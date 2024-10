Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Lương Cường; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang và các Bí thư Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết.

Thống nhất nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát biểu tại Lễ trao giải, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng luôn đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, qua các kỳ Đại hội đảng đã có nhiều chủ trương về vấn đề này. Sau khi Bộ Chính trị ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai ngày càng bài bản, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, đi vào chiều sâu với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, trong đó tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những hoạt động thiết thực đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

Sau 4 lần tổ chức, cuộc thi cho thấy sức sống mạnh mẽ với sức lan tỏa rộng rãi trong toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân; nhiều tác phẩm chất lượng tốt, thể hiện trí tuệ, tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm của các tác giả, đã được đăng tải, phát sóng, đi vào lòng người, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, không ngừng củng cố, nâng cao tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước ta và Đảng ta.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đã đề cao trách nhiệm, đạt nhiều kết quả trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và có nhiều đóng góp cho thành công của cuộc thi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, sau 40 năm đổi mới, với thế và lực đã tích lũy được, với thời cơ, vận hội mới, chúng ta đã hội tụ đủ những điều kiện cần thiết và đang đứng trước cơ hội lịch sử đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi có tính thời đại, tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xuất phát từ quy luật phát triển, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới bên cạnh thời cơ, thuận lợi cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, tập trung phá hoại tư tưởng, tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng, phản kích, phủ định nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đây là "khâu đột phá", "mặt trận quyết định".

Để phát huy cao nhất giá trị cuộc thi, tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần thống nhất nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là cuộc đấu tranh giai cấp trên mặt trận tư tưởng - lý luận chính trị; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, nhiệm vụ hệ trọng của cả hệ thống chính trị trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch phải gắn chặt với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đem lại ấm no, hạnh phúc cho người dân là yếu tố then chốt nhất. Kiên định, bảo vệ đi đôi với bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; vận dụng, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về đường lối đổi mới; xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận cơ bản về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn cách mạng mới. Xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với củng cố thế trận lòng dân trên cơ sở thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực tăng tốc, bứt phá thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị tốt nhất các công việc cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Năm 2025 cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước, 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với uy tín và sức lan tỏa đã được tạo lập, Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ tiếp tục đổi mới, bám sát yêu cầu thực tiễn, phục vụ ngày càng hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Điểm sáng nổi bật trong thực hiện Nghị quyết 35

Phát biểu tổng kết cuộc thi năm 2024, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết cuộc thi năm nay được phát động vào cuối tháng 1/2024. Ngay sau khi phát động ở cấp Trung ương, tất cả các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cuộc thi rộng rãi xuống tận cơ sở với 32/67 đầu mối tổ chức cuộc thi và trao giải ở cơ quan, địa phương mình.

Nhiều cơ quan báo chí, truyền thông đã tích cực tuyên truyền từ sớm và liên tục về cuộc thi. Nhiều đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ nòng cốt. Thông qua cuộc thi cấp cơ sở, các đơn vị, địa phương đã lựa chọn được 5.203 tác phẩm xuất sắc gửi dự thi ở cấp Trung ương.

Sau hai vòng chấm thi cấp Trung ương được tiến hành một cách công tâm, khách quan, trách nhiệm, Ban Chỉ đạo cuộc thi đã lựa chọn được các tác phẩm xuất sắc, các tập thể tiêu biểu để trao giải.

"Thành công của cuộc thi năm nay là điểm sáng nổi bật trong việc thực hiện Nghị quyết 35, đồng thời góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Với sức lan tỏa rất rộng rãi trong hệ thống chính trị, trong xã hội và cả nước ngoài, cuộc thi đã cho thấy sức hút mạnh mẽ, vượt ra khỏi một giải báo chí thông thường, trở thành diễn đàn để đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ tình cảm, niềm tin và trách nhiệm đối với Đảng, Nhà nước về chế độ ta", ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Kết quả nổi bật năm nay là số lượng tác phẩm dự thi rất lớn, 468.792 tác phẩm. Nét mới năm nay là sự tham gia đông đảo của thanh niên, học sinh và sinh viên với 35.000 tác phẩm. Cuộc thi còn thu hút được 610 tác phẩm của người Việt Nam đang công tác, học tập ở nước ngoài, 13 tác phẩm của người nước ngoài.

Tại Lễ trao giải, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc thi, đã trao tặng 20 giải tập thể có thành tích xuất sắc; giải tác giả cao tuổi nhất và trẻ tuổi nhất tham gia cuộc thi; 20 giải Triển vọng; 12 giải A, 22 giải B, 37 giải C và 63 giải Khuyến khích.

Cũng tại Lễ trao giải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm - năm 2025.