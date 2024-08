Các hoạt động chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

PV GAS VUNG TAU tổ chức chuyến tham qua công trình khí cho con CNCNV

Chào mừng Ngày truyền thống đơn vị 09/7/2024, Công ty Chế biến khí Vũng Tàu (PV GAS VUNG TAU) đã tổ chức buổi tham quan cho gần 100 cháu là con của cán bộ công nhân viên (CBCNV) của Công ty. Đây là hoạt động ý nghĩa, nhằm giới thiệu tới các cháu nơi làm việc của bố mẹ, từ đó giúp các cháu hiểu rõ hơn về tính chất công việc cũng như tự hào hơn về công việc mà bố mẹ đang làm.

Chuyến tham quan xuất phát từ khuôn viên 101, Lê Lợi, Thành phố Vũng Tàu là trụ sở của PV GAS tại Bà Rịa – Vũng Tàu, nơi có bộ phận điều hành PV GAS VUNG TAU làm việc. Sau đó, đoàn đến Kho cảng PV GAS Vũng Tàu và Nhà máy xử lý Khí (GPP) Dinh Cố - hai công trình khí rất đáng tự hào do PV GAS VUNG TAU quản lý và vận hành.

Trước khi bước vào khu vực tham quan, các cháu đã được lắng nghe giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển, những thành tựu trong sứ mệnh góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia của PV GAS/PV GAS VUNG TAU. Quá trình tìm hiểu về những thành quả lao động qua các thế hệ giúp các cháu càng thêm trân trọng và tự hào với của việc của bố mẹ, nhận thức về tinh thần “Một đội ngũ – Một mục tiêu”. Bên cạnh đó, các quy định an toàn cũng được phổ biến kĩ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn cũng như tác động tích cực vào nhận thức trẻ thơ trước những công trình to lớn chứng thực cho cả một nền công nghiệp khí.

Bước vào khu vực sản xuất, các cháu nhận ra ý nghĩa công việc của bố mẹ thông qua khối lượng máy móc đồ sộ, những đường ống khí nối dài và hệ thống kho cảng rộng lớn, hiện đại. Tại đây, các trưởng ca cũng nhiệt tình giới thiệu cho các bạn nhỏ về quy trình làm việc và độ phức tạp của quá trình vận hành công trình. Kết thúc chuyến đi, các cháu được dùng bữa trưa ngay tại nhà ăn GPP – trải nghiệm hoàn chỉnh một ngày làm việc của cha mẹ và mang về những phần quà may mắn.

Phát biểu tại buổi tham quan, ông Nguyễn Văn Tám - Chủ tịch Công đoàn PV GAS VUNG TAU gửi lời cảm ơn đến các vị phụ huynh và các cháu nhỏ đã tham gia chương trình ý nghĩa này. Ông mong rằng đây là cơ hội để các cháu là con của CBCNV tìm hiểu, thấu hiểu hơn về công việc của bố mẹ, đồng thời góp phần nuôi dưỡng và chắp cánh cho thế hệ mai sau về những ước mơ, hoài bão ngành công nghiệp khí. Ông Nguyễn Văn Tám chúc các cháu nhỏ luôn mạnh khoẻ, học giỏi và hy vọng sẽ được nhìn thấy hình ảnh các cháu tiếp nối công việc của bố mẹ trong tương lai.

Kết thúc chuyến tham quan, cháu Phạm Nguyễn Mai Quỳnh - đại diện các bạn nhỏ gửi lời cám ơn đến Ban lãnh đạo, Công đoàn PV GAS VUNG TAU đã tổ chức một chuyến đi ý nghĩa và giúp các cháu học hỏi được nhiều điều thú vị trong dịp nghỉ hè. Đây sẽ là động lực để các cháu tiếp tục cố gắng và nỗ lực trong học tập, cuộc sống để đóng góp cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Công đoàn PV GAS triển khai các chương trình xã hội

Thực hiện yêu cầu Công đoàn Dầu khí Việt Nam về việc tích cực hưởng ứng Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, Công đoàn PV GAS đã tiếp tục triển khai cuộc thi ở tất cả các đơn vị, nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa những hoạt động thiết thực, ý nghĩa mà tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn PV GAS đang tận tâm, tận lực thực hiện, cống hiến; qua đó, bảo vệ và nhân lên các giá trị và truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam, lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp của tổ chức công đoàn, cán bộ công đoàn, củng cố niềm tin của đoàn viên, NLĐ vào tổ chức công đoàn.

Công đoàn PV GAS đề nghị các Công đoàn trực thuộc căn cứ tình hình thực tế tuyên truyền tới đoàn viên, NLĐ tích cực hưởng ứng cuộc thi với các bài viết xuất phát từ thực tế lao động, gắn bó với những khát vọng, nỗ lực của tập thể người lao động PV GAS.

Cũng trong dịp này, Công đoàn PV GAS đã vận động cán bộ tham gia cùng ngành Dầu khí gửi áo dài tặng các nữ công nhân lao động tỉnh Thái Bình với mong muốn lan toả tình yêu thương và tôn vinh nét đẹp của áo dài truyền thống, cũng như khẳng định vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài thướt tha. Những kiện hàng ủng hộ gồm hơn 250 bộ áo dài đã được gửi tặng đến các nữ lao động còn gặp nhiều khó khăn tại vùng đất quê hương của ngành Dầu khí.

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Dầu khí Việt Nam về việc triển khai tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” năm 2024 và hướng dẫn của Công đoàn PV GAS về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam Khí Việt Nam, Công đoàn PV GAS đã đề nghị các công đoàn trực thuộc tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” năm 2024 đồng loạt trong các cấp công đoàn.

Đây là hoạt động nghĩa tình ấm áp, nhằm tạo điều kiện để người lao động, tổ chức công đoàn và lãnh đạo các đơn vị chia sẻ, tâm tình tạo nên bầu không khí đoàn kết, thấu hiểu, qua đó tạo dựng niềm tin, sự gắn bó của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp.

Hình thức tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” rất linh hoạt, tùy vào điều kiện của từng đơn vị; có thể đưa “Bữa cơm Công đoàn” vào suất cơm hàng ngày tại nơi làm việc với giá trị tăng thêm từ nguồn tài chính công đoàn đơn vị, hoặc có thể tổ chức riêng cho các nhóm/vị trí làm việc ca kíp vất vả. “Bữa cơm Công đoàn” được chi từ nguồn tài chính công đoàn theo mức phù hợp nhưng tối đa không quá 50.000 đồng/suất. Các Công đoàn cơ sở gặp khó khăn về nguồn thì có thể đề nghị Công đoàn PV GAS hỗ trợ để tổ chức “Bữa cơm công đoàn” vừa chu đáo, vừa ý nghĩa cho từng người lao động.