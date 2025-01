Đảo Cát Bà hồi sinh với diện mạo mới, tươi đẹp và mạnh mẽ hơn

Đảo ngọc hồi sinh

Đảo Cát Bà nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam, cách Thủ đô Hà Nội 165km, nơi được mệnh danh là "hòn ngọc của vịnh Bắc Bộ". Nơi đây sở hữu nhiều danh hiệu quốc gia, quốc tế quan trọng như: Di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh Quần đảo Cát Bà; Vườn quốc gia Cát Bà; Vịnh Lan Hạ - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới; khu bảo tồn biển; khu dự trữ sinh quyển thế giới Quần đảo Cát Bà.

Với những vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú, có giá trị nổi bật toàn cầu, điểm cuối trong quá trình tiến hóa karst, đại diện cho 7 hệ sinh thái liền kề, môi trường sống của nhiều loại động vật quý hiếm, Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản thiên nhiên thế giới vào tháng 9/2023.

Quần đảo Cát Bà đã từng hứng chịu sự tàn phá khủng khiếp từ bão Yagi (bão số 3) trong năm 2024. Cơn bão dữ dội đã để lại những cánh rừng trơ trụi, bãi biển tan hoang và những lồng bè nuôi trồng thủy sản bị phá hủy. Tuy nhiên, qua thời gian, Cát Bà đã và đang hồi sinh mạnh mẽ, khôi phục lại vẻ đẹp tự nhiên và hấp dẫn của mình.

Theo Chủ tịch UBND huyện Cát Hải Bùi Tuấn Mạnh, sau khi bị bão số 3 tàn phá, Cát Bà đã nỗ lực không ngừng để khắc phục hậu quả. Một trong những bước đột phá quan trọng giúp Cát Bà hồi sinh chính là việc cải thiện và nâng cấp hạ tầng giao thông. Hệ thống đường bộ, cầu cảng được đầu tư xây dựng hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và kết nối với các khu vực lân cận. Cùng với đó, hệ thống xe buýt, tàu cao tốc, bến phà mới Đồng Bài hiện đại, khang trang... đã giúp du khách dễ dàng tiếp cận đảo.

"Doanh nghiệp cũng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình hồi sinh. Họ không chỉ đầu tư vào việc tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng mà còn đẩy mạnh phát triển du lịch, mang lại các dịch vụ và trải nghiệm mới cho du khách. Những nỗ lực này đã giúp tái sinh kinh tế địa phương và tạo ra nhiều cơ hội việc làm", Chủ tịch UBND huyện Cát Hải Bùi Tuấn Mạnh nhấn mạnh.

Trong hành trình đến thăm, làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng vào cuối tháng 11/2024, Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và Đoàn công tác đã thăm Vịnh Lan Hạ Cát Bà. Ngài Tổng thống đã bày tỏ sự yêu thích, mến mộ đối với Vịnh Lan Hạ nói riêng, Quần đảo Cát Bà và Di sản nói chung, cũng như các định hướng, chính sách của thành phố Hải Phòng đối với Di sản. Ngài Tổng thống mong muốn sẽ trở lại hòn đảo xinh đẹp này để khám phá nhiều hơn về con người và cảnh quan thiên nhiên kỳ vỹ.

Trở lại Cát Bà vào ngày đầu năm mới 2025, anh Park Jin Sung, Giáo sư Viện nghiên cứu Hàn Quốc học Trung ương chia sẻ, sự hồi sinh kỳ diệu của Cát Bà thật sự để lại ấn tượng sâu sắc. Sau những tàn phá từ bão Yagi, việc nhìn thấy Cát Bà xanh tươi và sống động trở lại là một trải nghiệm đáng nhớ. Những cánh rừng xanh mướt được tái sinh mang lại cảm giác yên bình và trong lành. Bãi biển sạch đẹp, nước biển trong xanh khiến du khách không thể rời mắt. Và những lồng bè nuôi trồng thủy sản mới được xây dựng lại giúp bạn tận hưởng hải sản tươi ngon ngay tại nguồn.

