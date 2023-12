VietinBank - 35 năm không ngừng phát triển mang đến giá trị tốt nhất cho DNVVN

Xây dựng nền tảng từ “Chính sách xương sống”

Tại Việt Nam, theo báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2015, Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) đóng góp 40% GDP, sử dụng tới 51% lao động xã hội và hàng năm tạo việc làm cho nửa triệu lao động mới, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của Đảng và Chính phủ. Đến năm 2022, theo số liệu của Tổng cục thống kê số doanh nghiệp thành lập mới đạt 148,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 27,1% so với năm trước. Bình quân một tháng có 17,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Nhận định được sự phát triển mạnh mẽ của DNVVN, từ năm 2015, VietinBank đã nhanh chóng nắm bắt nhu cầu thị trường cũng như hạn chế trong việc tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp thuộc phân khúc vừa và nhỏ để triển khai đồng thời nhiều giải pháp phù hợp, trong đó có giải pháp về xây dựng những chính sách “xương sống” như “Cơ chế cấp và quản lý giới hạn tín dụng phù hợp với đặc thù của phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ”. Đến những năm gần đây, việc tinh gọn quy trình cấp tín dụng để đẩy nhanh tốc độ xử lý giao dịch, giúp khách hàng VVN được nhanh chóng phê duyệt và cấp tín dụng đã được ra đời với tên gọi SME Simple. Giải pháp đáp ứng cho toàn bộ nhu cầu tín dụng của khách hàng, từ nhu cầu vay vốn trung dài hạn tới các khoản vay ngắn hạn, phát hành bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu bộ chứng từ...

Đặc biệt, thời gian duy trì hạn mức tín dụng tối đa áp dụng cho các khách hàng theo giải pháp này được nên lên tới 24 tháng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp an tâm về tài chính và chủ động nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây được đánh giá là một bước đột phá mới trong giải pháp cấp tín dụng dành cho DNVVN của VietinBank.

Vững vàng vượt sóng, linh hoạt đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thời kì dịch bệnh COVID-19 đã mang đến cuộc khủng hoảng diện rộng, ảnh hưởng rất lớn đến bộ phận các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các DNVVN. Với cách làm mới, sáng tạo và khác biệt, VietinBank đã thiết kế hàng loạt các giải pháp tín dụng tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DNVVN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã được triển khai thiết thực, kịp thời và hiệu quả thông qua các chiến dịch, gói/ chương trình cụ thể. Đặc biệt, gói ưu đãi tổng thể và đa dạng “VietinBank SME Stronger” cung cấp đến Khách hàng những giải pháp tài chính (chính sách ưu đãi về giá: lãi suất, phí), những sản phẩm dịch vụ đặc thù, “đo ni đóng giày” theo từng ngành nghề, từng cơ chế kinh doanh theo chuỗi cung ứng/ phân phối của KH.

Khi trạng thái bình thường mới được thiết lập, Chiến dịch “VietinBank SME - Hành trình gắn kết” ra đời với mong muốn sự song hành của VietinBank và cộng đồng doanh nghiệp là tối đa ở mọi giai đoạn quan hệ với VietinBank (khách hàng mới, khách hàng hiện hữu, khách hàng chiến lược) đều có những ưu đãi nổi bật hỗ trợ.

Hướng tới phát triển bền vững mang đến giá trị tốt nhất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong hành trình cung cấp các giải pháp tài chính hữu hiệu đến cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng. VietinBank đã tạo được thiện cảm, sự tin tưởng của Khách hàng, các đối tác, các tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài.

VietinBank đã liên tục khẳng định được uy tín khi được cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực và trao tặng các giải thưởng từ năm 2017 đến nay. Cụ thể: Ngân hàng tài trợ thương mại vốn lưu động tốt nhất Việt Nam cho phân khúc khách hàng vừa và nhỏ do tạp chí The Asset vinh danh, Ngân hàng SME phát triển nhanh nhất Việt Nam 2017 được trao bởi Global Banking & Finance review; Ngân hàng SME của năm 2017 trao bởi The Asian Banker; Ngân hàng dành cho SME tốt nhất Việt Nam trao bởi Asia Money năm 2018; Ngân hàng phát triển SME nhanh nhất Việt Nam năm 2020 trao bởi Global Banking & Finance Review. Đặc biệt trong 03 năm liên tiếp 2021 – 2022 – 2023, tạp chí nổi tiếng tại Singapore – The Asian Banker đã trao tặng VietinBank giải thưởng “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam”. Đây là sự ghi nhận to lớn đối với những cố gắng mà VietinBank luôn hoàn thiện, cải tiến tối đa chất lượng sản phẩm, dịch vụ,… nhằm mang đến giá trị tốt nhất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.