

(Ngày Nay) - Sáng 28/4, trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện thông tin về một chiếc xe 16 chỗ bị đột ngột hỏng trên cao tốc Pháp Vân (cách Hà Nội khoảng 90 km về phía tỉnh Nghệ An). Chủ Facebook Nghĩa Đào viết: “Nghỉ lễ thuê xe về quê. Số nhọ hỏng xe cách Hà Nội 90km. Cả nhà đứng đường suốt 3 tiếng từ 6h30 đến 9h30. Gọi điện cho công ty thuê xe báo điều xe khác từ Hà Nội lên. Càng chờ càng mất hút...".

Chủ nhân Facebook cũng nói thêm: "Mệt mỏi vì nóng nực thì gặp các đồng chí CSGT giao thông dừng xe giúp đỡ đưa bớt đàn bà, trẻ con về tạm trạm dừng nghỉ gần đó. Còn gọi thêm xe khách hỗ trợ chở cùng xe đặc chủng…”. Thông tin này ngay lập tức nhận được sự quan tâm tán thưởng, cổ vũ của nhiều người; bày tỏ cảm ơn về hành động đẹp của các chiến sỹ Cảnh sát giao thông.

Được biết, vị trí xe gặp sự cố nằm trên cao tốc Pháp Vân thuộc địa bàn quản lý của Đội Tuần tra kiểm soát số 3, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an. Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng cho biết, vào hồi 9 giờ 20 phút ngày 28/4, tại Km253 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn Quốc lộ 45 tổ công tác của đơn vị gồm Trung tá Nguyễn Minh Tuấn, Tổ trưởng; Thiếu tá Đinh Tiến Nghĩa, cán bộ và Thượng úy Nguyễn Trọng Vui, cán bộ K02 đang trong quá trình tuần tra lưu động, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phát hiện xe ô tô Transit 16 chỗ màu trắng dừng đỗ bên đường, cùng 8-10 người dân đang đứng trên đường cao tốc, gặp sự cố.

Tổ công tác đã dừng lại và biết chiếc xe này bị hỏng không di chuyển được. Nhận thấy thời tiết nắng nóng, không có nơi tránh nắng, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ, trẻ nhỏ và người già trên xe. Ngay lập tức, Tổ công tác đã đề nghị cho các cháu nhỏ (trong đó có 1 cháu 5-8 tháng tuổi, 1 cháu 2 tuổi, 1 cháu 10 tuổi và 1 cụ già trên 70 tuổi) lên xe và di chuyển về trạm dừng nghỉ để đảm bảo sức khỏe. Sau đó, chờ xe tiếp viện đến tiếp tục hành trình. Đây không phải là lần đầu tiên, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 3 thực hiện hỗ trợ giúp đỡ người dân gặp sự cố trên tuyến.

Đội Tuần tra kiểm soát số 3, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an chịu trách nhiệm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ - Mai Sơn Quốc lộ 45. Đây là tuyến đường huyết mạch từ các tỉnh phía Nam, miền Trung vào cửa ngõ phía Nam của Hà Nội. Trong những ngày nghỉ lễ, thời tiết nắng nóng, mật độ các phương tiện giao thông qua đây rất lớn. Những dịp cao điểm, đơn vị huy động 100% quân số ứng trực thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông là nguyên nhân dân gây ùn tắc, mất an toàn giao thông trên tuyến, đơn vị còn bố trí các mô tô đặc chủng liên tục tuần tra trên tuyến, khép kín địa bàn để kịp thời phát hiện ùn ứ và những sự cố trên tuyến, chủ động có phương án xử lý không không để tình trạng ùn tắc cục bộ kéo dài; cùng với đó, hỗ trợ người và phương tiện trên tuyến gặp sự cố.