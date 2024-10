Cảnh giác trước thủ đoạn mời xem phim online rồi lừa đảo

(Ngày Nay) - Ngày 16/10, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội cho biết, gần đây xuất hiện thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua cách thức mời xem phim online và bình chọn được trả phí. Cơ quan Công an khẳng định, không thể kiếm tiền từ những lời mời chào thực hiện nhiệm vụ trên mạng dù dưới bất cứ hình thức nào, bởi đó thường là những chiếc “bẫy” của kẻ lừa đảo.