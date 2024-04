Xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến bị cáo Nguyễn Phương Hằng

(Ngày Nay) - Phiên tòa được mở ra do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 4 đồng phạm là bị cáo Đặng Anh Quân, Huỳnh Công Tân, Nguyễn Thị Mai Nhi và Lê Thị Thu Hà.

Sáng 4/4, Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” do Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) cùng các đồng phạm thực hiện.

Phiên tòa được mở ra do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 4 đồng phạm là bị cáo Đặng Anh Quân (giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam), Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của Nguyễn Phương Hằng) và Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam).

Dù không kháng cáo và đang chấp hành án tù nhưng Nguyễn Phương Hằng vẫn được triệu tập đến phiên tòa để phục vụ công tác xét xử.

Ngoài ra, còn 2 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo là Đinh Thị Lan và Đặng Thị Hàn Ni. Tuy nhiên, chỉ có Đinh Thị Lan có mặt, còn Ni đang chấp hành án tù nên xin xét xử vắng mặt.

Trong buổi sáng, Thẩm phán Phan Đức Phương, Chủ tọa phiên tòa đã đọc quyết định và tiến hành các thủ tục đưa ra xét xử phúc thẩm.

Tại phần thủ tục, Đinh Thị Lan đề nghị đổi 1 thành viên trong Hội đồng xét xử vì cho rằng, thẩm phán này đã gây khó dễ.

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử cho rằng, nội dung yêu cầu thay đổi thành viên với lý do Đinh Thị Lan đưa ra không thuộc trường hợp quy định tại điều 49, điều 53 Bộ luật Tố tụng hình sự nên không chấp nhận yêu cầu này.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, với sự giúp sức của các đồng phạm, Nguyễn Phương Hằng tổ chức nhiều buổi livestream nhưng nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của 10 cá nhân. Hành vi của các bị cáo vi phạm Luật An ninh mạng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Tại phiên tòa xử sơ thẩm ngày 21/9/2023, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù; Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân cùng 1 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo khoản 2, điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo và đang thụ án tại trại giam An Phước (An Thái, Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Các bị cáo còn lại đều kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Trong đó, bị cáo Đặng Anh Quân cho rằng, mức án 2 năm 6 tháng Tòa áp dụng đối với mình là quá nặng. Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án 1 năm 6 tháng tù, nay xin giảm xuống mức án treo.

Cùng kháng cáo bản án sơ thẩm ngày 21/9/2023 còn có 2 người “có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan” là Đinh Thị Lan (ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) và Đặng Thị Hàn Ni (cựu nhà báo, luật sư). Cả 2 kháng cáo đề nghị xem xét tư cách tố tụng là bị hại, chứ không phải người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 ngày 4-5/4.