"Tất cả những yếu tố này đã tạo nên một Cát Bà không chỉ phục hồi mạnh mẽ mà còn phát triển vượt bậc, xứng đáng là điểm đến du lịch quốc tế. Những trải nghiệm tuyệt vời này chắc chắn sẽ để lại những kỷ niệm khó quên cho bất kỳ du khách nào", anh Park Jin Sung nói.

Trung tâm du lịch kết nối khu vực và thế giới

Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định 3 đột phá phát triển, đó là cảng biển và dịch vụ logistics, chuyển đổi số, phát triển du lịch.

Trong đó, với phát triển du lịch, Hải Phòng xây dựng quần thể du lịch biển Cát Bà - Đồ Sơn có sức hấp dẫn cao; kết hợp với Vịnh Hạ Long trở thành trung tâm du lịch biển tầm cỡ quốc tế; hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố gắn với biển đảo, các di tích lịch sử, văn hóa; liên kết với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng, trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và thế giới; phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, nhất là các giá trị của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà.

Một số chuyên gia về ngành du lịch cho rằng, Hải Phòng đã nhìn nhận tầm quan trọng của du lịch biển và quyết định xây dựng quần thể du lịch Cát Bà - Đồ Sơn với sức hấp dẫn cao. Quần thể này không chỉ bao gồm những bãi biển đẹp mà còn có các khu vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng cao cấp, các dự án du lịch sinh thái, du lịch xanh và các hoạt động thể thao nước. Sự kết hợp giữa Cát Bà và Đồ Sơn tạo nên một điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Sự kết hợp giữa Cát Bà và Vịnh Hạ Long cũng sẽ tạo nên một trung tâm du lịch biển tầm cỡ quốc tế. Du khách có thể khám phá cả hai địa điểm trong cùng một chuyến đi, thưởng thức vẻ đẹp hùng vĩ của Vịnh Hạ Long và những bãi biển hoang sơ của Cát Bà. Sự kết hợp này không chỉ giúp tăng lượng du khách mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm và phát triển kinh tế cho địa phương.

Hải Phòng cần tiếp tục nghiên cứu hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn liền với biển đảo, các di tích lịch sử và văn hóa. Các tour du lịch khám phá rừng quốc gia Cát Bà, các di tích lịch sử như đảo Khỉ, Vịnh Lan Hạ, hay tham quan làng chài truyền thống để thu hút sự quan tâm của nhiều du khách. Những sản phẩm du lịch này không chỉ giúp du khách hiểu rõ hơn về văn hóa và lịch sử địa phương mà còn tạo thêm những trải nghiệm thú vị và đa dạng.

Cùng với đó, Hải Phòng đẩy mạnh, thiết lập mối liên kết chặt chẽ với các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng, tạo thành một trung tâm du lịch kết nối khu vực và thế giới. Sự hợp tác này không chỉ giúp thúc đẩy du lịch phát triển mà còn tạo ra những tour du lịch liên tỉnh hấp dẫn, giúp du khách khám phá nhiều địa danh đẹp và trải nghiệm văn hóa đa dạng của vùng...

Chủ tịch UBND huyện Cát Hải Bùi Tuấn Mạnh cho biết, năm 2024 tổng giá trị sản xuất các ngành tăng trưởng với tốc độ khá cao, Cát Hải đạt 18%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đã bám sát kế hoạch và tăng rất cao so với cùng kỳ. Khách du lịch đạt 3.675.000 lượt khách, đạt 102% kế hoạch, tăng 20,3% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt 1.056.680 lượt, đạt 151%, tăng 90,5% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt trên 3.354 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch và tăng 21,1% so với cùng kỳ. Tổng số lượt khách tham quan, nghỉ đêm trên vịnh đạt 1.005.614 lượt; thu phí tham quan, lưu trú đạt 225 tỷ đồng, đạt 134% kế hoạch, tăng 28% so với cùng kỳ...

Huyện Cát Hải xác định xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành quả của năm trước; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng. Trong đó, khách du lịch đạt 4 triệu lượt là mục tiêu huyện đảo Cát Hải phấn đấu trong năm 2025./.