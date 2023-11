Album của ban nhạc Ngọt được đề cử tại giải thưởng Grammy 2024

Album “Gieo” của ban nhạc Ngọt đã chính thức góp mặt trong danh sách đề cử giải thưởng Grammy 2024. Người nhận được đề cử này là Duy Đào, Giám đốc nghệ thuật của Ngọt.

Thông tin trên hiện đã được công bố tại trang web Grammy.com thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ - Ban tổ chức Giải thưởng Grammy hàng năm.

Album do Duy Đào tham gia thiết kế được đề cử ở hạng mục thứ 76: Best boxed or special limited edition package (Thiết kế ấn phẩm đặc biệt).

Cùng được đề cử ở hạng mục này là “The Collected Works Of Neutral Milk Hotel” (nhóm nghệ sỹ Jeff Mangum, Daniel Murphy và Mark Ohe); “For The Birds: The Birdsong Project” (Jeri Heiden và John Heiden); “Inside: Deluxe Box Set” (Bo Burnham và Daniel Calderwood); “Words & Music, May 1965: Deluxe Edition” (Masaki Koike).

Khởi động từ năm 1995, hạng mục Best Boxed or Special Limited Edition Package tôn vinh các thiết kế album nhạc phiên bản đặc biệt hoặc hộp album ấn tượng nhất.

Ngay sau khi danh sách đề cử chính thức được công bố, nghệ sỹ Duy Đào đã chia sẻ niềm vui: "Art Direction và Design (Chỉ đạo nghệ thuật và thiết kế) cho album ‘Gieo’ của Ngọt vừa được đề cử Grammy 2024 - Hạng mục Thiết kế ấn phẩm đặc biệt. Hình như tôi đã may mắn là người Việt đầu tiên được đề cử và cũng hình như là nhà thiết kế và giám đốc nghệ thuật đến từ Đông Nam Á đầu tiên. Cảm ơn gia đình, bạn bè và cả nhóm đã luôn cố gắng cùng tôi. Cảm ơn ban nhạc Ngọt đã luôn tin tưởng và kiên nhẫn."

“Những người xung quanh tôi luôn là niềm cảm hứng và động lực lớn nhất của tôi. Chắc chắn sẽ có một lời cám ơn dài hơn, đầy đủ hơn và sâu sắc hơn sau khi tôi bình tĩnh lại,” Duy Đào viết.

Dưới bài đăng, Hoàng Phan, thành viên ban nhạc Ngọt và nhiều bạn bè, nghệ sỹ đã để lại bình luận khen ngợi, chúc mừng.

Ngoài phiên bản vật lý được đề cử Giải thưởng Grammy, album “Gieo” đã có mặt trên các nền tảng nhạc số như YouTube, Apple Music, Spotify, Deezer, Anghami, Amazon Music. Khán giả có thể bấm vào đây để thưởng thức.

Trên website riêng, Duy Đào giới thiệu bản thân là giám đốc sáng tạo từng giành một số giải thưởng và là nhà sáng lập Studio DUY.

Anh thành lập Studio DUY sau một thập kỷ ở California, Mỹ. Anh đã làm việc với các khách hàng uy tín và các dự án thiết kế nổi tiếng như Google, Facebook, Pinterest, Twitter, Logitech, Oppo và Apple Music...

Anh từng giành được các giải uy tín như Giải thưởng Câu lạc bộ Giám đốc Nghệ thuật (Mỹ), Giải thưởng Thiết kế Quốc tế (Mỹ)... Tác phẩm của anh được giới thiệu trên các ấn phẩm nổi tiếng và được triển lãm ở 16 quốc gia, trong đó có Bảo tàng Thiết kế Cooper Hewitt Smithsonian (New York).

Lễ trao giải Grammy lần thứ 66 (năm 2024) sẽ diễn ra vào ngày 4/2/2024 tại thành phố Los Angeles, Mỹ. Giải thưởng có 94 hạng mục, trong đó đáng chú ý là Record of the Year (Bản thu âm của năm) năm nay gọi tên Jon Batiste, Miley Cyrus, boygenius, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, SZA và Victoria Monét vào danh sách đề cử chính thức.

Grammy là giải thưởng thường niên do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ tổ chức, nhằm tôn vinh những nghệ sỹ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc trên toàn thế giới. Sự kiện được tổ chức lần đầu năm 1959 và dần trở thành một trong những giải thưởng danh giá bậc nhất.

Ca sỹ người Mỹ gốc Việt Sangeeta Kaur (Teresa Mai) đã giành Giải thưởng Grammy lần thứ 64 (năm 2022) ở hạng mục "Album giọng ca độc tấu cổ điển xuất sắc nhất." Sangeeta Kaur có tên là Mai Xuân Loan, sinh ra ở bang California (Mỹ) trong một gia đình gốc Việt. Cô tốt nghiệp Nhạc viện Boston, Massachusetts với bằng master âm nhạc biểu diễn. Cô chuyên về nhạc thiền, sáng tác nhạc, sản xuất âm nhạc và từng trình diễn nhiều nơi tại Mỹ cũng như trên thế giới, sở hữu hơn 30 giải thưởng âm nhạc danh giá.