Bộ Y tế phát động Chương trình "24 giờ bên con"

(Ngày Nay) - Ngày 27/11/2023, Sở Du lịch Hà Nội cho biết: 11 tháng năm 2023, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 22,6 triệu lượt, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó khách quốc tế đạt 4,1 triệu lượt, tăng hơn 3 lần.

(Ngày Nay) - Chiều 27/11, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk Hoàng Hải Phúc cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong nghi do bệnh dại tại thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là trường hợp tử vong thứ 4 nghi do bệnh dại trên địa bàn tỉnh trong năm 2023.

(Ngày Nay) - Từ ngày 30/8/2023 đến ngày 15/10/2023, thực hiện kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, các tổ công tác của Bộ Công an đã triển khai ở 58 địa phương, qua đó phát hiện bàn giao cho công an địa phương 6.119 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.